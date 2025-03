Falcon تطلق برامج للدراسات العليا بالتعاون مع Fujairah Aviation Academy

تعكس هذه الخطوة التزام Falcon المتواصل بدعم الأجيال المقبلة وتمكينها

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, March 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- في خطوة تهدف إلى إعداد الجيل المقبل من القادة وتطوير مهاراتهم، وقّعت شركة Falcon مذكرة تفاهم مع أكاديمية الفجيرة للطيران Fujairah Aviation Academy لإطلاق برامج للدراسات العليا مصمّمة خصيصاً لتكون بمثابة منصة إطلاق للخريجين الجدد والمهنيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم المهنية، تشمل ما يلي:

التطوير الوظيفي للمختصّين في مجال الطيران، بما في ذلك المهندسين والطيارين*

التوظيف وفرص التدريب للطلاب والخرّيجين الجدد*

خدمات التدريب والترخيص*

تأسست أكاديمية الفجيرة للطيران Fujairah Aviation Academy في عام 1986 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، وهي أكاديمية الطيران الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي. تقدم الأكاديمية مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة في مجال تدريب الطيارين ودورات هندسة صيانة الطائرات، مدعومة بأسطول متقدم من الطائرات والمرافق، ما ساهم في تعزيز مكانتها كأكبر أكاديمية للتدريب على الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

منذ تأسيسها، ساهمت أكاديمية الفجيرة للطيران Fujairah Aviation Academy في تخريج نخبة من الطيارين والفنيين ذوي الكفاءات العالية سمحت لهم بالانضمام إلى كبرى شركات الطيران المحلية والدولية، وهذا يجعل منها الخيار المفضل لعشاق الطيران. وبفضل التزامها الراسخ بالتميز، تواصل الأكاديمية رسم معالم مستقبل الطيران من خلال خدمات التعليم والتدريب عالية الجودة.

في هذا السياق، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Group Investments، الشركة الأم لشركة Falcon: "يتمثّل هدفنا من إطلاق برامج الدراسات العليا في تمكين الجيل المقبل من المتخصصين في مجال الطيران من خلال منهج تطوير استراتيجي ومصمم خصيصاً ليتيح لهم مباشرة مسيرتهم المهنية."

في إطار هذه البرامج، سيحظى المتدربون والخريجون بفرصة لاستكشاف الأنشطة الغنية والمتنوعة في قطاع الطيران من خلال التناوب على العمل في عدد من المناصب المختلفة، عبر وحدات وأقسام شركة Falcon، وعلى مستوى المجموعة. من شأن هذه الطريقة أن تتيح للمتدربين والخرّيجين الاستفادة من إرشادات وتوجيهات كبار القادة ومن الفرص اللامتناهية لتوسيع شبكتهم المهنية وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة.

من جانبه، أكد Captain Yahya Mohammed Saleh Al Boloushi، مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران Fujairah Aviation Academy، حرص الأكاديمية المستمر على تطوير قطاع الطيران، تماشياً مع التزام دولة الإمارات القوي بتمكين الموارد البشرية. كما سلّط الضوء على أهمية استقطاب المواهب الجديدة وتأهيلها، باعتبارها ركيزة أساسية في تلبية متطلبات السوق وضمان الازدهار وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وفي إطار هذا الالتزام، شدّد Captain Al Boloushi على الدور الحيوي الذي تضطلع به مثل هذه الشراكات في إرساء أساس متين لعلاقات مثمررة وطويلة الأمد بين مختلف الشركاء. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أقصى قدر من الفوائد عبر توفير البرامج التدريبية الاحترافية المصمّمة خصيصاً لموظفي Falcon. تشمل هذه البرامج الامتحانات المتعلقة بالطيران، ودورات في أساسيات تشريعات الطيران، وبرامج التدريب المتخصصة لمهندسي صيانة الطائرات. وتهدف أكاديمية الفجيرة للطيران Fujairah Aviation Academy من خلال هذا التعاون إلى التأكيد على التزامها الراسخ بالتميز في مجال تعليم وتدريب الطيران، بما يضمن محافظة دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كرائدة عالمياً في قطاع الطيران.

وقد أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة البحوث العالمية الرائدة Oxford Economics، أنه من المتوقع أن يُساهم قطاع الطيران بما قيمته 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وفي توفير ما يُعادل وظيفة واحدة من كل أربع وظائف في الإمارة بحلول عام 2030. كذلك، سيُساهم قطاع الطيران بمبلغ 53.36 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويدعم 816 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

لمحة عن شركة Falcon

تُعد Falcon شركة رائدة في مجال توفير خدمات الطيران، وهي ملتزمة بتقديم مستويات استثنائية من الرفاهية والسلامة والراحة في مختلف جوانب الطيران الخاص. وتضم الشركة أربع علامات تجارية وهي: Falcon Luxe، وهو أسطول من الطائرات الخاصة الحديثة المتاحة للاستئجار العالمي؛ و Falcon Elite، وهي شبكة دولية من المحطات الخاصة الفاخرة (FBOs)؛ و Falcon Technic، وهي شركة تقدم مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح والفحص؛ و Falcon Flight Support، التي تضمن أن تجري كل الرحلات بسلاسة. انطلاقاً من التكنولوجيا البديهية وصولاً إلى الخدمات الاستباقية والتي تتسم باحترام الخصوصية، تهتم الشركة بأدق التفاصيل؛ لكي لا تشغلوا أنفسكم بها. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: flyfalcon.com أو زيارة صفحاتها على "إنستغرام" و"لينكد إن".

يمكنكم الإطلاع على الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2582e168-fd8e-4d9b-8408-2d12d2e34f9c

