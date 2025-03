蓝帽子携手纵横资本，计划打造黄金 RWA 创新范例

香港, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 纳斯达克上市公司蓝帽子互动娱乐科技公司(以下简称“蓝帽子”或者“BHAT”)与纵横资本集团在香港正式签署战略合作协议,双方将携手打造全球首个黄金 RWA(Real World Assets,现实世界资产代币化)项目。此次合作是传统黄金产业与区块链技术深度融合的又一里程碑事件,预示着黄金资产的流动性、透明度和投资门槛将迎来颠覆式变革。

RWA 代币化:重塑黄金投资新格局

RWA 代币化,即通过区块链技术将现实世界资产(如房地产、黄金、债券等)数字化,形成可在链上自由流通的代币。这些代币不仅代表着资产所有权,更承载着与资产相关的收益权。RWA 代币化赋予了传统资产更强的流动性,显著降低了交易成本,同时也吸引了更为多元化的投资者群体。

近年来,RWA 代币化已成为全球金融市场不容忽视的发展趋势。行业数据显示,截至2024年底,全球已有超过130亿美元的真实资产完成代币化,涵盖房地产、黄金、债券等多个领域。特别是在黄金领域,市场对代币化黄金的需求持续攀升,以 Paxos Gold (PAXG) 为代表的代币化黄金产品在2024年实现了超过20%的市场规模增长。

黄金 RWA 代币化的多重优势

1. 流动性跃升:传统黄金资产流动性相对有限,而通过代币化,黄金可在全球范围内实现更高效率的交易,投资者可随时买卖黄金代币,摆脱对传统金融机构的依赖。

2. 普惠金融:黄金 RWA 代币化将高价值黄金资产分割成小额代币,大幅降低了黄金投资的门槛,让更多中小投资者有机会参与其中,真正践行普惠金融理念。

3. 透明度与信任:区块链技术的透明性与不可篡改性,确保了黄金资产信息的真实可靠以及交易记录的可追溯性,投资者可随时查阅代币化资产的运行数据与收益分配情况。

4. 智能资产管理:借助智能合约,黄金 RWA 代币化可实现收益的自动分配,有效减少人为干预与运营成本,显著提升资产管理效率。

BHAT与纵横资本的强强联合

作为纳斯达克上市公司,BHAT 致力于深耕黄金产业相关领域。纵横资本集团总部位于香港,是香港证监会认可的持牌金融服务公司 (证监会代码:AGB 171),有着20多年从事基金管理、投资咨询和财务咨询服务,尤其在高净值客户的私人财富管理和资产传承方面拥有卓越的专业能力。

此次合作,双方将充分发挥各自优势,共同推动黄金 RWA 代币化项目落地:

1. 技术深度融合:双方将利用区块链技术对黄金资产进行数字化改造,确保每个代币背后都有真实足值的黄金资产作为支撑。

2. 流动性方案优化:纵横资本集团将发挥其在金融市场的资源优势,与全球主流交易所深度合作,确保黄金代币的流动性,吸引更多投资者参与。

3. 严谨合规:双方将严格遵守各国监管要求,确保项目的合法性与安全性,为投资者提供可靠的投资环境。

展望未来

蓝帽子CEO 陈肖东先生表示:“黄金 RWA 代币化是传统黄金业务与区块链技术结合的创新尝试,我们坚信这一项目将为黄金市场注入新的活力,同时也为全球投资者提供更加灵活、高效的投资方式。”

纵横资本集团负责人补充道:“RWA 代币化不仅是技术发展的产物,更是传统金融与区块链生态融合的重要一步。我们期待通过与 BHAT 集团的合作,为黄金资产的数字化转型树立行业标杆。”

随着 RWA 代币化技术的日趋成熟与市场认可度的不断提升,黄金 RWA 代币化项目有望成为全球金融市场的重要突破口,为投资者创造更多价值,同时也将深刻改变黄金行业的未来格局。

Contacts:

Blue Hat Interactive Entertainment Technology

Phone: +86 (592) 228-0010

Email: ir@bluehatgroup.net

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.