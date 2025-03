Prodezi, 베트남 남부 롱안 최초의 생태산업단지 착공 개시

롱안, 베트남, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 프로데지 롱안 JSC(Prodezi Long An JSC, 이하 Prodezi)와 후옹비엣 투자 컨설팅 JSC(Huong Viet Investment Consulting JSC, 이하 Huong Viet Holding)가 베트남 남부에 위치한 롱안 (Long An) 지역에 최초의 생태 산업 단지 착공에 들어갔다.

투자 규모가 총 1억 9,500만 달러에 달하는 프로데지 생태산업단지(Prodezi EIP)는 롱안에서는 선구적인 생태산업단지인 동시에 메콩강 삼각주 (Mekong Delta) 지역에서는 최대 규모의 생태산업단지 중 하나로 자리잡을 전망이다. 400ha 규모의 이 프로젝트는 재생 에너지, 폐수 처리, 재활용, 친환경 인증 건물, 생물 다양성 보존과 같은 환경친화적 접근방식과 전략 등을 통합해 지속가능성의 표준을 제시할 것으로 기대된다.

Prodezi 생태산업단지 (EIP)는 탄소 배출 최소화를 위해 태양광 발전과 에너지 절약 시스템과 같은 청정 에너지원을 도입하여 생산 과정에서 탄소 중립을 지향할 계획이다. 또한 첨단 폐수 처리 시스템을 설치하여 제조 과정에서 발생하는 물을 재순환함으로써 자원 추출과 환경 오염을 줄이게 된다. 에너지 효율, 친환경 자재, 높은 운영 성능을 우선시하는 친환경 인증을 받은 건물들도 이 단지의 생태성을 부각시킨다.

1단계 구획은 2025년 3분기까지 완공되어 투자자에게 인도될 예정이다. Prodezi EIP가 가동되면 반도체, 전자, 인공지능, 섬유 및 신발, 식음료, 물류 등의 산업을 위한 이 지역 최고의 제조 허브가 될 것으로 예상된다.

Prodezi EIP는 100헥타르에 달하는 LA 홈 생태도시 지역과 근접한 주요 지점에 위치해 있다. LA 홈과 연결된 최첨단 편의시설을 갖춘 이 프로젝트는 완벽한 산업-도시 복합 단지를 형성하여 고품질의 근무 환경을 제공할 것으로 기대된다.

롱안성 최초로 들어서게 될 400헥타르 규모의 생태 산업단지 착공.

Prodezi EIP는 호치민-쭝루엉 고속도로, 벤락-롱탄 고속도로, 3번 및 4번 국도와 같은 주요 교통 인프라 네트워크 덕분에 호치민 및 주변 지방과의 쉽고 편리한 연결성을 자랑한다. 기업들로선 공항과 항구에 빠르게 접근해 비용 절감과 공급망 효율성 개선 효과의 장점을 누릴 수 있게 된다.

이 프로젝트의 기공식은 글로벌 지속가능성 트렌드에 맞춰 잘 계획된 생태 산업단지 모델 개발에 나선 Prodezi와 Huong Viet Holding의 여정에 있어 중요한 이정표가 될 전망이다.

Prodezi와 Huong Viet Holding은 Chitose, Toho Gas 등 일본의 유수 파트너들과 MOU를 체결하여 Prodezi EIP에 폐수 처리 및 가스 천연 솔루션을 제공하기로 했다.

