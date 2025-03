Das Schweizer Kosmetik-Start-up, das die Haut auf natürliche Weise vor dem Blaulicht unserer Smartphones schützt, kommt nach Italien

Die Schweizer Innovation wird im La Rinascente in Rom in Anwesenheit der Filialleiter, des Schweizer Botschafters und der Marke Kenzai Cosmetics gefeiert

ROM, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wir sitzen stundenlang vor Smartphones, Tablets, Computern und Fernsehern – begleitet von einer unsichtbaren Präsenz: blauem Licht, einer der Hauptursachen für die Hautalterung. Um die schädlichen Auswirkungen zu bekämpfen, kommen die Anti-Aging-Produkte von Kenzai Cosmetics jetzt nach Italien. Dieses Schweizer Start-up-Unternehmen hat durch Innovation, Forschung und eine Zusammensetzung seltener und natürlicher Inhaltsstoffe Produkte entwickelt, die als Schutzschild gegen blaues Licht und die Auswirkungen der Umweltverschmutzung, insbesondere des städtischen Smogs, wirken.

Die natürlichen Anti-Aging-Pflegeprodukte von Kenzai Cosmetics, die in La Rinascente vorgestellt werden, schützen dank seltener Inhaltsstoffe wie Ectoin und dem Saft der Bulbina frutescens vor blauem Licht. Dieser innovative Ansatz brachte Kenzai Cosmetics bei den European Natural Beauty Awards in Stockholm die prestigeträchtige Auszeichnung „New Brand of the Year 2024“ ein. Natürliche Inhaltsstoffe und Nachhaltigkeit sind die Schlüsselelemente dieses Schweizer Unternehmens, dessen Swiss-made-Label ein Synonym für Zuverlässigkeit und Qualität ist. Die Marke verzichtet auf chemische Synthese und Alkohol, verwendet stattdessen natürliches Schweizer Alpenwasser und setzt bei den Verpackungen wie Glasflaschen und Airless-Behältern auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Kenzai Cosmetics hat auch das „Natrue“-Zertifikat erhalten, ein Qualitätssiegel für Natur- und Biokosmetik, die aus GMO-freien und 100% natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt wird.

Der Schweizer Botschafter in Italien, Roberto Balzaretti, hob die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien hervor, insbesondere im Bereich der Innovation, einschließlich des Kosmetiksektors: „Italien ist ein wichtiger Handelspartner für die Schweiz, der eine starke Anziehungskraft auf hochwertige Marken ausübt. Schweizer Start-ups genießen in Europa den Ruf von Exzellenz und Innovation. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern trägt zur Förderung junger Unternehmen bei, die in der Lage sind, ihre Märkte zu revolutionieren.“

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit La Rinascente in Italien“, sagte Barbara Darbellay-Moor, Mitbegründerin von Kenzai Cosmetics. „Italien ist ein wichtiger Schritt in unserer internationalen Expansion“. Ihr Bruder Stéphane Moor, der ebenfalls Mitbegründer des Schweizer Start-ups ist, sprach über die ersten Ergebnisse des Unternehmens in Italien: „Sie sind ausgezeichnet. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir uns auch in Italien etabliert haben.“

Für La Rinascente ist die Entscheidung für eine Start-up-Marke wie Kenzai Cosmetics, die auf natürliche Inhaltsstoffe, Innovation und soziales Engagement setzt, eine strategische Entscheidung. „Dies ist eine immer wichtigere Strategie, um einen soliden und dauerhaften Ruf beizubehalten, der Werte schafft“, sagt Giorgio Caputo, Filialleiter von La Rinascente auf der Piazza Fiume in Rom.

Kenzai Cosmetics positioniert sich an der Schnittstelle von Innovation, natürlichen Inhaltsstoffen und Schweizer Exzellenz und entwickelt sich so zu einer Pioniermarke im Bereich des Blaulichtschutzes – einem der wichtigsten Themen der modernen Schönheit.

Weitere Informationen:

Press Office LaPresse - ufficio.stampa@lapresse.it

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16f3b345-effc-4484-be46-cf4347bdbf77

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e5ce437-1fde-475a-a178-c891ea741f59

