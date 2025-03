Mitrades CFD-Trading-Plattform führt digitales KYC-Verfahren für ein effizientes Onboarding von Tradern in Europa ein

Mitrade ist eine preisgekrönte, weltweit vertrauenswürdige CFD-Handelsplattform. EU-Händler können jetzt den digitalen KYC-Prozess von Mitrade für eine effiziente Onboarding-Erfahrung nutzen.

LIMASSOL, CYPRUS, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Mitrade EU, eine CySEC-lizenzierte CFD-Trading-Plattform , treibt die digitale Transformation voran, um den Zugang zu den Finanzmärkten zu verbessern. Das neue optimierte und papierlose KYC-Verfahren (Know Your Customer) steigert die Effizienz und Umweltfreundlichkeit und erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen. Dadurch wird das Onboarding für neue Anleger intuitiver und steht gleichzeitig im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitspraktiken.Traditionell erfordert die Eröffnung eines CFD-Handelskontos umfangreiche Unterlagen und eine manuelle Überprüfung, die Tage oder Wochen dauern kann. Laut The Fintech Times verschlingen die KYC-Verfahren für Firmenkunden in der Finanzbranche bis zu 40 % des Betriebsbudgets. Inzwischen wurden in Europa im Jahr 2024 laut dem Verband der europäischen Papierindustrie (CEPI) 77,8 Millionen Tonnen Papier produziert, was die Auswirkungen der papierlastigen Bürokratie unterstreicht.Die Einführung von digitalem KYC durch Mitrade ist ein Schritt zur Modernisierung des CFD-Händler-Onboarding. Durch die Integration der digitalen Identitätsprüfung ermöglicht die Plattform es Tradern, die Authentifizierung in Echtzeit von jedem Gerät aus durchzuführen. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand, beseitigt übermäßigen Schriftverkehr und gewährleistet Sicherheit, ohne die Sorgfaltspflicht zu beeinträchtigen.„Die Zukunft des Tradings ist digital, und als CFD-Broker sind wir bestrebt, das Onboarding mit einem digitalen KYC-Prozess zu verbessern, der eine grünere Zukunft unterstützt", sagte Kevin Lai, Vizepräsident der Mitrade Group. „Durch die Technologie verbessern wir die Erfahrungen der Händler und erfüllen gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen."Durch die Abkehr vom manuellen KYC-Verfahren kann Mitrade Ressourcen in eine bessere Betreuung der CFD-Händler, die Weiterentwicklung der Funktionen der Trading-Plattform und die Verringerung der Spreads reinvestieren und so sein Engagement für ein erstklassiges Nutzererlebnis für Trader verstärken.Die Digitalisierung führt zu einer Umgestaltung der Finanzmärkte und der Ansatz von Mitrade entspricht der Entwicklung der Branche hin zu einem verantwortungsvollen, integrativen und umweltbewussten CFD-Trading.Informationen zu MitradeMitrade EU ist eine preisgekrönte CFD-Trading-Plattform, die von der CySEC (CIF438/23) lizenziert ist. Sie gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, die von ASIC, CIMA und FSC reguliert werden. Die Marke demokratisiert den globalen Marktzugang und verbindet mehr als 5 Millionen Trader mit CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe, ETFs und Aktien.Angetrieben von KI-gesteuerter Technologie bietet Mitrade eine mikrosekundengenaue Ausführung, enge Spreads, fortschrittliche Risikominderung und Kompatibilität mit verschiedenen Geräten, um ein intuitives, auf die Bedürfnisse der Anleger zugeschnittenes Handelserlebnis zu gewährleisten.CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 74 % und 89 % der Konten von Kleinanlegern verlieren beim Traden mit CFDs Geld. Stellen Sie sich die Frage, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Besuchen Sie https://www.mitrade.com/ für weitere Informationen.

