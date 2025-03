コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズ (Copenhagen Infrastructure Partners) の第5次旗艦ファンド、目標の120億ユーロ (約1兆9,350億3,600万円) を超過

本日、コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズ (CIP) は、第5次旗艦ファンドであるCI Vが最終クロージングにおいて目標額の120億ユーロ (約1兆9,350億3,600万円) を超えたことを発表した。

デンマーク、コペンハーゲン発, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 投資家の大規模なグリーンフィールド型エネルギーインフラ投資への関心は高く、CIPは現在、CI Vの資金調達を最終段階としており、共同投資向けの資本を除いた総ファンドコミットメントが目標額の120億ユーロ (約1兆9,350億3,600万円) を超えている。

「120億ユーロ (約1兆9,350億3,600万円) に到達したことは素晴らしい成果であり、エネルギーインフラ投資における当社の実績ある産業アプローチの証です。 世界最大級かつ最も洗練された投資家の皆様がCIPにコミットしていることを誇りに思うとともに、既存の投資家の皆様の継続的な支援に感謝し、新たな投資家の皆様を当社のプラットフォームに迎えられることを大変嬉しく思います」と、コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズのマネージング・パートナーであるヤコブ・バルーエル・ポウルセン (Jakob Baruël Poulsen) は述べている。

本ファンドは、欧州、北米、アジア太平洋地域の低リスクOECD諸国において風力発電や太陽光発電 (PV) から蓄電池まで、幅広い技術分野にわたるエネルギー転換への投資を目指している。 CI Vはこれまでの期待を上回る成果を上げており、すでに6件の最終投資決定 (FID) を行い、ファンド資金の60%をコミットしており、迅速な資本展開とファンドの早期段階における大きな価値創出を確実なものとしている。

CI Vは、50以上の開発段階のプロジェクトを保有し、推定投資規模が240億ユーロ (約3兆8,694億5,520万円) に達する見込みであり、今後1年以内に全額コミットされる予定である。 本ファンドは、世界の電力網に30GWの新規エネルギー容量を追加すると推定されており、これは1,000万世帯以上の一般家庭に電力を供給できる規模に相当する。

「当社のエネルギー産業チームは、大規模エネルギーインフラプロジェクトにおける価値を高めるグリーンフィールド投資において高い専門性を持ち、投資家にとって魅力的なリスク調整後リターンを提供しています。 CI Vは、契約済みキャッシュフローによる下方リスクの抑制とインフレへの耐性を備え、ポートフォリオの安定化と分散化を実現するため、投資家のポートフォリオにおいて極めて重要かつ適切な要素であると考えています。 当社のファンドの価値創出は、低コストでの早期参入を基盤とし、プロジェクトの各段階においてリスクを低減し、資産を最適化することによって実現されます。これらのプロジェクト段階は、一般的にマクロ経済要因や景気循環との相関が低い特徴を持っています。 当社の大規模なプロジェクトポートフォリオから選択できる柔軟性の高さと技術および市場にわたる分散化により、堅牢性はさらに強化されています」と、CIPの旗艦ファンド部門責任者兼パートナーであるマッズ・スコヴゴー=アンデルセン (Mads Skovgaard-Andersen) は述べている。

デジタル化、AI、データセンターの急速な拡大に加え、交通機関と暖房の全面的な電化に伴い、新たな電力需要の増加に対応するため、電力網には大量の新規発電と容量の追加が必要とされている。 再生可能エネルギー、特に太陽光発電および陸上風力発電は、多くの市場において最もコスト競争力が高く、拡張性のある新たなエネルギー形態であり、各国がコスト競争力を向上させ、エネルギー安全保障を強化する上で重要な役割を果たしている。

「エネルギー転換を推進する大規模な構造的追い風が吹いています。 経済成長、広範な電化、デジタル化によって電力需要が急増しており、前例のない規模の新たなエネルギーインフラ容量の構築が求められています。 同時に、産業競争力、生産性、エネルギーの回復力が世界中の政治・産業アジェンダの中心となっており、再生可能エネルギーの基盤は依然として極めて強固なものとなっています。 CIPは、産業と金融の専門知識を融合させることで、世界最大級で最も重要かつ複雑なエネルギープロジェクトを実現する独自の立場にあり、各国がコスト競争力のある信頼性の高いクリーンな電力を確保できるよう支援すると同時に、投資家にとっての価値を創出しています」と、ヤコブ・バルーエル・ポウルセンは述べた。

コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズについて

2012年に設立されたコペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズP/S (CIP) は、現在、グリーンフィールド再生可能エネルギー投資に特化した世界最大の専門ファンドマネージャーであり、洋上風力発電の分野におけるグローバルリーダーである。 CIPが運用するファンドは、洋上および陸上風力発電、太陽光発電 (PV) 、バイオマスおよび廃棄物発電、送配電、予備電力、蓄電、高度なバイオエネルギー、Power-to-Xなどの投資に焦点を当てている。

CIPは13のファンドを運用しており、これまでに約180の国際的な機関投資家から、エネルギーおよび関連インフラ投資向けに約320億ユーロ (約5兆1,600億3,200万円) を調達している。 CIPは30ヵ国以上でプロジェクトを展開し、プラットフォームおよびプロジェクト全体で2,500人以上の従業員を擁し、世界中に14のCIPオフィスを構えている。 詳しくは、www.cip.comを閲覧されたい。

詳細については、以下に連絡されたい: Eメール:media@cip.com オリバー・ルーセ・スコウ (Oliver Routhe Skov) 、メディアリレーションズ責任者 電話:+45 3054 1227 Eメール:orsk@cip.com トーマス・ケーニッヒ (Thomas Kønig) 、グローバル・ヘッド・オブ・ファンドレイジング、パートナー – 投資家向け広報 電話:+45 7070 5151 Eメール:tkon@cip.com

