GURU Organic Energy annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd’hui que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 29 janvier 2025 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés sont présentés ci-dessous:

Candidat Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) Carl Goyette 18 720 337 99,988 % 2 234 0,012 % Eric Graveline 17 220 697 91,978 % 1 501 874 8,022 % Anne-Marie Laberge 18 683 134 99,789 % 39 437 0,211 % Jeff Church 18 709 436 99,930 % 13 135 0,070 % Joseph Zakher 17 219 988 91,974 % 1 502 583 8,026 % Philippe Meunier 17 219 911 91,974 % 1 502 660 8,026 % Tyler Ricks 17 209 836 91,920 % 1 512 735 8,080 %



De plus, les actionnaires ont approuvé la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu’auditeurs externes de la Société et ont approuvé les modifications apportées au régime incitatif général de la Société, y compris la ratification des octrois additionnels accordés en vertu du régime.

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 26 janvier 2025, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com Francois Kalos francois.kalos@guruenergy.com

