Aduro Clean Technologies et NexGen Polymers signent un protocole d’accord pour collaborer sur une usine HCT de démonstration

Cette collaboration permettra de faciliter la logistique des matières premières, le choix du site et la planification réglementaire pour le développement d’une usine de démonstration prévu par Aduro.

LONDON, Ontario, 14 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologies propres qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer des matières premières de faible valeur, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec NexGen Polymers (« NexGen »). Ce protocole d’accord détaille le cadre d’une collaboration proposée pour développer une usine de démonstration de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT), comprenant la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières, la sélection d’un site potentiel et l’exploitation de l’usine afin d’optimiser la génération de données pour le développement futur de solutions commerciales configurables.

NexGen Polymers, l’un des principaux fournisseurs et négociateurs de polymères vierges et recyclés, apporte son expérience de plus de 30 ans dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les infrastructures et la logistique des polymères. La société est spécialisée dans la sécurisation, le stockage et la distribution de matières premières polymères grâce à son vaste réseau logistique qui comprend des infrastructures d’entreposage, ferroviaires et routières. Ce partenariat permettra de tirer parti de l’expertise de NexGen pour répondre aux exigences opérationnelles clés de l’installation de démonstration prévue par Aduro.

Aduro construit actuellement son usine pilote HCT Next Generation Process (« NGP »), dont la mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2025. Cette usine pilote constituera une étape clé de la mise à l’échelle, générant des données essentielles pour assurer la transition vers une usine de démonstration plus grande. Avec la mise en service et les tests de l’usine pilote qui devraient être couronnés de succès, Aduro prévoit de passer à une installation de démonstration, initialement conçue pour traiter 8 000 tonnes par an.

Le protocole d’accord et la collaboration avec NexGen s’alignent sur les objectifs stratégiques d’Aduro visant à garantir que son programme de développement progresse efficacement en mettant en œuvre les éléments nécessitant un long délai de livraison nécessaires au déploiement de l’usine de démonstration parallèlement à la construction de son usine NGP. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité et constitue une solution idéale pour Aduro qui s’apprête à déployer sa technologie dans le monde réel. Elle permettra d’évaluer les facteurs de faisabilité essentiels à la sélection des sites, à la logistique et à l’approvisionnement en matières premières, notamment les données sur la caractérisation, le volume et le coût des matériaux, ouvrant ainsi la voie à la prochaine phase de la stratégie de commercialisation d’Aduro.

Le protocole d’accord comprend trois phases distinctes. Les phases deux et trois du protocole d’accord ne sont pas contraignantes et définissent un cadre pour la mise en œuvre d’un éventuel accord de coentreprise ainsi qu’une proposition de collaboration pour la mise en service et l’exploitation d’une usine de démonstration. La technologie, y compris toute amélioration ou modification apportée au cours de la coentreprise proposée, restera la propriété unique et exclusive d’Aduro. La première phase lie Aduro et NexGen et décrit les activités dans le cadre desquelles les parties collaboreront sur des facteurs de faisabilité essentiels qui établiront les bases de la prochaine usine de démonstration, notamment :

Services de négociation de matières premières - Développer une stratégie de chaîne d’approvisionnement solide pour garantir un approvisionnement fiable en déchets de polymères. Cela inclut la gestion des stocks, la sécurisation des accords d’approvisionnement, la planification du transport et l’entreposage nécessaires au maintien de la continuité des activités de l’usine.

Sélection, évaluation et préparation du site - Évaluer les installations de NexGen et identifier des emplacements appropriés pour l’usine de démonstration. Il s’agit notamment d’évaluer les infrastructures, les services publics, les réglementations de zonage et le potentiel d’expansion futur, ainsi que de garantir un accès suffisant pour les opérations de transport et de logistique.

Autorisations de site, zonage et permis de construire - Répondre à toutes les exigences réglementaires et de conformité, notamment l’approbation du zonage, les permis de construire, la conformité environnementale, la sécurité opérationnelle et les réglementations en matière d’émissions. Cette étape permet de s’assurer que le site peut accueillir légalement et efficacement l’usine de démonstration ainsi que toute modification future.

Ingénierie préliminaire et développement du modèle économique – Définir les principaux paramètres de conception, de processus et d’exploitation de l’usine de démonstration tout en établissant un cadre de commercialisation pour les futures unités à plus grande échelle. Ce qui inclut d’évaluer l’efficacité des processus, des structures de coûts et des modèles potentiels de licence ou de déploiement pour une adoption plus large par l’industrie.

« Conformément à nos objectifs stratégiques, le début des travaux sur l’usine de démonstration est une étape cruciale dans notre parcours vers la commercialisation », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro Clean Technologies. « NexGen est un partenaire solide qui possède une vaste expérience du secteur et les ressources nécessaires pour soutenir et accélérer ce processus. Nous sommes ravis de collaborer avec eux pour faire avancer la mise en œuvre de notre stratégie de commercialisation. »

« Chez NexGen, nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions polymères innovantes et durables », a déclaré Daniel Peretz, président de NexGen Polymers. « Collaborer avec Aduro nous permet d’explorer une technologie nouvelle génération qui peut contribuer à combler le fossé entre les déchets plastiques et la circularité. Nous sommes ravis d’y travailler ensemble pour valider son potentiel à grande échelle. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières de moindre valeur en ressources pour le XXIe siècle.

À propos de NexGen Polymers

NexGen Polymers est une entreprise qui jouit de plus de 30 ans d’expérience dans la négociation et la gestion des flux de déchets de polymères à l’échelle mondiale. La société fournit des services d’infrastructure et de logistique, notamment l’entreposage, le lavage, la mise à quai ferroviaire et routière, ainsi que des espaces potentiels pour les activités industrielles. Les principaux objectifs de NexGen dans le cadre de cette collaboration sont de conclure un contrat à long terme pour des services logistiques, de fournir des déchets plastiques comme matière première, de louer son site industriel pour les activités de l’usine et de contribuer financièrement au développement du site.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Communications stratégiques auprès de KCSA

Jack Perkins, Vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué comprennent, sans s’y limiter, la construction par Aduro de son usine pilote de technologie Hydrochemolytic™ (HCT) Next Generation Process (NGP), dont la mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2025, le fait que l’usine pilote constituera une étape clé de la montée en puissance de la société en générant des données essentielles pour soutenir la transition vers une usine de démonstration plus grande, le fait qu’avec la mise en service et les tests réussis de l’usine pilote, Aduro prévoit de passer à une installation de démonstration, initialement conçue pour traiter 8 000 tonnes par an, le fait que la collaboration s’inscrit dans la continuité et constitue une solution idéale pour Aduro qui s’apprête à déployer sa technologie dans le monde réel et qu’elle permettra d’évaluer les facteurs de faisabilité essentiels à la sélection des sites, à la logistique et à l’approvisionnement en matières premières, notamment les données sur la caractérisation, le volume et le coût des matériaux, ouvrant ainsi la voie à la prochaine phase de la stratégie de commercialisation d’Aduro, l’attente que NexGen soit un partenaire solide, doté d’une vaste expérience du secteur et des ressources nécessaires pour soutenir et accélérer ce processus, le fait que la société cherchera à collaborer avec NexGen à mesure qu’elle avancera dans la mise en œuvre de sa stratégie de commercialisation, que cette collaboration permettra à Aduro d’explorer une technologie nouvelle génération qui peut contribuer à combler le fossé entre les déchets plastiques et la circularité et l’attente que la société travaille avec NexGen pour valider son potentiel à grande échelle. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes de la société comprennent, sans s’y limiter, des conditions de marché défavorables, des retards dans l’achèvement de l’usine pilote exploitant la technologie HCT NGP et des défis potentiels dans la mise en service de l’usine d’ici le troisième trimestre 2025, des risques liés à la génération de données critiques pour soutenir la transition vers une usine de démonstration plus grande et la capacité de passer avec succès à une installation de démonstration à grande échelle conçue pour traiter 8 000 tonnes par an, des risques associés à l’évaluation des facteurs de faisabilité essentiels à la sélection des sites, à la logistique et à l’approvisionnement en matières premières, notamment les données sur la caractérisation, le volume et le coût des matériaux, la dépendance à l’égard de l’expérience et des ressources de NexGen dans le secteur pour soutenir et accélérer le processus, des défis potentiels à relever pour collaborer efficacement avec NexGen afin de faire avancer la mise en œuvre de la stratégie de commercialisation et des risques liés à la validation du potentiel de la technologie nouvelle génération à grande échelle, notamment des problèmes techniques imprévus, des obstacles réglementaires et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1744b5c9-ef53-4152-a14b-172d2c07a0f5

