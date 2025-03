« Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai » – Une émission de téléréalité révolutionnaire qui redéfinit le paysage du divertissement au Vietnam

HO CHI MINH-VILLE, Vietnam, 14 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformément à la directive du gouvernement visant à promouvoir les industries culturelles et créatives du Vietnam, la version vietnamienne de « Call Me By Fire », intitulée « Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai », produite par YeaH1 Group, s’est imposée comme un moteur de transformation dans le paysage du divertissement du pays. Avec son classement en tête des émissions de Vietnam Television en 2024 et de nombreuses performances arrivant en tête des tendances de YouTube, cette émission marque un tournant important dans la démarche du Vietnam pour développer une industrie culturelle mondialement reconnue, fondée sur l’innovation, l’encouragement des talents et le respect des normes internationales.

Repousser les frontières : une émission de téléréalité musicale qui transforme la société

Adaptée à l’origine de l’émission de MangoTV Call Me By Fire, cette émission rassemble 33 hommes prestigieux de plus de 30 ans, des célébrités et des personnalités influentes dans des domaines variés, tels que la musique, la danse, le cinéma, le sport et la photographie. Dépassant le cadre d’une simple compétition de téléréalité musicale, l’émission est devenue un véritable mouvement culturel et social, inspirant les spectateurs et transformant l’industrie créative du Vietnam.

À travers une production innovante, l’émission a réintroduit les formes d’art traditionnelles vietnamiennes comme le « Cheo » ou le « Cai luong », rendant ce patrimoine accessible à un large public. Même à l’ère du numérique, l’émission parvient à réunir plusieurs générations d’une même famille, recréant l’engouement et les discussions partagées comme à l’époque de l’Âge d’or de la télévision. Elle a aussi ramené l’espace d’une émission les Vietnamiens de la diaspora au pays, illustrant l’influence considérable de l’émission au-delà des frontières. Au-delà du simple divertissement, une performance particulière, pleine de narration et d’émotion, a profondément touché le public et a permis de lever des fonds pour plus de 100 opérations cardiaques vitales.

Les performances époustouflantes ont captivé les spectateurs et propulsé la musique vietnamienne sur la scène internationale.

Redéfinir les normes de l’industrie du divertissement au Vietnam

L’émission marque un tournant pour l’industrie du divertissement au Vietnam, mettant en avant une production, une scénographie et un éclairage de qualité qui rivalisent avec ceux des normes internationales. Une nouvelle vague de fans de musique a vu le jour grâce à l’émission, ravivant la passion des jeunes pour les artistes vietnamiens.

Avec des audiences record à la télévision nationale et un palmarès sans précédent de prix nationaux prestigieux, l’émission a reçu des éloges unanimes de la part des experts de l’industrie et du public. Le programme a également été salué par le Premier ministre vietnamien, illustrant ainsi l’engagement du gouvernement à promouvoir et à développer de manière durable l’industrie culturelle au Vietnam.

Ce concert est devenu un véritable phénomène culturel.

L’influence culturelle comme moteur de la croissance économique du Vietnam

Ce succès s’est étendu bien au-delà des écrans, dominant désormais la scène du divertissement en direct au Vietnam. En l’espace de quatre soirées, les billets du concert se sont écoulés en moins de 90 minutes, avec plus de 140 000 fans attendus, établissant ainsi un nouveau record dans l’industrie. Outre les bénéfices économiques directs pour l’industrie locale du divertissement, l’émission alimente un écosystème vibrant d’activités menées par les fans. Ces activités incluent des levées de fonds pour des œuvres caritatives, des projets sociaux rendant hommage aux artistes, et une croissance notable dans des secteurs connexes comme le tourisme et la publicité, soulignant son empreinte culturelle et économique considérable.

En parallèle, le 22 mars 2025, au troisième jour du concert à Hô Chi Minh-Ville, les fans tenteront d’établir un Guinness World Record à l’occasion du plus grand rassemblement de personnes portant des vêtements traditionnels vietnamiens, consolidant ainsi davantage le rôle de l’émission dans la préservation culturelle et la fierté nationale.

Dans cette même dynamique, « Anh Trai Vuot Ngan Chong Gai - The Movie » rendra un hommage cinématographique au travail acharné de l’équipe de production et des 33 participants prestigieux. En capturant des moments authentiques et sincères sous un angle cinématographique, le documentaire cherche à préserver l’âme de l’émission tout en contribuant à l’essor de l’industrie du divertissement au Vietnam.

Alors que le Vietnam intensifie ses efforts pour développer un secteur du divertissement dynamique, l’émission constitue un exemple majeur de la manière dont les investissements stratégiques, l’excellence artistique et la préservation culturelle peuvent propulser le pays sur la scène internationale.

Contact auprès des médias : ir@yeah1.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0087eee-735f-4b16-8fe8-615d393f0f72

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/934961fb-2644-404b-8bdd-c83b30c46981

