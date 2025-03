RUBIS: Résultats de l'exercice 2024 - Une nouvelle année de forte génération de cash-flow

Paris, le 13 mars 2025, 17h45

Pertinence d’un modèle diversifié – Les difficultés en Afrique sont compensées par une solide performance de la Distribution d’énergies dans les Caraïbes.

– Les difficultés en Afrique sont compensées par une solide performance de la Distribution d’énergies dans les Caraïbes. RBE à 721 millions d’euros, dans le haut de la fourchette de guidance de 675 à 725 millions d’euros, - 3 % sur une base comparable et - 10 % en publié après une année 2023 record.

Résultat net part du Groupe à 342 millions d’euros, dans la fourchette de guidance de 340 à 375 millions d’euros, - 4 % sur une base comparable et - 3 % en publié , dont 83 millions d’euros de plus-value nette issue de la cession de Rubis Terminal. Dividende proposé de 2,03 euros 1 , versé en 2025, en hausse de 2,5 % vs 2023 - 29 e année de hausse consécutive du dividende pour le Groupe.

, dont 83 millions d’euros de plus-value nette issue de la cession de Rubis Terminal. Cash-flow opérationnel en hausse de 18 %, à 665 millions d’euros en 2024 , soutenu par un moindre besoin en fonds de roulement.

, soutenu par un moindre besoin en fonds de roulement. Ratio dette financière nette/RBE 2 de 1,4x à fin décembre 2024, stable par rapport à décembre 2023 , attestant de la solidité du bilan de Rubis - Dette financière nette totale 3 à 1 292 millions d’euros, en baisse de 5 % sur l’année.

, attestant de la solidité du bilan de Rubis - Dette financière nette totale à 1 292 millions d’euros, en baisse de 5 % sur l’année. Évolution de la gouvernance : renforcement des missions du Conseil de Surveillance et proposition de nomination de deux nouveaux Gérants en vue de la succession de Gilles Gobin et Jacques Riou.





CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE 2024

(en millions d’euros) 2024 2023 Var % Var % (base comparable) Chiffre d’affaires 6 644 6 630 0 %

RBE 721 798 - 10 % - 3 % Résultat net consolidé part du Groupe 342 354 - 3 % - 4 % BPA (dilué), en euros 3,30 3,42 - 4 %

Dividende par action1 2,03 1,98 + 3 %

Cash-flow d’exploitation 665 563 + 18 %

DFN Corporate/RBE2 1,4x 1,4x 0,0x

Dette financière nette (DFN)/RBE3 1,9x 1,8x 0,1x



Le 13 mars 2025, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a déclaré : « 2024 a été une année très intense pour Rubis. Le Groupe a poursuivi sa trajectoire soutenue et est parvenu à délivrer une performance opérationnelle similaire aux records établis ces deux dernières années, et ce malgré un environnement macroéconomique très volatile et des vents contraires impactant les opérations localement. Une fois de plus, notre solide génération de cash-flow soutient notre politique de dividende croissante. Je suis particulièrement fière de nos équipes et reconnaissante à leur égard d’avoir atteint ces chiffres.

En matière de gouvernance, nous avons travaillé avec le Conseil de Surveillance pour apporter des améliorations significatives au fonctionnement des instances dirigeantes de la Société. Le règlement intérieur du Conseil de Surveillance a été mis à jour pour s’aligner avec les standards du marché. Cela reflète l'esprit d'amélioration continue qui a toujours été celui des Associés Gérants.

Un changement important de notre structure de gouvernance actuelle sera proposé à notre prochaine Assemblée Générale et prévoit la nomination de deux Gérants supplémentaires. Nous sommes convaincus que Marc Jacquot et Jean-Christian Bergeron sont les bons candidats compte tenu de leur expérience et de leur expertise dans des domaines complémentaires. Je me réjouis de bientôt travailler avec eux au sein de la Gérance et convaincue que Rubis sera parfaitement équipé pour relever les défis de demain.

Alors que nous entamons l’année 2025, le niveau d’incertitude de l’environnement économique et géopolitique mondial ne diminue pas. Nous abordons toutefois 2025 avec confiance, en nous appuyant sur un portefeuille résilient, un leadership ambitieux et une vision claire. Le RBE du Groupe devrait se situer entre 710 millions d’euros et 760 millions d’euros en 2025. Concernant le dividende, il reste un élément clé de notre politique d'allocation du capital. »

FAITS MARQUANTS

Directeur Général chez Rubis Énergie





Le 19 décembre 2024, Rubis a annoncé la nomination de Jean-Christian Bergeron au poste de Directeur Général de Rubis Énergie, la branche Distribution d’énergies du Groupe, à compter du 1er janvier 2025.

Jean-Christian Bergeron a rejoint le Groupe en 2019 en tant que Directeur Général des filiales d'Afrique de l'Est., basé au Kenya. Il a dirigé et mis en œuvre la stratégie de Rubis Énergie, contribuant ainsi au développement du Groupe dans cette région stratégique.

Dans ses nouvelles fonctions, la mission principale de Jean-Christian Bergeron consistera à accélérer les ambitions de croissance de Rubis Énergie en identifiant de nouvelles opportunités de marché et en tirant parti de son expertise dans le développement du réseau de distribution.

Finalisation de la cession de Rubis Terminal





À la suite de l’accord définitif signé le 10 avril 2024, Rubis a finalisé le 16 octobre 2024 la cession de sa participation de 55 % dans la JV Rubis Terminal (désormais appelée Tepsa) à I Squared Capital.

Rubis a reçu un premier versement d’un montant de 124 millions d'euros au closing, dont environ 77 millions d'euros ont été reversés aux actionnaires par le biais du paiement exceptionnel d’un acompte sur dividende pour 2024 de 0,75 euro par action versé le 8 novembre 2024. Le solde du produit de la vente sera alloué à l'accélération du développement des branches Distribution d'énergies et Production d'électricité renouvelable.

Premier événement investisseurs – Photosol Day révèle les ambitions 2027 pour Photosol





Le 17 septembre 2024, Rubis a tenu son « Photosol Day », au cours duquel une analyse complète de l’évolution des marchés photovoltaïques, du positionnement de Photosol et des ambitions à moyen terme pour la Société a été présentée.

Les objectifs visés s’articulent autour de quatre axes : un terrain propice à la croissance, un positionnement réfléchi, une entreprise bien établie avec des atouts uniques dans le domaine du photovoltaïque et une feuille de route claire pour accélérer la diversification des produits et des zones géographiques.

Changements de gouvernance Renforcement des missions du Conseil de Surveillance



Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue et à la suite d’échanges avec les actionnaires, le Conseil de Surveillance a procédé au cours du second semestre 2024 à une revue approfondie de ses missions auprès de la Gérance.

Compte tenu de ces travaux, le règlement intérieur du Conseil de Surveillance a été modifié afin d’y intégrer :

une consultation du Conseil, appelé à exprimer un avis préalable sur les opérations importantes et stratégiques pour le Groupe ;

la formalisation de l’information annuelle (ou actualisée) au Conseil de Surveillance sur la stratégie du Groupe, d’une part, et sur le budget et ses principaux paramètres, d’autre part ;

l’information du Comité Rémunérations, Nominations et Gouvernance, sur le plan de succession du top management des branches du Groupe et du Comité de Direction de Rubis. Proposition de nomination de deux nouveaux Gérants en vue de la succession de Gilles Gobin et Jacques Riou



Dans le cadre du processus de succession des fondateurs, Gilles Gobin et Jacques Riou, engagé depuis plusieurs années, la nomination de Jean-Christian Bergeron et de Marc Jacquot en qualité de Gérants non commandités à compter du 1er octobre 2025 est proposée pour agrément à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. Le Conseil de Surveillance et son Comité des Nominations ont été tenus informés tout au long de ce processus. Ces nominations permettront d’assurer une transition ordonnée au sein du Collège de la Gérance de Rubis.

Marc Jacquot est Directeur Financier du Groupe au sein du Comité de Direction Groupe depuis mars 2024 et Jean-Christian Bergeron est Directeur Général de Rubis Énergie, branche Distribution d’énergies du Groupe, depuis le 1er janvier 2025.

Gilles Gobin et Jacques Riou ont l’intention de quitter leurs fonctions au sein de la Gérance à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026, qui se tiendra en 2027.

Durabilité Renouvellement de la note extra-financière du CDP pour la 4 e année consécutive



En février 2025, le CDP a renouvelé, pour la 4e année consécutive, la note B du Groupe. Cette notation valorise une nouvelle fois les efforts du Groupe ainsi que la transparence de sa politique climatique. Rubis figure parmi les émetteurs les mieux notés de son secteur.

Publication à venir du 1er rapport de durabilité (CSRD) comprenant la stratégie et la mise à jour des ambitions climatiques pour 2030





D'ici fin avril, Rubis publiera son premier rapport de durabilité (format CSRD) qui regroupera l’ensemble des informations clés sur les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques des affaires. Ce rapport comprendra notamment une présentation détaillée de la stratégie climatique et des ambitions de Rubis pour 2030.

PERFORMANCE FINANCIÈRE – EXERCICE 2024

États financiers consolidés au 31 décembre 2024

(en millions d’euros) 2024 2023 Var % Chiffre d’affaires 6 644 6 630 0 % RBE, dont 721 798 - 10 % Distribution d’énergies 731 797 - 8 % Production d’électricité renouvelable 26 29 - 11 % ROC, dont 504 621 - 19 % Distribution d’énergies 549 647 - 15 % Production d’électricité renouvelable - 8 4 - 307 % Résultat net consolidé part du Groupe 342 354 - 3 % BPA (dilué), en euros 3,30 3,42 - 4 % Cash-flow après coût de l’endettement financier net et impôt 519 583 - 11 % Cash-flow d’exploitation 665 563 + 18 % Dépenses d’investissement (« capex »), dont 248 283 - 13 % Distribution d’énergies 165 206 - 20 % Production d’électricité renouvelable 82 77 + 6 %

Après une année 2023 record, et malgré les difficultés rencontrées en Afrique (Kenya et Nigeria), Rubis réalise une solide performance en 2024. Son RBE affiche 721 millions d’euros (- 10 % en glissement annuel) et un ROC de 504 millions d’euros (- 19 % en glissement annuel). L’hyperinflation a contribué positivement au RBE et au ROC de +0,6 %.

Éléments à prendre en compte pour analyser les variations sur une base comparable (voir l’annexe pour plus de précisions)

Au niveau du RBE et du ROC, les éléments suivants sont à prendre en compte pour l’exercice 2024 :

Impacts divers relatifs aux rémunérations (IFRS2, entre autres) : 21 M€

Honoraires de conseil (stratégie et M&A) : 5 M€

Hyperinflation : - 24 M€ sur le RBE et de - 22 M€ sur le ROC





L’exercice 2023 incluait :

Impacts divers relatifs aux rémunérations (IFRS2, entre autres) : 9 M€

Répercussion sur la marge de l’impact de change au Nigéria : - 32 M€

Remboursement par l’État du manque à gagner 2022 à Madagascar : - 11 M€

Hyperinflation : - 22 M€

Corrigé de ces éléments, le RBE a diminué de 3 % sur l’année et le ROC de 10 %.

Les produits et charges non récurrents ont atteint 86 millions d’euros en 2024, contre 7 millions d’euros en 2023 et incluent la plus-value issue de la cession de Rubis Terminal pour 89 millions d’euros (avant impôt).

La quote-part de résultat net des coentreprises s’élève à 7 millions d’euros en 2024, correspondant principalement à la performance de Rubis Terminal sur le premier trimestre, avant sa classification en actifs destinés à la vente.

Le coût de l’endettement financier net (incluant les intérêts au titre de l’IFRS 16) a augmenté de 14 %, pour atteindre 97 millions d’euros, contre 84 millions d’euros en 2023. Cette variation s'explique par la hausse des taux d'intérêts à l’échelle du Groupe et une dette plus élevée chez Photosol en cohérence avec l'augmentation de la capacité opérationnelle.

Au sein des Autres produits et charges financiers, le résultat de change brut est négatif à 47 millions d’euros en 2024, dont 32 millions d’euros réalisés sur le premier semestre, versus une perte très élevée de 105 millions d’euros en 2023. Les principaux contributeurs sont le Kenya (17 millions d’euros) et le Nigéria (12 millions d’euros). Les mesures mises en place au cours du premier semestre pour couvrir mécaniquement l’exposition du Groupe au shilling kényan et au naira nigérian se sont avérées efficaces.

Le résultat avant impôt a augmenté de 2 % sur l’exercice. Le résultat net part du Groupe diminue de 3 %, s’établissant à 342 millions d’euros, impacté, comme prévu, par la première application de l’impôt minimal mondial de l’OCDE pour un montant de 23 millions d’euros au titre de l’exercice 2024.

Sur une base comparable et en excluant l’impact de la cession de Rubis Terminal, le résultat net part du Groupe a diminué de 4 % sur l’exercice 2024.

Le cash-flow opérationnel au titre de 2024 a augmenté de 18 % pour atteindre 665 millions d’euros, reflétant la forte amélioration du besoin en fonds de roulement en 2024 et illustrant une gestion saine des stocks.

Les capex ont atteint 248 millions d’euros, en baisse de 13 % par rapport à l’exercice 2023, dont 82 millions d’euros dédiés à la Production d’électricité renouvelable (en hausse de 6 % sur l’exercice). Les 165 millions d’euros restants (contre 206 millions d’euros en 2023 comprennent l’acquisition de deux navires gaziers) sont relatifs à la branche Distribution d’énergies et se répartissent entre la maintenance (65 %) et les investissements de croissance et de transition énergétique (35 %).

Impact IAS 29 : hyperinflation (impacts non cash)

Rubis a appliqué la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes (Haïti et Suriname), tels que définis par les normes IFRS. L’adoption de la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes impose de retraiter leurs actifs et passifs non monétaires et leur compte de résultat pour refléter les variations du pouvoir d’achat général de leur monnaie fonctionnelle, conduisant à un gain ou une perte, incluse dans le résultat net. Par ailleurs, leurs états financiers sont convertis en euros avec le taux de change de clôture de la période concernée.

IAS 29 : impact sur les données publiées 2024 2023 Impact sur le taux de croissance RBE 24 22 - 0,6 % ROC 22 22 - 0,6 % Résultat net part du Groupe - 10 0 - 2,8 %

PERFORMANCE COMMERCIALE – EXERCICE 2024

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING





Volumes de vente et marge brute par produit sur l’exercice 2024



Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée(1) (en M€)

2024 2023 2024 vs 2023 2024 2023 2024 vs 2023 2024 2023 2024 vs 2023 GPL 1 310 1 279 + 2 % 309 303 + 2 % 309 303 + 2 % Carburant 4 280 4 048 + 6 % 433 449 - 4 % 433 438 - 1 % Bitumes 429 391 + 10 % 74 96 - 24 % 74 65 + 14 % TOTAL 6 018 5 718 + 5 % 815 849 - 4 % 815 806 + 1 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





Volumes de ventes et marge brute par zone géographique sur l’exercice 2024



Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée(1) (en M€) 2024 2023 2024 vs 2023 2024 2023 2024 vs 2023 2024 2023 2024 vs 2023 Europe 925 876 + 6 % 220 209 + 6 % 220 208 + 6 % Caraïbes 2 267 2 219 + 2 % 328 306 + 7 % 328 306 + 7 % Afrique 2 826 2 623 + 8 % 267 334 - 20 % 267 291 - 8 % TOTAL 6 018 5 718 + 5 % 815 849 - 4 % 815 806 + 1 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





L’année 2024 a vu les volumes augmenter dans tous les produits et zones géographiques par rapport à une base comparable déjà élevée.

Les volumes de GPL ont légèrement augmenté. Les principaux contributeurs à la croissance sur l’année ont été le GPL-c en Espagne et en France, où les systèmes hybrides récents essence – GPL ont connu un réel succès commercial. Le vrac en France, au Portugal et au Maroc a également fortement contribué, avec des parts de marché en hausse. Cette forte dynamique a été partiellement compensée par la baisse de la demande de produits conditionnés et vrac en Afrique du Sud. La marge brute a augmenté proportionnellement aux volumes et la marge unitaire est restée stable.

ont légèrement augmenté. Les principaux contributeurs à la croissance sur l’année ont été le GPL-c en Espagne et en France, où les systèmes hybrides récents essence – GPL ont connu un réel succès commercial. Le vrac en France, au Portugal et au Maroc a également fortement contribué, avec des parts de marché en hausse. Cette forte dynamique a été partiellement compensée par la baisse de la demande de produits conditionnés et vrac en Afrique du Sud. La marge brute a augmenté proportionnellement aux volumes et la marge unitaire est restée stable. Concernant les carburants : dans le segment réseau (les stations-service représentant 51 % du volume de carburant et 55 % de la marge brute du carburant), les volumes progressent de 1 % sur l’année. La marge brute diminue de 10 %, portée par : l’augmentation des volumes en Afrique de l’Est . Le Kenya, l’Éthiopie et le Rwanda se positionnent en tête grâce à l’ouverture de nouvelles stations-service. Madagascar a également connu une croissance significative des volumes sur l’année, bénéficiant d’une gestion optimisée des stocks, évitant une pénurie de produits, avantage concurrentiel clé. Pour rappel, l’année 2023 avait été marquée par des éléments exceptionnels à Madagascar et au Kenya, conduisant à une base de comparaison particulièrement élevée sur les marges brutes retail, l’activité a continué d’être très dynamique dans les Caraïbes , la Jamaïque, la Barbade et le Guyana affichant des performances bien supérieures aux attentes. La situation à Haïti continue de peser sur la performance globale ; le segment commercial et industriel (C&I, représentant 27 % des volumes de carburants et 25 % de la marge brute du carburant) a augmenté de 4 % en volume et de 1 % en marge brute sur la période, grâce au Guyana et à la Barbade ; le segment aviation (représentant 19 % des volumes du carburant et 16 % de la marge brute du carburant) a été très dynamique, avec une croissance des volumes de 25 % sur 2024 et de la marge brute de 14 %. Cette performance est portée par le Kenya et par la région Caraïbes, où les compagnies aériennes ont augmenté leurs fréquences, mais la pression sur les marges est restée élevée en raison de la baisse de prix du pétrole et de la concurrence accrue.

: Les volumes de bitume sont en hausse de 10 % par rapport à 2023, principalement grâce au Togo et à l’Afrique du Sud. Cela compense la baisse de la demande au Nigéria. Retraitée de la répercussion de l’impact de change sur les clients en 2023, la marge brute a augmenté de 14 % sur l’année.

Au T4 2024, les marges sont restées stables par rapport au T4 2023 malgré une augmentation des volumes de + 7 %, reflet d’une amélioration de la demande de bitume et d’une légère reprise de la distribution de carburant réseau en Afrique, mais d’une pression continue sur les marges. L’ajustement de la formule de prix pour la distribution réseau au Kenya, qui était initialement prévue au second semestre 2024 n’a pas eu lieu en 2024. Ce retard génère un décalage entre les entrées de trésorerie de Rubis et ses coûts, érodant les marges.

2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES





La dynamique observée depuis le début de l’exercice 2024 dans l’activité Support & Services s’est poursuivie au cours du quatrième trimestre, générant une croissance annuelle du volume total de 5 % et une baisse de marge de 10 %.

Dans les Caraïbes , la forte dynamique de l’activité du trading s’est poursuivie à un rythme soutenu avec + 30 % en volume et + 26 % de marge brute sur l’année, bénéficiant pleinement des deux navires acquis en 2023.

En Afrique , la baisse de l’activité de transport de bitume est plus modeste sur le dernier trimestre avec une baisse des volumes de 18 %, mais une amélioration des marges (+ 19 %). Sur l’ensemble de l’année, le transport maritime de bitume est en baisse de 33 % en volume et de 5 % en marge.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL





Données opérationnelles 2024 2023 Var % Capacité installée (en MWc) 523 435 + 20 % Production d’électricité (en GWh) 460 472 - 2 % Chiffre d’affaires (en M€) 49 49 + 1 %

Sur l’exercice 2024, Photosol a installé 88 MWc. Cela représente une croissance de 22 % de son portefeuille de projets sécurisés sur l’exercice 2024, atteignant ainsi 1,1 GWc. Le pipeline de projets a atteint 5,4 GWc (+ 24 % en glissement annuel). Le chiffre d’affaires 2024 s’élève à 49 millions d’euros, stable par rapport à 2023 malgré l’expansion du portefeuille, reflétant l’impact de la baisse des prix spot, réduisant le niveau de chiffre d’affaires supplémentaire généré par les projets bénéficiant temporairement des prix de marché et des perturbations liées aux conditions météorologiques.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE - EXERCICE 2024

Répartition du RBE

(en millions d’euros) 2024 2023 Var % Europe 106 100 + 6 % Caraïbes 232 227 + 2 % Afrique 170 249 - 32 % Retail & Marketing 508 576 - 12 % Support & Services 223 221 + 1 % Production d'électricité renouvelable 26 29 - 11 % Holding - 36 - 28 - 28 % RBE total du Groupe 721 798 - 10 %

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING





Par zone géographique, la dynamique sur l’exercice 2024 a été la suivante :

l’ Europe continue de bénéficier de son fort positionnement sur le GPL (représentant plus de 90 % de la marge brute régionale), le RBE a augmenté de 6 %, en ligne avec la croissance des volumes et de la marge brute ;

continue de bénéficier de son fort positionnement sur le GPL (représentant plus de 90 % de la marge brute régionale), le RBE a augmenté de 6 %, en ligne avec la croissance des volumes et de la marge brute ; la région Caraïbes a maintenu un niveau d’activité élevé, en particulier dans les segments réseau et aviation. Le RBE a augmenté de 2 %, porté par la Jamaïque et le Guyana ;

a maintenu un niveau d’activité élevé, en particulier dans les segments réseau et aviation. Le RBE a augmenté de 2 %, porté par la Jamaïque et le Guyana ; enfin, en Afrique, les conditions d’exploitation difficiles au Nigéria et au Kenya, conjuguées à la forte volatilité des taux de change au Kenya, ont entraîné une pression accrue. Le RBE a diminué de 32 % par rapport à la même période de l’année précédente. Après correction de la base comparable 2023 du paiement par l’État malgache du manque à gagner de 2022 (11 millions d’euros) et la neutralisation des pertes de change au Nigéria (32 millions d’euros), cette baisse atteint 18 %.

2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES

L’activité Support & Services a enregistré un RBE de 223 millions d’euros (+ 1 %) en 2024. La baisse du niveau d’activité dans le transport maritime de bitume a été compensée par la bonne performance de la région Caraïbes.

La SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de marge stable.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL





Le RBE atteint 26 millions d’euros sur l’exercice 2024 contre 29 millions d’euros en 2023, soit une baisse de 11 % qui résulte :

des effets liés aux conditions météorologiques (baisse du facteur de charge, tempêtes de grêle locales ayant endommagé les panneaux) ;

d’une baisse des prix spot, dégradant ainsi le niveau de chiffre d’affaires supplémentaire généré par les centrales ayant bénéficié temporairement du prix spot ;

d’une accélération des coûts de développement pour soutenir la croissance future de Photosol.





Le RBE power4 atteint 35,5 millions d’euros pour 2024, comme anticipé lors du Photosol Day.

BILAN

(en millions d’euros) Déc.2024 Déc.2023 Var % Dette financière nette (DFN) 1 292 1 360 - 5 % DFN/RBE 1,9x 1,8x 0,1x Dettes projets sans recours 431 367 + 17 % Dette financière nette corporate(1) (DFN corporate) 861 992 - 13 % DFN Corporate/RBE 1,4x 1,4x 0,0x

(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours, voir l’annexe pour plus de précisions.





La dette financière nette corporate (DFN corporate) de Rubis s’élève à 861 millions d’euros à la fin 2024, soit un ratio DFN/RBE à 1,4x (stable versus fin 2023).

Forte de ces excellents résultats opérationnels et financiers et d’un bilan robuste en 2024, la Gérance propose une nouvelle augmentation du dividende à 2,03 euros par action (+ 2,5 % par rapport à 2023).

PERSPECTIVES

Après de solides performances en 2023 et 2024, le management anticipe un début de normalisation de la région Caraïbes, avec un léger ralentissement de la croissance en 2025. La dynamique opérationnelle positive de l’Europe va se poursuivre dans l’activité Distribution d’énergies. Comme annoncé précédemment, l’accélération des coûts de développement dans la branche Production d’Électricité renouvelable continuera de peser sur le RBE 2025, mais assurera la croissance future. La situation économique en Afrique demeure instable. La performance de la région est conditionnée à l’ajustement de la formule de prix pour la distribution réseau au Kenya et aux décisions politiques prises au Nigéria en ce qui concerne la construction de routes en bitume.

Le RBE du Groupe devrait atteindre entre 710 millions d’euros et 760 millions d’euros en 2025 (en supposant que l’impact de l’hyperinflation de l’IAS 29 – hyperinflation reste inchangé par rapport à 2024).

En complément, le coût de la dette devrait augmenter en lien avec le développement de Photosol. Par ailleurs, les variations de change au Kenya et au Nigéria font l’objet d’une attention particulière.

Rubis entend maintenir une politique d’allocation du capital disciplinée en équilibrant l’utilisation du cash-flow opérationnel entre les investissements de maintenance, le dividende, et en laissant la place à des investissements de croissance durable et rentable, y compris les fusions et acquisitions.

Rappel : les ambitions de Photosol 2027

Portefeuille sécurisé 5 au-delà de 2,5 GWc

au-delà de 2,5 GWc RBE consolidé 6 : 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution au RBE des projets de cession partielle RBE power 7 : 80-85 millions d’euros RBE sécurisé 8 : 150-200 millions d’euros

: 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution au RBE des projets de cession partielle

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA (réitérée en décembre 2024)

Sustainalytics : 29,2 (vs 30,7 précédemment)

ISS ESG : C (vs C- précédemment)

CDP : B (réitérée en février 2025)

Conférence destinée aux investisseurs et analystes

Date : 13 mars 2025 à 18 h 00

Pour y accéder via le webcast audio : https://channel.royalcast.com/rubisen/#!/rubisen/20250313_1

Participants Rubis :

Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante

Jacques Riou, Gérant

Marc Jacquot, Directeur Financier Groupe

Jean-Christian Bergeron, Directeur Général de Rubis Énergie

Prochains événements

Activité du T1 2025 : 5 mai 2025

Assemblée Générale : 12 juin 2025

Résultats T2 & S1 2025 : 9 septembre 2025

Activité du T3 et des 9 premiers mois de 2025 : 4 novembre 2025

Annexe

1. RÉPARTITION DU ROC





(en millions d’euros) 31/12/2024 31/12/2023 Var % Europe 59 60 - 1 % Caraïbes 190 194 - 2 % Afrique 133 222 - 40 % Retail & Marketing 382 475 - 20 % Support & Services 167 172 - 3 % Production d'électricité renouvelable - 8 4 - 307 % Holding -37 - 29 + 26 % ROC total du Groupe 504 621 - 19 %

2. CHIFFRES DU T4





Répartition du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires (en M€) T4 2024 T4 2023 T4 2024 vs T4 2023 Distribution d’énergies 1 664 1 702 - 2 % Retail & Marketing 1 411 1 447 - 2 % Europe 205 198 + 3 % Caraïbes 592 622 - 5 % Afrique 614 627 - 2 % Support & Services 254 255 - 1 % Production d’électricité renouvelable 8 8 + 2 % TOTAL 1 672 1 710 - 2 %

Retail & Marketing : volumes de vente et marge brute par produit au T4



Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (en M€) (en ’000 de m3) T4 2024 T4 2023 T4 2024 vs T4 2023 T4 2024 T4 2023 T4 2024 vs T4 2023 T4 2024 T4 2023 T4 2024 vs T4 2023 GPL 345 327 + 5 % 81 76 + 6 % 81 76 + 7 % Carburant 1 084 1 043 + 4 % 112 112 0 % 112 112 0 % Bitumes 121 85 + 42 % 17 22 - 25 % 17 15 + 8 % TOTAL 1 551 1 456 + 7 % 210 210 0 % 210 203 + 3 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





Retail & Marketing : volumes de vente et marge brute par zone géographique au T4



Volumes (en ‘000 m3) Marge brute (en M€) Marge brute ajustée (en M€) T4 2024 T4 2023 T4 2024 vs T4 2023 T4 2024 T4 2023 T4 2024 vs T4 2023 T4 2024 T4 2023 T4 2024 vs T4 2023 Europe 242 227 + 6 % 59 53 + 11 % 59 53 + 11 % Caraïbes 569 568 0 % 83 82 + 1 % 83 82 + 1 % Afrique 741 660 + 12 % 68 75 - 10 % 68 68 0 % TOTAL 1 551 1 456 + 7 % 210 210 0 % 210 203 + 3 %

(1) Ajustée des éléments exceptionnels et effets de change.





3. AJUSTEMENTS ET RÉCONCILIATIONS





Composition dette nette/RBE hors IFRS 16

(en millions d’euros) Déc.2024 Déc.2023 Var % Dette financière nette corporate(1) (DFN corporate) 861 992 - 13 % RBE (a) 721 798 - 10 % Charges locatives - IFRS 16 (b) 56 46 + 21 % Prod. Photosol - RBE (c) 31 34 - 10 % RBE avant IFRS 16 & hors prod. Photosol (a)-(b)-(c) 634 717 - 12 % DFN corporate / RBE avant IFRS 16 & hors prod. Photosol 1,4x 1,4x 0,0x Dettes projets sans recours 431 367 + 17 % Dette financière nette (DFN) 1 292 1 360 - 5 % DFN/RBE avant IFRS 16 1,9x 1,8x 0,1x

(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours.





KPIs sur une base comparable

31/12/2024 31/12/2023 Var % RBE (publié) 721 798 - 9,6 % Hyperinflation - 24 - 22

RBE (publié) hors hyperinflation 697 776 - 10,3 % Répercussion en marge de l’impact de change Naira - 32

Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 11

Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 21 9

Autres 5



RBE (sur une base comparable) 723 742 - 2,6 %





31/12/2024 31/12/2023 Var % ROC (publié) 504 621 - 18,9 % Hyperinflation - 22 - 22

ROC (publié) hors hyperinflation 482 599 - 19,5 % Répercussion en marge de l’impact de change Naira - 32

Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 11

Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 21 9

Autres 5



ROC (sur une base comparable) 509 564 - 9,9 %





31/12/2024 31/12/2023 Var % Résultat net part du Groupe (publié) 342 354 - 3,2 % Hyperinflation 10



Résultat net part du Groupe (publié) hors hyperinflation 353 354 - 0,4 % Coûts liés à l’acquisition de Photosol 6

Remboursement des litiges liés aux M&A - 17

Autres - 1

Résultat part du Groupe ajusté (publié) 353 342 + 3,1 % Répercussion en marge de l’impact de change Naira



Remboursements de manques à gagner à Madagascar - 9

Impacts divers relatifs aux rémunérations (y compris IFRS 2) 18 8

Autres 4



Première application de l’impôt minimum mondial de l’OCDE 23



Résultat net part du Groupe (sur une base comparable) 397 341 + 16,6 % Rubis Terminal - 9 derniers mois 2023 - 12

Plus-value sur cession Rubis Terminal - 83



Résultat net part du Groupe (sur une base comparable à isopérimètre) 314 329 - 4,4 %

4. ÉTATS FINANCIERS

Situation financière consolidée

ACTIF (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Actifs non courants



Immobilisations incorporelles 113 618 90 665 Écarts d’acquisition 1 763 436 1 659 544 Immobilisations corporelles 1 895 219 1 746 515 Immobilisations corporelles – droits d’utilisation 248 901 230 764 Participations dans les coentreprises 29 385 310 671 Autres actifs financiers 127 522 168 793 Impôts différés 24 687 28 770 Autres actifs long terme 188 463 11 469 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 391 231 4 247 191 Actifs courants



Stocks et en-cours 715 790 651 853 Clients et autres débiteurs 871 761 781 410 Créances d’impôt 30 844 34 384 Autres actifs courants 48 095 42 214 Trésorerie et équivalents de trésorerie 676 373 589 685 TOTAL ACTIFS COURANTS (II) 2 342 863 2 099 546 TOTAL ACTIFS (I + II) 6 734 094 6 346 737





PASSIF (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Capitaux propres – part du Groupe



Capital 129 005 128 994 Primes liées au capital 1 537 708 1 553 914 Résultats accumulés 1 166 915 948 449 Total 2 833 628 2 631 357 Intérêts minoritaires 127 739 131 588 CAPITAUX PROPRES (I) 2 961 367 2 762 945 Passifs non courants



Emprunts et dettes financières 1 333 342 1 166 074 Obligations locatives 220 350 200 688 Consignation d'emballages 152 681 151 785 Engagements envers le personnel 52 907 40 929 Autres provisions 184 542 137 820 Impôts différés 73 177 83 659 Autres passifs long terme 163 472 148 259 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 2 180 471 1 929 214 Passifs courants



Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 635 337 783 519 Obligations locatives (part à moins d’un an) 37 116 38 070 Fournisseurs et autres créditeurs 863 686 792 512 Dettes d’impôt 39 601 25 245 Autres passifs courants 16 516 15 232 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 592 256 1 654 578 TOTAL PASSIF (I + II + III) 6 734 094 6 346 737

Compte de résultat consolidé





(en milliers d’euros) %

2024/2023 31/12/2024 31/12/2023 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 0 % 6 643 939 6 629 977 Achats consommés

(4 943 668) (4 945 929) Charges externes

(540 764) (488 810) Charges de personnel

(289 855) (253 739) Impôts et taxes

(148 659) (143 646) RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION - 10 % 720 993 797 853 Autres produits de l’activité

2 834 6 740 Amortissements et provisions nets

(214 617) (189 454) Autres produits et charges d’exploitation

(5 415) 6 222 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT - 19 % 503 795 621 361 Autres produits et charges opérationnels

86 396 7 350 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES - 6 % 590 191 628 711 Quote-part de résultat des coentreprises

6 806 14 930 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES - 7 % 596 997 643 641 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

12 828 15 869 Coût de l’endettement financier brut

(95 940) (87 858) COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET + 15 % (83 112) (71 989) Charge d’intérêt sur obligations locatives

(13 463) (12 370) Autres produits et charges financiers

(67 884) (134 409) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS + 2 % 432 538 424 873 Impôts sur les bénéfices

(81 435) (57 860) RÉSULTAT NET TOTAL - 4 % 351 103 367 013 RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE - 3 % 342 293 353 694 RÉSULTAT NET, MINORITAIRES - 34 % 8 810 13 319

Tableau de flux de trésorerie consolidés





(en milliers d’euros) 31/12/2024 31/12/2023 RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 351 103 367 013 Ajustements : Élimination du résultat des coentreprises (6 806) (14 930) Élimination du résultat des amortissements et provisions 250 269 222 146 Élimination des résultats de cession (89 197) 1 344 Élimination des produits de dividende (708) (363) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1) 14 702 7 623 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 519 363 582 833 Élimination de la charge d’impôt 81 435 57 860 Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d’intérêt sur obligations locatives 96 574 84 359 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 697 372 725 052 Incidence de la variation du BFR* 38 792 (91 682) Impôt payé (70 986) (70 752) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 665 178 562 618 Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise – trésorerie cédée) 6 592 387 Acquisition d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies (8 291) (3 396) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (10 210) (8 543) Cession d’actifs financiers : branche Rubis Terminal 124 403

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (247 862) (283 340) Variation des prêts et avances consentis 13 230 (30 252) Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 4 619 6 175 (Acquisition)/cession d’actifs financiers autres (161) (193) Dividendes reçus 6 340 6 111 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (111 340) (313 051)

Tableau de flux de trésorerie consolidés (suite)





(en milliers d’euros) 31/12/2024 31/12/2023 Augmentation de capital 8 832 4 096 Rachat d’actions (réduction de capital) (25 027) (Acquisitions)/cessions d’actions propres (796) 633 Émissions d’emprunts 1 303 894 1 028 541 Remboursements d’emprunts (1 328 075) (1 092 443) Remboursements des obligations locatives (41 993) (36 516) Intérêts financiers nets versés (2) (97 384) (81 285) Dividendes mis en paiement (282 284) (197 524) Dividendes mis en paiement (participations ne donnant pas le contrôle) (12 269) (13 993) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (2 827) (14 627) Autres flux liés aux opérations de financement 1 065 8 502 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (476 864) (394 616) Incidence de la variation des taux de change 9 714 (70 173) VARIATION DE LA TRÉSORERIE 86 688 (215 222) Trésorerie des activités poursuivies Trésorerie d’ouverture (3) 589 685 804 907 Variation de la trésorerie 86 688 (215 222) Trésorerie de clôture (3) 676 373 589 685 Dettes financières hors obligations locatives (1 968 679) (1 949 593) Trésorerie nette de dettes financières (1 292 306) (1 359 908)

(1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, etc.

(2) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16).

(3) Trésorerie hors concours bancaires.

(*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR :

Incidence de la variation des stocks et en-cours (41 465) Incidence de la variation des clients et autres débiteurs 38 788 Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs 41 469 Incidence de la variation du BFR 38 792





La Gérance, réunie le 12 mars 2025, a arrêté les comptes de l’exercice 2024. Ils ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 13 mars 2025 Les procédures d'audit et les travaux de vérification des informations en matière de durabilité sont en cours.

1 Dividende en sus de l’acompte exceptionnel sur dividende de 0,75 euro par action, versé en novembre et relatif à la cession de Rubis Terminal.

2 Ratio hors IFRS 16 Contrats de location. Dette hors dette sans recours au niveau des SPV de Photosol. RBE excluant Photosol Prod.

3 Dette incluant dette sans recours au niveau des SPV de Photosol.

4 RBE agrégé provenant de l’exploitation de centrales photovoltaïques via la vente d’électricité.

5 Inclut les capacités de projets prêts à construire, en construction et en exploitation.

6 RBE présenté dans les états financiers consolidés du groupe Rubis.

7 RBE agrégé provenant de l’exploitation de centrales photovoltaïques PV via la vente d’électricité.

8 RBE illustratif provenant du portefeuille de projets sécurisés.

