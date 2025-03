Prodezi 在隆安啟動首個生態工業園區的建設工程

隆安,越南, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prodezi Long An JSC (Prodezi) 和 Huong Viet Investment Consulting JSC (Huong Viet Holding) 在越南隆安攜手建設首個生態工業園區,日前已舉行破土動工儀式。

Prodezi 生態工業園區 (Prodezi Eco-Industrial Park,Prodezi EIP) 的總投資額為 1.95 億美元,將成為隆安省開創性的生態工業園區,亦是湄公河三角洲地區最大的生態工業園區之一。 這個佔地 400 公頃的項目預計將透過採用再生能源、廢水處理、回收、獲認證的綠色建築和保護生物多樣性等環保措施,樹立可持續發展的標準。

根據規劃,該生態工業園區將部署太陽能等清潔能源和節能系統,盡可能減少碳排放,並努力在生產過程中實現碳中和。 同時,園區會安裝先進的廢水處理系統,循環利用生產用水,減少消耗資源和環境污染。 此外,該項目的亮點還包括獲得認證的綠色建築,這些建築以能源效率、環保材料和營運高效能作為重點。

第一階段分區工程預計於 2025 年第三季度完工並交付給投資者。 Prodezi EIP 投入營運後,預計將成為當地的頂尖製造業樞紐,涵蓋半導體、電子、人工智能、紡織和鞋履、食品和飲料以及物流等行業。

Prodezi EIP 地理位置優越,靠近佔地 100 公頃的 LA Home 生態都市區。 該項目與 LA Home 關係密切,配備最先進的設施,將會形成完整的工業都市中心,提供優越的工作環境。

隆安省首個佔地 400 公頃的生態工業園區正式動工。

此外,得益於胡志明市 - 忠良高速公路、濱瀝 - 隆城高速公路以及國家環路 3 和 4 等主要交通基礎設施網絡,Prodezi EIP 與胡志明市及周邊省份緊密相連,出行便捷。 企業可快速進入機場和海港,獲益良多,從而降低成本並提高供應鏈效率。

該項目的奠基儀式標誌著 Prodezi 和 Huong Viet Holding 在開發經過精心規劃的生態工業園區模式的合作旅程中迎來重要里程碑,這種模式符合全球可持續發展趨勢。

Prodezi 和 Huong Viet Holding 與 Chitose 和 Toho Gas 等日本知名合作夥伴簽署了諒解備忘錄,由這些機構為 Prodezi EIP 提供廢水處理和天然氣解決方案。

傳媒聯絡方式:

電郵:saleoffice@prodezi.vn

網站: https://prodezi.vn/

電話號碼:+84 819 236 236

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.