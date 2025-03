『幾千もの障害を乗り越えた兄弟 (Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai)』– ベトナムのエンターテインメント業界に革新をもたらす画期的なリアリティ番組

ベトナム・ホーチミン市発, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ベトナム政府の文化・創造産業の発展促進方針に沿い、「Call Me By Fire」のベトナム版である『Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai』が、YeaH1グループの制作により、同国のエンターテインメント業界に革新をもたらす存在として登場した。 2024年にベトナムテレビ (Vietnam Television) で最高視聴率を記録し、多くのパフォーマンスがYouTubeのトレンドランキングで上位を獲得した本番組は、革新を受け入れ、才能を育成し、国際基準を満たすことで、ベトナムの文化産業を世界的に認知される水準へと押し上げる重要な一歩となった。

枠を超える挑戦:社会を変革するリアリティ音楽番組

本番組は、MangoTVの『Call Me By Fire』を原作とし、音楽、ダンス、映画、スポーツ、写真など幅広い分野で活躍する著名なスターや影響力のある人物を含む、30歳以上の男性33名が集結する。 単なるリアリティ音楽コンペティションの枠を超え、本番組は視聴者にインスピレーションを与え、ベトナムの創造産業の在り方を再定義する強力な文化的・社会的ムーブメントへと発展している。

革新的な演出を通じて、本番組は「チェオ (Cheo)」や「カイルオン (Cai Luong)」といった伝統的なベトナム芸術に新たな息吹を吹き込み、多様な視聴者層がその文化遺産に触れることができるようにしている。 デジタル時代においても、本番組は多世代家族を結びつけ、テレビの黄金時代のような共通の興奮や議論を再び生み出している。 さらに、海外在住のベトナム人を母国へと引き寄せる力を持ち、その強い国境を超えた影響力を示している。 単なる娯楽を超え、ある特定のパフォーマンスは、物語性と感情にあふれた内容で視聴者の心を深く打ち、100件以上の命を救う心臓手術の資金調達に貢献した。

華麗なパフォーマンスは観客を魅了し、ベトナム音楽の国際的な地位を向上させた。

ベトナムのエンターテインメント業界の水準を引き上げる

本番組は、ベトナムのエンターテインメント業界における画期的なマイルストーンとなり、高品質な制作、舞台演出、照明を通じて、国際水準に匹敵するクオリティを示している。 本番組から新たな音楽ファンダムの波が生まれ、若い視聴者のベトナム人アーティストへの情熱を再燃させた。

国内テレビでの記録的な視聴率と、権威ある国内賞の前例のない多数受賞により、本番組は業界の専門家や視聴者の双方から広く称賛を受けている。 また、本番組の価値はベトナムの首相にも認められ、政府がベトナムの文化産業の促進と持続可能な発展に取り組んでいることを示している。

このコンサートは文化現象となった。

文化の影響が牽引するベトナムの経済成長

この成功はテレビ画面の枠を超え、ベトナムのライブエンターテインメント業界を席巻している。 4夜にわたるコンサートのチケットは90分以内に完売し、総観客数は14万人以上が見込まれ、新たな業界記録を樹立した。 本番組は、地元のエンターテインメント業界にもたらす直接的な経済効果を超え、ファン主導の活動を中心とした活気あるエコシステムを生み出している。 これには、慈善活動のための資金調達、アーティストを称える社会プロジェクト、観光業や広告業といった関連分野の活性化が含まれ、その文化的・経済的影響の大きさが際立っている。

さらに、2025年3月22日にホーチミン市で開催されるコンサート・デイ3 (Concert Day 3) では、ファンがギネス世界記録の「伝統的なベトナム衣装を着用した最大規模の集まり (Largest Gathering of People Wearing Traditional Vietnamese Clothing)」の達成を目指し、本番組が文化保存と国家の誇りの象徴であることをさらに強調する。

この勢いをさらに加速させるべく、『Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai - The Movie』が制作され、制作チームの献身と33名の著名な参加者への映画的オマージュとして公開される予定である。 本作は、ドキュメンタリー映画として感動的な瞬間を映像に収め、番組の精神を後世に伝えるとともに、ベトナムのエンターテインメント業界のさらなる発展に貢献することを目的としている。

ベトナムがエンターテインメント業界の発展を加速させる中、本番組は、戦略的投資、芸術的卓越性、文化保存がどのようにして国家の国際的な存在感を高めるかを示す好例となっている。

