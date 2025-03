Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)의 제 5차 플래그십 펀드, 목표액 120억 유로 초과 달성

CIP는 자사의 다섯 번째 플래그십 펀드인 CI V가 최종 마감 시점에 목표 규모인 120억 유로를 초과 달성했다고 오늘 발표했다.

코펜하겐, 덴마크, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 대규모 그린필드 에너지 인프라 투자에 대한 투자자들의 관심이 커져가는 가운데 CIP (Copenhagen Infrastructure Partners)가 현재 공동 투자 목적으로 조성한 자본은 제외하고 총 펀드 약정액이 목표액인 120억 유로를 초과한 상태에서 CI V 펀드레이징 마무리단계에 있다고 발표했다.

Copenhagen Infrastructure Partners의 대표 파트너인 Jakob Baruël Poulsen은 “120억 유로의 펀드레이징 달성은 굉장한 결과이다. 이것은 에너지 인프라 투자에 대한 우리의 투자 전략과 방법론이 효과적이고 신뢰할 수 있다는 강력한 증거인 것이다. 세계에서 가장 규모가 크고 수준 높은 투자자들이 CIP에 참여하게 되어 자긍심을 느끼며, 기존 투자자들의 지지를 재차 받게 되면서 우리 플랫폼에 많은 신규 투자자들을 받을 수 있어 기쁜 마음"이라고 밝혔다.

해당 펀드는 유럽, 북미, 아시아 태평양의 저위험 OECD 국가를 대상으로 풍력 및 태양광 발전에서 배터리 스토리지에 이르는 다양한 기술 분야에 걸쳐 에너지 전 사업에 투자하는 것을 목표로 한다. CI V는 지금까지 모든 기대치를 뛰어넘는 성과를 거두었으며, 이미 6차례의 최종 투자 결정(FID)을 통해 펀드의 60%를 집행함으로써 펀드 조성 초기에 자본을 신속하게 배치하고 상당한 가치 창출을 보장하고 있다.

이 펀드는 240억 유로의 잠재적 CI V 투자 규모를 지닌 50개 이상의 개발 단계 프로젝트를 소유하고 있으며, 내년 내로 투자를 완료할 계획이다. CI V는 전 세계 전력망에 30GW의 새로운 에너지 용량을 추가할 것으로 예상되며, 이는 평균 1000만 가구 이상에 전력을 공급할 수 있는 규모에 해당한다.

CIP의 플래그십 펀드 (Flagship Funds)책임자이자 파트너인 Mads Skovgaard-Andersen은 “CIP의 에너지 산업 전문가 팀은 투자자들을 대상으로 매력적인 위험 조정 수익을 제공하는 대규모 에너지 인프라 프로젝트에 대한 가치 향상 그린필드 투자 전문가들이다. CI V는 현금 흐름의 위축과 인플레이션 노출에 대한 하방 보호를 통해 포트폴리오 안정화 및 다각화를 제공하므로 투자자들의 포트폴리오에서 매우 관련성이 높고 중요한 구성 요소에 해당한다. 이 펀드의 가치 창출은 일반적으로 거시경제 요인 및 경기 사이클과 상관관계가 낮은 다양한 프로젝트 단계에 걸쳐 저비용으로 조기 진입하고 자산을 위험 분산 및 최적화하는 것을 기반으로 하고 있다. 대규모 프로젝트 포트폴리오의 높은 옵션성과 기술 및 시장 전반의 다각화를 통해 견고성을 더욱 강화하게 되었다."라고 설명했다.

디지털화와 인공지능, 데이터 센터의 급속한 구축, 교통 및 난방의 일반 전기화로 인해 증가하는 새로운 전력 수요 충족을 위해선 상당한 양의 새로운 발전과 용량을 전력망에 추가해야 한다. 대부분의 시장에서 재생에너지, 특히 태양광과 육상 풍력은 가장 비용 경쟁력이 높고 확장 가능한 새로운 형태의 에너지이기 때문에 각국이 비용 경쟁력과 에너지 안보를 개선하는 데 있어 핵심적인 역할을 맡고 있다.

Jakob Baruël Poulsen 대표 파트너는 “거대한 구조적 순풍이 에너지 전환을 앞당기고 있다. 경제 성장, 광범위한 전기화 및 디지털화에 힘입어 급증하는 전력 수요는 전례 없이 많은 양의 새로운 에너지 인프라 구축을 필요로 한다. 동시에 산업 경쟁력, 생산성, 에너지 회복력이 전 세계적으로 정치 및 산업 의제의 중심에 있는 만큼 재생에너지의 펀더멘털은 그 어느 때보다 강력하다. CIP는 산업 및 금융 전문성을 결합해 전 세계에서 가장 크고 중요하며 복잡한 에너지 프로젝트를 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있다. 아울러 각국이 비용 경쟁력 있고 신뢰할 수 있으며 깨끗한 전력을 확보하도록 지원하는 동시에 투자자를 위한 가치 창출의 역량을 갖고 있다."고 강조했다.

Copenhagen Infrastructure Partners 소개

2012년에 설립된 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스 P/S(이하 CIP: Copenhagen Infrastructure Partners)는 현재 그린필드 재생에너지 투자 분야에서 세계 최대의 전문 펀드 운용사이며 해상 풍력 분야의 글로벌 리더로 주목받고 있다. CIP가 관리하는 펀드는 해상 및 육상 풍력, 태양광, 바이오매스 및 폐기물 에너지, 송배전, 예비 용량, 저장, 첨단 바이오에너지, Power-to-X에 대한 투자에 중점을 두고 있다.

CIP는 13개의 펀드를 관리하며 현재까지 약 180개의 국제 기관 투자자로부터 에너지 및 관련 인프라 투자를 위해 약 320억 유로를 유치하였다. CIP는 30개국 이상에서 프로젝트를 진행하고 있으며, 전 세계 플랫폼과 프로젝트에 걸쳐 2,500명 이상의 직원이 근무하고 있으며, 전 세계에 14개의 CIP 사무소를 운영 중이다. 보다 자세한 정보는 www.cip.com에서 확인하세요.

법적 고지사항

이 보도자료는 유가증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 내용에 해당하지 않는다. 모든 투자에는 원금 전액 손실 등 상당한 위험이 수반된다. CIP가 여기에 설명된 전략을 실행할 수 있거나 실행할 경우 성공적인 결과를 얻을 수 있다는 보장은 하지 않는다. 마찬가지로, CIP가 시간이 지나도 본 보도자료에서 설명하는 이점을 유지하거나 제3자 또는 일반적으로 금융 시장보다 더 나은 성과를 거둘 수 있다는 보장도 존재하지 않는다.

여기에 포함된 특정 정보는 '미래예측진술'에 해당하며, 이는 '~할 수 있다', '~할 것이다', '기대한다', '의도한다', '계획한다', '믿는다', '추정한다' 또는 이와 유사한 용어의 사용으로 식별이 가능하다.

미래예측 진술은 경제 상황의 변화, 정치적 변화, 법률 및 규제 요건, 이자율 변동, 시장, 전망 및 경쟁의 변화를 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 가지 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받게 된다. 과거의 추세가 계속될 것이라는 보장은 없다. 여기에 표현된 일부 견해는 CIP의 의견이며 절대적인 진술로 해석되어서는 안 되며 사전 통지 없이 변경될 수 있다.

자세한 내용은 문의하시기 바랍니다: E-mail: media@cip.com Oliver Routhe Skov, Head of Media Relations Phone: +45 3054 1227 Email: orsk@cip.com Thomas Kønig, Global Head of Fundraising, Partner – Investor Relations Phone: +45 7070 5151 Email: tkon@cip.com

