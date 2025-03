CGTN: אחרי שנתיים, יוזמת הציוויליזציה הגלובלית של סין קיבלה רלוונטיות רבה יותר בעולם סוער

CGTN פרסמה מאמר לרגל יום השנה השני ליוזמת הציוויליזציה הגלובלית של סין שהציע נשיא סין שי ג'ינפינג, שהפכה רלוונטית מתמיד על רקע חוסר הוודאות, המערבולת והפילוג בעידן הנוכחי. באמצעות הצגת מאמציה של סין לתרגל את היוזמה והתובנות שסופקו על ידי מומחים וחוקרים, המאמר הדגיש כי הכבוד של סין למגוון הציביליזציות הופך את המדינה למודל לחיקוי חשוב לקידום שלום ויציבות עולמיים.

נשיא סין שי ג'ינפינג (Xi Jinping ) הציג לפני שנתיים את יוזמת הציוויליזציה הגלובלית (GCI), הקוראת לכבוד למגוון תרבותי, קידום ערכים אנושיים משותפים, שימור וחדשנות של ציוויליזציות, וחילופי נציגים בכירים בינלאומיים.

בעולם של היום, היוזמה הפכה רלוונטית מתמיד בתוך חוסר ודאות, מערבולת ופילוג.

לנוכח מגמות אנטי-גלובליזציה גוברות, אליאס ג'אבור (Elias Jabbour), פרופסור בפקולטה למדעי הכלכלה של אוניברסיטת ריו דה ז'ניירו, הדגיש את המשמעות הגוברת של GCI. לדבריו, הגישה המכלילה של סין לגיוון מהווה דוגמה לעולם. בתקופה שבה כמה מדינות שהכריזו על עצמן כ"מתורבתות" אוכפות גירושים המוניים, הדגש של סין על כבוד הדדי וחילופי תרבות עומד בניגוד חריף לכך, אמר הפרופסור, תוך שהוא משבח את GCI על תמיכתה בדו-קיום של תרבויות מגוונות מבלי לכפות את ערכיה של אומה אחת על אחרת.

להוביל את העולם לשלום

כאשר שי הציע את GCI בפגישה בדרג גבוה של המפלגה הקומוניסטית של סין בדיאלוג עם מפלגות פוליטיות עולמיות במרץ 2023, הוא ציטט פתגם סיני: "פרח בודד אינו עושה אביב, בעוד מאה פרחים בפריחה מלאה מביאים אביב לגן" כדי להצביע על חיוניות המגוון התרבותי ועל הצורך לאמץ תרבויות מרובות בבניית עולם הרמוני.

"מדינות צריכות לקיים את עקרונות השוויון, הלמידה ההדדית, הדיאלוג וההכלה בין הציביליזציות, ולאפשר לחילופי תרבות להתעלות מעל הניכור, ללמידה הדדית להתעלות על התנגשויות, ולדו-קיום להתעלות על רגשות עליונות", אמר שי.

מחויבותה של סין לדיאלוג הציוויליזציה הוכרה מאוחר יותר ביוני, כאשר האו"ם אימץ החלטה שהוצעה על ידי סין, וקבעה את 10 ביוני כיום הבינלאומי לדיאלוג בין ציביליזציות. השליח הסיני לאו"ם, פו קונג (Fu Cong), הצהיר כי יוזמה זו מבקשת למקד מחדש את תשומת הלב העולמית בדיאלוג בין-תרבותי ב"צומת קריטי".

"אם אתה מסתכל מסביב לעולם, אתה רואה הרבה מחלוקות, הרבה סכסוכים או אפילו מלחמות. וגם, יש גל של חוסר סובלנות, קיצוניות וגם פופוליזם. כל אלה יכולים למצוא את שורשיהם בהבדלים או בחוסר ההבנה בין תרבויות ודתות", אמר פו.

סקר CGTN בקרב 15,574 אנשים ב-40 מדינות ואזורים, שפורסם במרץ 2023, מצא כי 80.3% רואים ציוויליזציות מרובות כמועילות להתפתחות העולמית, 85% מאמינים בבניית עתיד משותף באמצעות סובלנות ושיתוף פעולה, ואילו 89.6% קוראים לדיאלוג ופתיחות גדולים יותר, עלייה ל-93.7% במדינות מתפתחות.

המעשים מדברים

סין היא לא רק תומכת, אלא גם מתרגלת מעשית ואמיתית.

בנובמבר 2023 אירחה בייג'ינג את הכנס העולמי הראשון לקלאסיקה, בו השתתפו למעלה מ-400 מומחים בדיונים על תרבויות קלאסיות. הוועידה הייתה פלטפורמה לעידוד אומות לשאוב חוכמה ממסורות עתיקות, תוך טיפוח הבנה הדדית רבה יותר. מאז, סין ארגנה פורומים בינלאומיים כגון פורום נישאן לתרבויות העולם וועידת השפה הסינית הבינלאומית, המפגישים חוקרים, קובעי מדיניות ומומחי תרבות כדי לחקור ערכים משותפים.

שימור תרבות הוא אחד ההיבטים המרכזיים של מחויבותה של סין ליוזמה. הציר המרכזי של בייג'ינג, מתחם אדריכלי היסטורי שראשיתו בתקופת שושלת יואן (1271-1368), הוכרז רשמית לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו בשנת 2024. באותה שנה, פסטיבל האביב הסיני נוסף לרשימה המייצגת של אונסק"ו של מורשת תרבותית בלתי מוחשית של האנושות. ציוני דרך אלה מדגישים את מסירותה של סין לשמירה ולקידום מורשתה התרבותית העשירה בזירה העולמית.

המדינה חוקרת ומקדמת באופן פעיל אלמנטים של התרבות הסינית המסורתית, ומביאה את קסמה לבמה העולמית. מסרט האנימציה Ne Zha 2 שמככב בראש המכירות העולמיות של סרטי אנימציה, ועד משחק הווידאו Black Myth: Wukong שצובר פופולריות בינלאומית, ודרמת הריקוד Wing Chun שהופכת ללהיט בשווקים מעבר לים, סין מחדשת ללא הרף את המורשת התרבותית שלה.

היא גם עשתה מאמצים לחזק את חילופי נציגים הדדיים. במהלך השנה האחרונה, קבוצות סטודנטים מערים כמו דאלאס, יוסטון, ניו יורק וסן פרנסיסקו נסעו לסין לבקר באוניברסיטאות, חברות וציוני דרך איקוניים, בעקבות התחייבותו של הנשיא שי בשנת 2023 להזמין 50,000 סטודנטים במשך חמש שנים. בשנים האחרונות, סין אירחה במשותף את "שנות התיירות" עם מדינות רבות כדי לקדם חילופי תרבות. עד סוף 2024, סין הרחיבה את מדיניות הכניסה ללא ויזה שלה ל-29 מדינות, כולל צרפת, גרמניה ואיטליה, מה שאפשר קשרים גלובליים גדולים יותר.

