SYDNEY, 14 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, le principal courtier de devises et de CFD en ligne, a annoncé avoir reçu le prix du Meilleur lieu de travail 2025 décerné par Xref Engage. Ce nouveau prix s’ajoute aux distinctions précédemment décernées au courtier par Voice Project, lorsque Axi avait remporté le prix du « Meilleur lieu de travail » pendant deux années consécutives en 2020 et 2021.

Rajesh Yohannan, PDG d’Axi, a fait part de son enthousiasme pour cette nouvelle reconnaissance de l’entreprise : « Ce prix reflète la culture solide que nous avons bâtie ensemble : une culture fondée sur l’innovation, la collaboration et un engagement commun envers l’excellence. Chez Axi, nous investissons continuellement dans la création d’un environnement sûr et respectueux dans lequel chacun peut exprimer son opinion et être entendu, s’épanouir et réussir, et nous sommes incroyablement fiers de voir nos efforts ainsi confirmés une fois de plus. »

Fondé en 2007, ce courtier australien est passé d’une start-up de deux personnes à un groupe international reconnu. Il compte désormais plus de 400 employés de plus de 45 nationalités répartis dans neuf bureaux à travers le monde : Australie, Singapour, Royaume-Uni, Chypre, Dubaï, Philippines, Malaisie, Inde et Vanuatu.

Cette nouvelle distinction fait suite à une série d’autres réalisations notables pour Axi. En 2024, le courtier a ainsi reçu le prix de l’« Innovateur de l’année » au Dubai Forex Expo 2024, et il a récemment été nommé « Société de trading propriétaire la plus innovante » par Finance Feeds. En outre, le courtier a également été nommé Meilleur courtier (MENA), Courtier le plus fiable (Amérique latine), Courtier le plus digne de confiance (Europe), et Meilleur programme de courtier remisier (Asie) pour 2024 par les Global Forex Awards.

À propos d'Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD pour plusieurs catégories d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café, etc.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez utiliser l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cccccb40-307b-4f21-bcf2-1af3f88de766

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.