"Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai" – Sebuah Rancangan Realiti Revolusioner yang Mentakrifkan Semula Landskap Hiburan Vietnam

BANDARAYA HO CHI MINH, Vietnam, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selaras dengan arahan kerajaan untuk memupuk industri budaya dan kreatif Vietnam, "Call Me By Fire" versi Vietnam, dengan tajuk "Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai" yang dihasilkan oleh Kumpulan YeaH1 telah muncul sebagai landskap hiburan transformatif negara. Sebagai rancangan penarafan tertinggi Televisyen Vietnam pada tahun 2024 dengan banyak persembahan yang mendahului carta arah aliran YouTube, rancangan tersebut menandakan langkah penting dalam perjalanan Vietnam ke arah industri budaya yang diiktiraf di peringkat global yang merangkumi inovasi, memupuk bakat dan memenuhi piawaian antarabangsa.

Mengatasi Batasan: Sebuah Rancangan Muzik Realiti yang Mengubah Masyarakat

Diadaptasi daripada rancangan MangoTV Call Me By Fire, rancangan ini menghimpunkan 33 lelaki terkemuka berusia lebih 30 tahun – bintang terkenal dan tokoh berpengaruh dalam pelbagai bidang, termasuk muzik, tarian, filem, sukan dan fotografi. Berkembang melangkaui pertandingan muzik realiti, rancangan ini telah menjadi sebuah gerakan budaya dan sosial yang berkuasa, memberikan inspirasi kepada penonton dan mentakrifkan semula landskap industri kreatif Vietnam.

Melalui pengeluaran yang inovatif, pertunjukan ini memberikan nafas baru kepada bentuk seni tradisional Vietnam seperti “Cheo” atau “Cai luong”, menjadikan warisan tersebut dapat diakses oleh pelbagai penonton. Walaupun di era digital, pertunjukan ini menyatukan keluarga pelbagai generasi, mencipta semula kegembiraan dan perbincangan yang dikongsi seperti semasa Era Emas Televisyen. Ia juga telah membawa pulang orang Vietnam yang berada di luar negara, menunjukkan pengaruh merentasi sempadan yang mendalam dari pertunjukan ini. Lebih daripada sekadar hiburan, satu persembahan tertentu yang penuh dengan penceritaan dan emosi amat menyayat hati penonton dan telah membantu mengumpulkan dana untuk lebih daripada 100 pembedahan jantung yang menyelamatkan nyawa.

Persembahan spektakuler memikat hati penonton, memartabatkan muzik Vietnam di peringkat global.

Meningkatkan Tahap Industri Hiburan Vietnam

Pertunjukan ini merupakan peristiwa penting untuk industri hiburan Vietnam, mempamerkan pengeluaran, pementasan dan pencahayaan berkualiti tinggi yang menyaingi piawaian antarabangsa. Gelombang baharu peminat muzik telah muncul daripada persembahan tersebut, menghidupkan semula minat penonton muda terhadap artis Vietnam.

Dengan penarafan yang memecahkan rekod di televisyen nasional dan sapuan anugerah negara berprestij yang belum pernah berlaku sebelum ini, rancangan itu telah mendapat pujian yang meluas daripada pakar industri dan juga penonton. Nilai program ini juga telah diakui oleh Perdana Menteri Vietnam, menunjukkan komitmen kerajaan untuk memupuk dan membangunkan industri kebudayaan Vietnam secara mampan.

Konsert tersebut telah menjadi suatu fenomena budaya.

Pengaruh Budaya Memacu Pertumbuhan Ekonomi Vietnam

Kejayaan tersebut telah melangkaui skrin TV, mendominasi adegan hiburan langsung Vietnam. Dijual selama empat malam, tiket konsert habis dijual dalam masa kurang daripada 90 minit, dengan lebih 140,000 peminat dijangka hadir, mencipta rekod industri baru. Selain daripada manfaat ekonomi langsung kepada industri hiburan tempatan, rancangan ini menghidupkan ekosistem yang dinamik dengan pelbagai aktiviti yang dipimpin oleh peminat. Ini termasuk pengumpulan dana amal, projek sosial penghormatan artis dan lonjakan dalam sektor berkaitan seperti pelancongan dan pengiklanan, menyerlahkan jejak budaya dan ekonominya yang besar.

Selain itu, pada 22 Mac 2025, di Hari Konsert 3 di Ho Chi Minh City, peminat akan cuba untuk mencipta Rekod Dunia Guinness untuk Perhimpunan Terbesar Orang Yang Memakai Pakaian Tradisional Vietnam, mengukuhkan lagi peranan pertunjukan dalam pemeliharaan budaya dan kebanggaan negara.

Menambah momentum ini, "Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai - The Movie" akan memberikan penghormatan sinematik kepada dedikasi pasukan produksi dan 33 peserta yang dihormati. Merakam detik-detik tulus dan menyentuh hati melalui lensa sinematik, dokumentari ini bertujuan untuk mengekalkan semangat persembahan sambil menyumbang kepada evolusi industri hiburan Vietnam yang semakin berkembang.

Memandangkan Vietnam mempercepatkan usaha untuk membina sektor hiburan yang berkembang maju, rancangan tersebut berfungsi sebagai ilustrasi utama tentang bagaimana pelaburan strategik, kecemerlangan seni dan pemeliharaan budaya dapat meningkatkan kehadiran global negara.

