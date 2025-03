Axi erhält von Xref Engage die Auszeichnung „Bester Arbeitgeber 2025“

SYDNEY, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-Devisen- und CFD-Broker Axi gab bekannt, dass er von Xref Engage mit der Auszeichnung Bester Arbeitgeber 2025 geehrt wurde. Die jüngste Auszeichnung basiert auf der vorherigen Anerkennung des Brokers durch Voice Project, bei der Axi 2020 und 2021 zwei Jahre in Folge die Auszeichnung „Bester Arbeitgeber“ gewann.

Rajesh Yohannan, CEO von Axi, äußert seine Freude über die jüngste Anerkennung des Unternehmens: „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die starke Kultur, die wir gemeinsam aufgebaut haben – eine Kultur, die auf Innovation, Zusammenarbeit und einem gemeinsamen Engagement für Spitzenleistungen basiert. Bei Axi investieren wir kontinuierlich in die Schaffung einer sicheren und respektvollen Umgebung, in der jeder seine Meinung äußern darf, gehört wird sowie sich entfalten und erfolgreich sein kann. Und wir sind unglaublich stolz, dass unsere Bemühungen Anerkennung finden.“

Der 2007 gegründete, in Australien ansässige Broker hat sich von einem Zwei-Personen-Startup zu einer hoch angesehenen globalen Unternehmensgruppe entwickelt und zählt heute über 400 Mitarbeiter aus mehr als 45 Nationalitäten in neun Niederlassungen weltweit: Australien, Singapur, Großbritannien, Zypern, Dubai, Philippinen, Malaysia, Indien und Vanuatu.

Diese Auszeichnung ist die jüngste ein einer Reihe weiterer bemerkenswerter Erfolge für Axi. Im Jahr 2024 wurde der Broker auf der Dubai Forex Expo 2024 mit der Auszeichnung „Innovator des Jahres“ geehrt und kürzlich von Finance Feeds zum „innovativsten Eigenhandelsunternehmen“ gekürt. Darüber hinaus wurde der Broker für das Jahr 2024 von den Global Forex Awards als bester Broker (MENA), vertrauenswürdigster Broker (LatAm), zuverlässigster Broker (Europa) und bester Introducing-Broker-Programm (Asien) ausgezeichnet.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

