《Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai》：一個重塑越南娛樂業格局的開創性實境節目

胡志明市,越南, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 響應越南政府促進該國文化創意產業發展的指示,由 YeaH1 Group 製作的越南版《披荊斬棘的哥哥》(《Call Me By Fire》)——這個名為《Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai》的節目已成為越南娛樂業格局的一股變革力量。 作為越南電視台 2024 年收視率最高的節目,該節目的眾多演出均登上 YouTube 熱門排行榜,標誌著越南在發展獲得全球認可的文化產業之路上邁出了關鍵一步,致力打造注重創新、培養人才並符合國際標準的產業。

突破界限:改變社會的音樂實境節目

該節目改編自 Mango TV 的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》,節目匯集了 33 位 30 歲以上的傑出男士,包括音樂、舞蹈、電影、體育、攝影等各個領域的知名明星和有影響力的人物。 該節目不僅僅是一場實境音樂比賽,而且演變為一場強大的文化和社會運動,能夠激勵觀眾並重塑越南創意產業的格局。

透過創新性的製作,該節目為「Cheo」、「Cai luong」等越南傳統藝術形式注入了新的活力,讓不同觀眾都能欣賞到文化遺產。 即使在數碼時代,該節目重新掀起多代同堂一起雀躍討論的熱潮,仿佛重現電視黃金時代的場景。 這個節目還吸引了原本在海外的越南人回到祖國,展示了節目具有深遠的跨境影響力。 其中一場充滿故事和情感的特別表演不僅僅是娛樂,還深深引起了觀眾的共鳴,並為 100 多例挽救生命的心臟手術籌集了資金。

精彩的表演吸引了許多觀眾,提升了越南音樂在全世界的知名度。

提高越南娛樂業的標準

該節目是越南娛樂業的里程碑,展示了可與國際標準相媲美的優質製作水平、舞台和燈光。 節目還引發了新一波樂迷熱潮,重新點燃了年輕觀眾對越南藝術家的熱情。

該節目創下了該國電視收視率紀錄,並史無前例地橫掃全國多個著名獎項,贏得了業內專家和觀眾的廣泛讚譽。 該節目的價值亦得到了越南總理的認可,顯示了政府致力培育並以可持續方式推動越南文化產業發展的決心。

音樂會已經成為一種文化現象。

文化影響力推動越南經濟增長

節目大獲成功,影響遠超電視螢幕,更主導了越南的現場演出舞台。 四晚的音樂會門票在不到 90 分鐘內就銷售一空,預計將有超過 14 萬名擁躉到場,創下業界新紀錄。 除了為當地娛樂業帶來直接的經濟利益之外,該節目還造就了一個由擁躉主導活動的充滿活力的生態系統。 其中包括慈善籌款、表彰藝術家的社會項目以及旅遊和廣告等相關行業的蓬勃發展,彰顯其巨大的文化和經濟影響力。

除此之外,2025 年 3 月 22 日,擁躉將嘗試在胡志明市舉行的第三天音樂會中創下最多身穿越南傳統服裝人士聚會的健力士世界紀錄,進一步奠定該節目在文化保護和民族自豪感方面的地位。

趁著這個勢頭,《Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai - The Movie》 將以電影的方式向製作團隊和 33 位受人尊敬的參與者的奉獻精神致敬。 這部紀錄片透過電影鏡頭捕捉真實、感人的時刻,旨在保留節目的精髓,同時為推動越南娛樂業不斷發展而做出貢獻。

隨著越南加快打造蓬勃發展的娛樂業,該節目成為典範,充分展示策略性投資、卓越藝術和文化保護如何提升該國在全球的影響力。

傳媒聯絡方式:ir@yeah1.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0087eee-735f-4b16-8fe8-615d393f0f72

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/934961fb-2644-404b-8bdd-c83b30c46981

