Salipro Biotech et Boehringer Ingelheim concluent un accord de recherche et de licence en vue d’accélérer plusieurs programmes du pipeline de Boehringer Ingelheim

Cette collaboration associe l’expertise unique de Salipro Biotech et sa plateforme technologique Salipro® pour stabiliser les cibles pharmacologiques difficiles à étudier issues des programmes de découverte de médicaments de Boehringer Ingelheim afin de permettre et d’accélérer le développement de nouvelles thérapies.

STOCKHOLM, 13 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Salipro Biotech AB, société suédoise de biotechnologie spécialisée dans la stabilisation de cibles pharmacologiques difficiles à étudier, a annoncé ce jour la conclusion d’un accord de recherche et de licence avec Boehringer Ingelheim en vue d’accélérer le développement de plusieurs cibles pharmacologiques. Cette collaboration vise à faire progresser la découverte et le développement de nouvelles solutions thérapeutiques ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), les canaux ioniques, les transporteurs et d’autres protéines membranaires intégrales dans des domaines thérapeutiques tels que la santé mentale et les maladies cardio-rénales et métaboliques.

Ce partenariat permet de tirer parti de la plateforme technologique exclusive Salipro® de Salipro Biotech, qui stabilise les protéines membranaires dans leur forme native, ce qui permet de les utiliser dans les programmes de découverte de médicaments. Boehringer Ingelheim mènera des études biophysiques et structurales, y compris par cryo-microscopie électronique (cryo-EM), sur les cibles du pipeline de Boehringer activées par la technologie Salipro® afin d’identifier des candidats thérapeutiques potentiels.

Selon les termes de l’accord, Salipro Biotech recevra des paiements pour la recherche, des paiements relatifs aux options et sera admissible à des paiements d’étape basés sur le succès en aval en fonction des résultats de développement générés par Boehringer Ingelheim dans le cadre de cette collaboration.

« Nous sommes ravis de collaborer avec les équipes d’innovation de Boehringer Ingelheim », a déclaré Jens Frauenfeld, PDG de Salipro Biotech. « En associant notre plateforme technologique Salipro® avec l’expertise de Boehringer Ingelheim en matière d’études biophysiques et structurales, nous ouvrons de nouvelles perspectives dans la découverte et le développement de médicaments. »

À propos de Salipro Biotech AB

Salipro Biotech AB est une société privée de biotechnologie spécialisée dans l’exploration de cibles pharmacologiques difficiles à étudier pour le développement de thérapies nouvelle génération. Sise à Stockholm en Suède, l’entreprise détient à 100 % un portefeuille de propriété intellectuelle qui couvre la plateforme technologique Salipro® pour la stabilisation des protéines membranaires.

La majorité des cibles pharmacologiques sont des protéines dites membranaires. Cependant, ces cibles sont intrinsèquement instables et difficiles à étudier. La technologie exclusive Salipro® stabilise les protéines membranaires dans leur forme native, ce qui permet de les utiliser dans les programmes de découverte de médicaments pour les anticorps thérapeutiques, les petites molécules thérapeutiques et la conception de médicaments basée sur la structure.

À ce jour, Salipro Biotech a signé de nombreuses collaborations de recherche avec des entreprises de biotech et des sociétés pharmaceutiques de premier plan. Grâce à des pipelines internes et en partenariat, Salipro Biotech AB accélère la découverte de nouveaux médicaments.

Contact presse :

Salipro Biotech AB

Jens Frauenfeld

PDG

+46 (0)70 052 0421

jens.frauenfeld@salipro.com

https://www.salipro.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/salipro-biotech

