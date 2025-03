EXP renforce sa présence en Amérique latine

MONTRÉAL, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXP, une firme mondiale de génie, d’architecture, de design et de services-conseils, renforce sa présence en Amérique latine. Cette croissance continue s’inscrit dans l’engagement d’EXP à favoriser l’innovation et à fournir d’excellents services à l’échelle mondiale.

Les opérations d’EXP en Amérique latine seront dirigées par Orlando Rodríguez, récemment promu au poste de vice-président, Amérique latine. Dans son nouveau rôle, Orlando se concentrera sur les marchés latino-américains, en cernant les opportunités d’affaires principalement en Colombie, au Pérou et au Panama.

Orlando cumule plus de 31 années d’expérience dans le domaine de la géomatique et de la gestion foncière, dont 15 années dédiées à la direction de projets internationaux. Il a réalisé plusieurs projets d’envergure au Sénégal, à Madagascar, en Équateur, en Colombie, au Panama et au Canada. Chez EXP depuis 2023, Orlando a rapidement remporté des contrats majeurs sur deux continents et a mis sur pied des équipes de projet composées de plusieurs centaines d’expertes et d’experts. Il est responsable des projets en géomatique à l’international.

« L’Amérique latine représente une occasion stratégique pour EXP. L’expérience d’Orlando combinée à sa connaissance du marché latino-américain font de lui un acteur clé qui nous permettra de poursuivre notre croissance. Sa nomination reflète notre intérêt à consolider et diversifier nos relations d’affaires et de promouvoir notre culture à l’international », affirme Julie Beauséjour, première vice-présidente, International.

En 2024, EXP a poursuit sa croissance avec des projets dans plus de 10 nouveaux pays. L’entreprise compte plus de 90 bureaux et laboratoires en Amérique du Nord, ainsi qu’un bureau à Bogotá et deux nouveaux bureaux en Arabie saoudite.

En apprendre davantage au sujet des services et des réalisations d’EXP à l’international .

À propos d’EXP

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier. L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales. Depuis, EXP est devenue une firme pluridisciplinaire qui offre des services complets et réalise des projets pour des clients et des collectivités des quatre coins de la planète. Aujourd’hui, chez EXP, des milliers de personnes aux idées novatrices collaborent pour créer des projets et des expériences extraordinaires, année après année. Pour plus d’information, visitez le www.exp.com .

Personne-ressource pour les médias

Mireille Simard | EXP | Cheffe de service, Communications

t : +1.819.300.7161 | c : mireille.simard@exp.com

Ce communiqué de presse a été publié par une personne authentifiée par CLEAR.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.