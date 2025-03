Copenhagen Infrastructure Partners 第五只旗舰基金超额完成 120 亿欧元募资目标

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) 今日宣布,其第五只旗舰基金 CI V 在最终募资结束时超额完成了 120 亿欧元的目标规模。

丹麦哥本哈根, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 投资者对大规模绿地能源基础设施投资兴趣浓厚,CIP 目前正为 CI V 的融资收尾,资金认缴总额已超 120 亿欧元的目标,其中不包括为共同投资筹集的资金。

CIP 管理合伙人 Jakob Baruël Poulsen 表示:“融资金额达到 120 亿欧元是一项了不起的成就,也充分证明了我们在能源基础设施投资方面行之有效的产业化方法。 我很自豪,全球数家规模最大、经验最丰富的投资机构都对 CIP 充满信心,我十分高兴能够再次获得现有投资者的支持,同时也热烈欢迎众多新投资者加入我们的平台。”

该基金致力于投资欧洲、北美和亚太地区低风险经合组织国家的能源转型领域,覆盖风能、太阳能光伏、电池储能等一系列技术。 CI V 迄今表现远超预期,并已做出六项最终投资决策 (FID),承诺投入的资金占基金总额的 60%,确保了基金实现资本的快速部署,并在存续初期创造可观价值。

该基金拥有 50 多个处于开发阶段的项目,CI V 的潜在投资额达 240 亿欧元,并有望在明年完成资金承诺。 据估计,CI V 将为全球电网增加 30 吉瓦的新能源容量,这足以满足 1,000 多万户普通家庭的用电需求。

CIP 旗舰基金主管兼合伙人 Mads Skovgaard-Andersen 表示:“我们的能源实业家团队精通大型能源基础设施项目的增值型绿地投资,这些项目能够为投资者带来可观的风险调整后回报。 我们相信,CI V 是投资者投资组合中高度相关且重要的组成部分,不仅能增强投资组合的稳定性和多样化,还能通过合同现金流提供下行保护,并抵御通货膨胀影响。 我们基金的价值创造,基础在于以低成本及早进入,并在项目的不同阶段降低风险、优化资产,而这些阶段通常与宏观经济因素和经济周期的相关性较低。 我们的大型项目组合具有高度的可选择性,并在技术和市场方面实现了多元化,从而进一步增强了稳健性。”

为满足数字化、人工智能和数据中心的快速发展,以及交通和供暖普遍电气化所带来的新电力需求增长,电网亟需大规模新增发电设施和电力容量。 在大多数市场中,可再生能源(尤其是太阳能和陆上风能)是最具成本竞争力且可规模化发展的新型能源,因此也是各个国家/地区提升成本竞争力和能源安全的关键。

Jakob Baruël Poulsen 表示:“强劲的结构性利好因素正加速推动能源转型。 经济增长、电气化普及和数字化引发电力需求激增,亟需建设数量空前的新能源基础设施。 与此同时,可再生能源的基本面依然强劲,因为产业竞争力、生产力和能源韧性已成为全球政治和产业议程的核心。 凭借我们在产业和金融领域的专业能力,CIP 具备独特优势,能够在全球范围内交付一些规模最大、最关键、最复杂的能源项目,帮助各个国家/地区获得具有成本竞争力、可靠且清洁的电力,同时为投资者创造价值。”

关于 Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) 成立于 2012 年,目前是全球最大的绿地可再生能源投资专项基金管理公司,也是海上风电领域的全球领导者。 CIP 管理的基金专注于投资海上和陆上风电、太阳能光伏、生物质能与垃圾发电、输配电、备用容量、储能、先进生物能源及电转 X (Power-to-X) 领域。

CIP 管理着 13 只基金,迄今已从约 180 家国际机构投资者处筹集约 320 亿欧元,投资于能源和相关基础设施。 CIP 的项目遍布 30 多个国家/地区,全球各平台和项目的员工总数超过 2,500 人,并在全球设有 14 个办事处。 欲了解更多信息,请访问 www.cip.com

法律免责声明

本新闻稿不构成出售任何证券的要约,亦不构成购买任何证券的要约邀请。 任何投资均涉及重大风险,包括可能导致资本完全损失。 我们无法保证 CIP 能够实施本文所述策略,或者即使实施,亦无法保证会带来成功的结果。 同样,我们也无法保证 CIP 能够长期保持本文所述优势,或表现优于第三方或整体金融市场。

本文包含的某些信息构成“前瞻性陈述”,可通过使用诸如“可能”“将”“预计”“打算”“计划”“相信”“估计”或类似术语来识别。

前瞻性陈述受多种已知和未知风险及不确定因素的影响,包括但不限于经济状况变化、政治变化、法律和监管要求、利率波动以及市场、前景和竞争格局的变化。 无法保证历史趋势会持续下去。 本文所表达的部分观点仅代表 CIP 的意见,不应视为绝对陈述,如有变更,恕不另行通知。

如需了解更多信息,请联系: 电子邮件:media@cip.com Oliver Routhe Skov,媒体关系主管 电话:+45 3054 1227 电子邮件:orsk@cip.com Thomas Kønig,全球筹资主管、合伙人 – 投资者关系 电话:+45 7070 5151 电子邮件:tkon@cip.com

