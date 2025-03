BERLIN, March 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LumenHaus freut sich, bekannt zu geben, dass sein SunSaver All-in-One Home Energy Storage System mit dem renommierten iF Design Award 2025 ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die herausragenden Leistungen des Energiespeichers SunSaver im Bereich des nachhaltigen Energieproduktdesigns und bekräftigt das Engagement von LumenHaus für Innovation und nutzerorientierte Lösungen.

LumenHaus SunSaver All-in-One Home ESS gewinnt den iF Design Award 2025

Der 1953 gegründete iF Design Award ist einer der weltweit angesehensten Designwettbewerbe, der herausragende Leistungen im Industriedesign in verschiedenen Disziplinen auszeichnet. Jedes Jahr bewertet eine Jury unabhängiger internationaler Experten die eingereichten Projekte nach den Kriterien Innovation, Funktionalität, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Branchenführer wie Apple, BMW und Dyson, was diese Auszeichnung zu einem wichtigen Meilenstein für LumenHaus macht.

Als Innovator für intelligente Energielösungen auf dem deutschen Markt verbindet LumenHaus fortschrittliche Technologie mit einer nutzerzentrierten Designphilosophie. Der SunSaver ist von hochwertigen Haushaltsgeräten inspiriert und zeichnet sich durch schlanke Linien, ein raffiniertes, elegantes Anthrazitgrau und ein intuitives, rundes Display mit LED-Anzeigeleiste aus. Diese Designelemente bieten Echtzeit-Updates zum Batterie- und Systemstatus, so dass der Benutzer den Energiestand auf einen Blick erkennen kann. Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Bedienung einfach und eignet sich für alle Haushaltsmitglieder, auch für Kinder und ältere Menschen.

Das benutzerorientierte Design geht über die Ästhetik hinaus und bietet praktische Funktionalität. Das modulare All-in-One-System umfasst ein Stromversorgungsmodul, eine Batteriesteuerungsbox, ein Batteriemodul und ein Energiemanagementsystem (EMS), das das Energiemanagement im Haus vereinfacht und gleichzeitig eine problemlose Aufrüstung der Batteriekapazität in der Zukunft ermöglicht. Bei Stromausfällen schaltet der SunSaver nahtlos (<20ms) auf die Notstromversorgung um und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Energieversorgung. Das 15-kWh-Modell bietet 12 kW Reservestrom, der wichtige Geräte wie Warmwasserbereiter, Mikrowellen, Waschmaschinen und Trockner unterstützt und den normalen Betrieb im Haushalt aufrechterhält. In Verbindung mit der myLumenHaus App können Nutzer den Energieverbrauch in Echtzeit überwachen und steuern, um die Effizienz zu optimieren und ein intelligenteres, nachhaltigeres Energieerlebnis zu Hause zu ermöglichen.

Der Gewinn des iF Design Awards ist ein wichtiger Meilenstein für LumenHaus bei der Gestaltung von intelligentem und nachhaltigem Wohnen. Auch in Zukunft wird LumenHaus die Grenzen intelligenter Energielösungen erweitern und Design und Technologie kombinieren, um eine grünere, effizientere Zukunft zu fördern.

Über LumenHaus:

Lumenhaus ist eine innovative Plattform, die die Energiewende durch eine dezentrale, gemeinschaftsbasierte und nachhaltige Energieversorgung vorantreibt. Partner und Kunden profitieren gleichermaßen von den Vorteilen der Plattform, die eine nachhaltige und komfortable Energiezukunft ermöglicht.



Kontakt: hallo@lumenhaus.com

Partnerschaft: partnerwerden@lumenhaus.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc6b33b1-2a01-48fd-9002-b3cccc8a39cb/de

LumenHaus SunSaver All-in-One Home ESS gewinnt den iF Design Award 2025 LumenHaus SunSaver All-in-One Home ESS gewinnt den iF Design Award 2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.