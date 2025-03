Prodezi 启动隆安首个生态工业园建设

隆安,越南, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prodezi Long An JSC (Prodezi) 与 Huong Viet Investment Consulting JSC (Huong Viet Holding) 已在越南隆安破土动工,共建首个生态工业园。

总投资 1.95 亿美元的 Prodezi Eco-Industrial Park (Prodezi EIP) 将成为隆安的先锋生态工业园,也是湄公河三角洲地区规模最大的生态工业园之一。 该项目占地 400 公顷,通过采用可再生能源、废水处理、循环利用、绿色认证建筑和生物多样性保护等生态友好型实践,有望树立可持续发展的标杆。

根据规划,该生态工业园将部署太阳能等清洁能源和节能系统,以最大限度地减少碳排放,努力实现生产过程中的碳中和。 同时,园区将安装先进的废水处理系统,实现生产用水的循环利用,从而减少资源消耗和环境污染。 此外,该项目还拥有绿色认证建筑,优先考虑能源效率、环保材料和高运营性能。

一期工程计划于 2025 年第三季度完工并交付给投资者。 Prodezi EIP 投入运营后,预计将成为该地区领先的制造业中心,涵盖半导体、电子、人工智能、纺织与鞋类、食品饮料以及物流等行业。

Prodezi EIP 地处黄金地段,毗邻占地 100 公顷的 LA Home 生态城区。 凭借与 LA Home 相连的先进设施,该项目将形成一个完整的工业-城市综合体,提供优质的工作环境。

隆安省首个 400 公顷生态工业园正式开工建设。

此外,得益于胡志明市-Trung Luong 高速公路、Ben Luc-Long Thanh 高速公路以及国道 3 号和 4 号环线等关键交通基础设施网络,Prodezi EIP 与胡志明市及周边省份实现了便捷连接。 企业可快速通往机场和海港,从而降低成本并提升供应链效率。

项目开工仪式的举行,标志着 Prodezi 和 Huong Viet Holding 在建设规划完善、符合全球可持续发展趋势的生态产业园方面迈出了关键性的一步。

Prodezi 和 Huong Viet Holding 已与 Chitose、Toho Gas 等知名日本合作伙伴签署谅解备忘录,为 Prodezi EIP 提供废水处理和天然气解决方案。

媒体联系人:

邮箱:saleoffice@prodezi.vn

网站: https://prodezi.vn/

电话号码:+84 819 236 236

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d73f542e-e0da-4ffe-8b18-d891aff92f6c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.