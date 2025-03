《Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai》– 开创性真人秀节目，重塑越南娱乐格局

胡志明市,越南, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为响应越南政府推动文化与创意产业发展的号召,由 YeaH1 Group 制作的越南版《Call Me By Fire》(披荆斩棘的哥哥),即《Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai》,已成为越南娱乐界的一股变革力量。 作为越南电视台 2024 年收视率最高的节目,其众多表演登上 YouTube 热门榜单,标志着越南在迈向全球认可的文化产业道路上迈出了关键一步 — 拥抱创新、培养人才并达到国际标准。

打破界限:改变社会的音乐真人秀

该节目最初改编自芒果 TV 的《Call Me By Fire》,汇聚了 33 位 30 岁以上的优秀男性,他们来自音乐、舞蹈、电影、体育和摄影等多个领域,是备受瞩目的明星和影响力人物。 节目超越了音乐真人秀的范畴,成为一场声势浩大的文化与社会运动,激励观众并重新定义越南创意产业的格局。

通过创新制作,该节目为 Cheo 和 Cai luong 等越南传统艺术形式注入了新活力,使这些文化传统更贴近多样化观众。 即使在数字时代,该节目也让多代家庭齐聚一堂,重现电视黄金时代那种全家共享欢乐、热烈讨论节目的氛围。 它还吸引了海外越南人关注,充分体现了其跨越国界的深远影响力。 节目不止是娱乐,其中一场饱含故事与情感的表演深深打动了观众,为 100 多例挽救生命的心脏手术筹集了资金。

精彩纷呈的表演吸引了全球观众,将越南音乐推向了国际舞台。

为越南娱乐产业树立新标杆

该节目是越南娱乐产业的里程碑,展示出与国际标准相媲美的高质量制作、舞台和灯光效果。 节目掀起了一股新的音乐热潮,重新点燃了年轻观众对越南艺人的热情。

凭借在国家电视台创纪录的收视率以及史无前例地包揽多项国家级权威奖项,该节目赢得了行业专家和观众的广泛赞誉。 该节目的意义也得到了越南总理的认可,彰显了政府对推动越南文化产业可持续发展的承诺。

该音乐会已成为一种文化现象。

文化影响推动越南经济增长

其成功已远远超越了电视荧幕,在越南的现场娱乐领域占据着主导地位。 四晚演出的门票在 90 分钟内售罄,预计将吸引超过 14 万名粉丝到场,创下了行业新纪录。 除了为当地娱乐产业带来直接经济效益外,该节目还催生了一个充满活力的粉丝驱动型生态系统。 其中包括慈善筹款、致敬艺术家的社会项目,以及对旅游和广告等相关行业的显著推动,充分展现了其深远的文化和经济影响力。

此外,2025 年 3 月 22 日,在胡志明市举行的 Concert Day 3 中,粉丝们有望创造一项吉尼斯世界纪录,即“身着越南传统服饰人数最多的集会”,进一步巩固该节目在文化传承和增强民族自豪感方面的作用。

在此势头之上,《Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai - The Movie》将以电影形式上映,向制作团队和 33 位杰出选手的辛勤付出致敬。 这部纪录片通过电影镜头捕捉真实而感人的瞬间,旨在保留节目的精神内核,同时为越南娱乐产业的持续发展贡献力量。

随着越南加快推进娱乐产业的繁荣发展,该节目生动展示了战略投资、艺术卓越和文化传承如何提升国家的全球影响力。

媒体联系人:ir@yeah1.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0087eee-735f-4b16-8fe8-615d393f0f72

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/934961fb-2644-404b-8bdd-c83b30c46981

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.