Redwood auspicia segundo Consejo de Logística Transfronteriza en medio de la incertidumbre comercial

Líderes del sector abordan soluciones para afrontar la disrupción arancelaria y los desafíos transfronterizos

CHICAGO y MONTERREY, México, March 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En medio de las continuas incertidumbres comerciales y las políticas arancelarias fluctuantes entre Estados Unidos y México, Redwood Logistics, con su filial, Redwood México, (conjuntamente "Redwood") , está lista para auspiciar el segundo Consejo de Logística Transfronteriza (CBLC) en Monterrey, Nuevo León, México, el jueves 10 de abril de 2025. El evento reunirá a los transportistas, fabricantes, analistas de políticas, expertos en comercio y socios logísticos para abordar los desafíos del comercio transfronterizo y explorar oportunidades dentro del clima geopolítico actual.

"El vaivén de las políticas comerciales de Estados Unidos está creando fuertes dolores de cabeza para las empresas", dijo Jordan Dewart, presidente de Redwood México. "Los proveedores de servicios y los transportistas tienen dificultades para anticipar la demanda, administrar la capacidad en la frontera y mitigar los retrasos. Eventos como el CBLC están diseñados para proveer a nuestros clientes las herramientas, conocimientos y asociaciones que necesitan para mantenerse ágiles y resilientes frente a las disrupciones actuales".

La reciente pausa de los aranceles propuestos del 25% sobre las importaciones mexicanas, enseguida después de que los transportistas aumentaran la actividad fronteriza en anticipación a su implementación, destaca la necesidad de orientación estratégica y apoyo. El CBLC tiene como objetivo ayudar a las empresas no solo a gestionar estas interrupciones, sino también a desbloquear el valor que México tiene como socio comercial y de nearshoring.

El CBLC presenta una robusta programación de sesiones , paneles de debate y oportunidades de networking con destacados líderes del sector, como David Eaton, vicepresidente de la División Noreste de la Cámara Americana de Comercio de México (AMCHAM); Grace Lingow, directora general de AMCHAM; Mariana Raphael, directora general de Connecting Mexico; y más.

Los principales temas en el evento incluyen actualizaciones del Acuerdo entre Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos y Canadá (USMCA), requisitos de infraestructura, inversión extranjera directa, estrategias de cumplimiento y optimización de la cadena de suministro, todo explorado desde diversas perspectivas. Gontor, uno de los mayores agentes corredores de aduanas, abordará los desafíos en la navegación del cumplimiento, la Cámara Nacional del Autotranporte de Carga (CANACAR), que representa los intereses de las empresas mexicanas de camiones y transporte, profundizará en los impactos geopolíticos en las empresas.

"A pesar de los desafíos, México continúa siendo un socio manufacturero y comercial de valor incalculable", enfatizó Dewart. "Los transportistas que se alinean con los proveedores logísticos adecuados pueden aprovechar las ventajas estratégicas de México y seguir siendo competitivos incluso frente a las disrupciones causadas por las políticas arancelarias propuestas".

Redwood desempeña un papel fundamental para ayudar a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro transfronterizas. Con un equipo de expertos e instalaciones en ambos lados de la frontera, Redwood combina la experiencia local con soluciones tecnológicas sólidas para guiar a los clientes a través de complejos escenarios regulatorios, mitigar los riesgos y capitalizar las oportunidades de mercado.

"Nuestra misión es ayudar a los transportistas a adaptarse y prosperar a pesar de la incertidumbre", agregó Dewart. "Redwood se compromete a ofrecer soluciones innovadoras y apoyo inquebrantable para nuestros clientes".

Además, Redwood auspiciará un desayuno de Mujeres en Logística (WIL) antes del evento CBLC, en el que se celebrarán los logros, liderazgo y asesoramiento de las mujeres en el sector. Los oradores destacados incluyen los clientes Karin Helgren, gerente senior de Inbound Logistics en Four Hands, Shirley Garrison, directora asociada de transporte, logística y cumplimiento comercial en Kubota y la moderadora Lily Chang, asesora senior en Amateras AEA. Estos líderes del sector compartirán perspectivas sobre los cambios culturales que han experimentado mientras trabajaban entre México y EE. UU. y tratarán sobre las asociaciones estratégicas que moldean el futuro de la logística transfronteriza, enfatizando el rol de la mujer para impulsar el sector.

Recursos adicionales:

Inscríbase para el evento CBLC y WIL en Monterrey el 10 de abril de 2025 haciendo clic aquí .

. Para mantenerse informado sobre la disrupción de las tarifas, consulte el último Redwood Cross Border Index aquí .

Acerca de Redwood

Redwood Logistics, una empresa líder en plataforma logística y 4PL (logística de cuarta parte) moderna, con sede en Chicago, ha proporcionado soluciones de movilización y gestión de fletes desde hace más de 21 años. El portafolio diversificado de la empresa incluye corretaje digital de flete y gestión flexible de flete, todo integrado en una estrategia revolucionaria de logística y tecnología: una estrategia moderna 4PL. La estrategia 4PL de Redwood utiliza una plataforma abierta para logística digital que capacita a los transportistas a combinar y conectar de manera transparente a socios, tecnologías y soluciones en su propia impresión digital única de la cadena de suministro. Redwood conecta una amplia variedad de clientes con el poder de la gestión de la cadena de suministro, la tecnología y las mentes más brillantes del sector. Para más información visite, www.redwoodlogistics.com.

