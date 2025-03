プロデジ (Prodezi)、ロンアン省で初のエコ・インダストリアルパークの建設を開始

ベトナム・ロンアン発, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- プロデジ・ロンアンJSC (Prodezi Long An JSC)(プロデジ) とフオン・ヴィエット・インベストメント・コンサルティングJSC (Huong Viet Investment Consulting JSC)(フオン・ヴィエット・ホールディング) は、ベトナム・ロンアン省で初のエコ・インダストリアルパークの建設を開始した。

総投資額1億9,500万米ドル (約288億5,541万円) を誇るプロデジ・エコ・インダストリアルパーク (Prodezi Eco-Industrial Park)(プロデジEIP) は、ロンアン省における先駆的なエコ・インダストリアルパークとなる予定であり、メコンデルタ地域最大級の施設の一つとなる。 総面積400ヘクタールの本プロジェクトは、再生可能エネルギー、廃水処理、リサイクル、グリーン認証建築、生物多様性保全などの環境配慮型の取り組みを取り入れることで、持続可能性の新たな基準を確立することが期待されている。

本計画のもと、エコ・インダストリアルパークは太陽光発電などのクリーンエネルギー源と省エネルギーシステムを導入し、炭素排出量を最小限に抑え、生産におけるカーボンニュートラルの実現を目指す。 同時に、先進的な廃水処理システムを導入し、製造工程での水の再利用を可能にすることで、資源採取の削減と環境汚染の抑制を図る。 さらに、本プロジェクトには、エネルギー効率の向上、環境に優しい建材の使用、高い運用性能を重視したグリーン認証建築が採用されている。

第1期の区画は2025年第3四半期までに完成し、投資家へ引き渡される予定である。 稼働後、プロデジEIPは、半導体、電子機器、人工知能、繊維・履物、食品・飲料、物流といった産業における地域の主要製造拠点となることを目指している。

プロデジEIPは、総面積100ヘクタールのLAホーム・エコ・アーバンエリア (LA Home eco-urban area) に隣接する好立地に位置している。 LAホームと連携した最先端の設備を備えた本プロジェクトは、産業と都市が一体となった複合施設を形成し、質の高い労働環境を提供する。

ロンアン省で初となる400ヘクタール規模のエコ・インダストリアルパークの正式な建設が開始された。

さらに、プロデジEIPは、ホーチミン市 (HCMC) および周辺省と簡単かつ便利に接続可能であり、HCMC – チュンルオン高速道路 (Trung Luong Expressway)、ベンルック – ロンタイン高速道路 (Ben Luc – Long Thanh Expressway)、および国道環状道路3号線・4号線 (National Ring Roads 3 and 4) といった主要な交通インフラネットワークによって支えられている。 企業は、空港や港湾への迅速なアクセスを活用することで、コスト削減とサプライチェーンの効率向上を実現できる。

本プロジェクトの起工式は、プロデジおよびフオン・ヴィエット・ホールディングが、世界的な持続可能性のトレンドに沿った計画的なエコ・インダストリアルパークモデルを開発する上での重要な節目となる。

プロデジおよびフオン・ヴィエット・ホールディングは、プロデジEIPにおける廃水処理および天然ガスソリューションの提供に向け、チトセ (Chitose) および東邦ガス (Toho Gas) などの日本の有力企業パートナーと覚書 (MOU) を締結した。

報道関係者向け問い合わせ先:

Eメール:saleoffice@prodezi.vn

ウェブサイト: https://prodezi.vn/

電話番号:+84 819 236 236

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d73f542e-e0da-4ffe-8b18-d891aff92f6c

