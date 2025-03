Axi, Xref Engage가 발표한 '2025 최고의 직장’으로 선정되며 성과 인정 받아

시드니, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 FX와 CFD 브로커 기관인 Axi가 Xref Engage가 수여하는 '2025 최고의 직장' (Best Workplace 2025) 상을 수상하게 되었다고 발표했다. 이에 앞서 Axi는 2020년과 2021년 2년 연속 Voice Project가 선정한 '최고의 직장' 상을 수상하는 등 그 성과를 인정받은데 바탕을 두고 있다.

Axi의 CEO인 Rajesh Yohannan는 이번 수상과 관련해 기쁜 마음을 전하며 “이 상은 혁신과 협업, 우수성을 향한 공동의 노력을 바탕으로 우리가 함께 구축한 강력한 문화를 입증하는 것이다. Axi는 모든 사람이 자신의 의견을 표현하고 경청하며 번성하고 성공할 수 있는 안전하고 존중받는 환경을 만들기 위해 지속적인 투자를 기울이고 있으며 이 같은 노력을 다시 인정받게 되어 자부심을 느낀다."라고 소감을 밝혔다.

2007년에 설립된 Axi는 호주에 본사를 두고 있으며 2명의 스타트업으로 출발해 이제는 전 세계 9개 지사에서 45개국 이상의 국적을 가진 400명 이상의 직원을 보유한 매우 존경받는 글로벌 그룹으로 성장하게 되었다. 현재 호주, 싱가포르, 영국, 키프로스, 두바이, 필리핀, 말레이시아, 인도, 바누아투에 지사를 운영 중이다.

이번 수상은 Axi의 다른 주목할 만한 성과에 이은 것이다. 지난 해 열린 2024 두바이 외환 엑스포 (Dubai Forex Expo)에서 '올해의 혁신가' (‘Innovator of the Year’)상을 수상했으며 최근엔 Finance Feeds로부터 '가장 혁신적인 독점 트레이딩 회사'(‘Most Innovative Proprietary Trading Firm’)로 선정되기도 했다. 아울러 2024 Global Forex Awards로부터는최우수 브로커 기관 (Best Broker) (MENA 지점), 가장 신뢰받는 브로커 (Most Trusted Broker)(중남미 지점), 가장 신뢰할 수 있는 브로커 (Most Reliable Broker)(유럽 지점), 최우수 소개 브로커 프로그램 (Best Introducing Broker Programme)(아시아)으로도 선정된 바 있다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 거래 기업이다. Axi는 외환, 주식, 금, 석유, 커피 등 여러 자산군에 대한 CFD를 제공하고 있다.

보다 자세한 정보가 필요하거나 Axi의 추가 의견이 필요한 경우 mediaenquiries@axi.com 으로 문의하시기 바랍니다.

