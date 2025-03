베트남 엔터테인먼트 지형도를 재편하는 획기적 리얼리티 쇼로 주목받는 “Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai”

호치민시티, 베트남, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 베트남 고유의 문화와 크리에이티브 산업 육성에 나선 베트남 정부의 지침에 맞춰, YeaH1 Group이 제작한 베트남판 '콜 미 바이 파이어'(Call Me By Fire)인 'Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai'가 베트남 엔터테인먼트 업계에 커다란 변화의 바람을 일으키고 있다. 2024년 베트남 TV 방송에서 최고 시청률을 기록하며 수많은 공연이 유튜브 인기 차트 1위까지 차지한 이 프로그램은 혁신 수용과 인재 육성, 국제 기준에 걸맞은 세계적으로 인정받는 문화 산업을 향한 베트남의 여정에 있어 중요한 발걸음을 내디뎠다는 평가다.

경계를 허물다: 사회 변화를 추동하는 리얼리티 음악 쇼

망고TV (MangoTV)의 프로그램인 '콜 미 바이 파이어'를 각색한 이 프로그램은 음악, 댄스, 영화, 스포츠, 사진 등 다양한 분야에서 걸출한 유명 스타와 영향력 있는 인물로 구성된 30세 이상의 저명한 남성 33명이 그 주인공들이다. 리얼리티 음악 경연을 넘어 강력한 문화 및 사회 운동으로까지 발전한 이 쇼는 관객에게 영감을 주고 베트남 크리에이티브 산업의 지형을 재정의하고 있다.

혁신적인 프로덕션을 통해 '체오' (Cheo)또는 '차이루엉' (Cai luong)과 같은 베트남 전통 예술 형식에 새로운 생명을 불어넣어 다양한 관객이 이러한 유산을 자연스레 접할 수 있게 만들었다. 디지털 시대에도 여러 세대의 가족을 하나로 연결해 텔레비전 황금기 시절과 같은 흥분감과 열띤 논의의 장을 마련하고 있다. 또한 베트남에 주재중인 외국인들까지 TV 앞으로 불러들려 국경을 초월한 프로그램의 영향력을 보여주고 있다. 단순한 오락을 넘어 스토리텔링과 감동으로 가득 찬 이 공연은 관객들에게 깊은 울림을 주었고 100건 이상의 생명을 구하는 심장 수술 기금 조성에 도움을 주었다.

관객을 사로잡은 화려한 공연이 베트남 음악의 위상을 전 세계에 드높이게 되다.

베트남 엔터테인먼트 산업의 기준을 한 차원 올린 프로그램

베트남 엔터테인먼트 산업의 이정표가 된 이 프로그램은 국제적 기준에 버금가는 수준 높은 프로덕션, 무대, 조명을 선보이게 되었다. 이 쇼를 통해 새로운 음악 팬덤이 생겨나면서 베트남 아티스트에 대한 젊은 관객들의 열정도 다시 뜨겁게 타오르고 있다.

국영 TV에서 기록적인 시청률을 기록하는 한편 전례 없는 권위 있는 국가 상까지 거머쥐게 되면서 업계 전문가와 관객 모두에게 폭넓은 찬사를 받았다. 베트남 총리도 이 프로그램의 가치를 인정하여 베트남 문화 산업 육성과 지속 가능한 발전 도모에 나선 베트남 정부의 확연한 의지를 보여주었다.

하나의 문화 현상으로 자리잡게 된 프로그램.

베트남 경제 성장을 견인하는 문화적 영향력

성공적인 이 프로그램의 인기는 TV 스크린의 차원을 넘어 베트남의 라이브 엔터테인먼트 무대까지 장악하게 되었다. 4일간 진행된 콘서트 티켓은 90분 만에 매진되었으며, 14만 명 이상의 팬이 참석할 것으로 예상되어 업계 신기록을 세웠다. 이 공연은 현지 엔터테인먼트 산업에 직접적인 경제적 이익을 가져다 주는것은 물론 콘서트 성공에 힘입어 팬들이 주도하는 역동적이고 자생적인 다양한 활동에도 활력을 불어넣고 있다. 여기에는 자선 기금 모금, 아티스트 기리기 사회 프로젝트, 관광 및 광고와 같은 관련 활동이 포함되며 엄청난 수준의 문화적, 경제적 영향력을 보여주고 있다.

이 외에도 2025년 3월 22일 호치민에서 열리는 콘서트 3일차에는 팬들이 베트남 전통 의상을 입은 가장 많은 사람들이 모인 기네스 세계 기록 수립에 도전하게 되는데 이를 통해 베트남의 문화 보존과 국가적 자부심에 대한 프로그램의 역할을 더욱 공고히 할 전망이다.

이러한 여세를 몰아 'Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai - The Movie'는 제작팀과 33명의 참가자들의 헌신을 기리는 영화적 헌사를 선사하게 된다. 영화 스크린의 렌즈를 통해 생생하고 진심 어린 순간을 포착한 이 다큐멘터리는 프로그램의 정신을 보존하는 동시에 베트남 엔터테인먼트 산업의 성장 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

베트남이 성공적 엔터테인먼트 부문 구축을 위한 노력을 가속화하는 가운데, 본 프로그램은 전략적 투자, 예술적 우수성, 문화 보존이 어떻게 베트남의 글로벌 입지를 높일 수 있는지 보여주는 대표적인 예시로 주목받고 있다.

언론문의 연락처: ir@yeah1.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0087eee-735f-4b16-8fe8-615d393f0f72

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/934961fb-2644-404b-8bdd-c83b30c46981

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.