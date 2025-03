二酸化炭素市場の成長: 3.6% CAGR で 2032 年までに 152 億 1,000 万米ドルの評価額に達する

二酸化炭素市場規模 二酸化炭素市場シェア

二酸化炭素市場レポートで取り上げられている主要企業は、Linde plc、Air Products and Chemicals、Inc.、Air Liquide、Sicgil India Limited などです。

JAPAN, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界の 二酸化炭素市場 規模は、2023年に111億1,000万米ドルと評価されました。この業界は、2024年の115億米ドルから2032年までに152億1,000万米ドルに拡大し、調査期間中に3.6%のCAGRを示すことが予想されています。二酸化炭素は、2 つの酸素原子と 1 つの炭素原子を持つ化合物を指します。炭酸飲料に対する消費者の需要の高まりが市場の成長を促進しています。さらに、CO2 はその汎用性により、さまざまな分野で応用されています。二酸化炭素 (CO2) は、1 つの炭素原子と 2 つの酸素原子からなる化合物です。無色、無臭で、乾燥空気より約 60% 密度が高いです。CO2 は、地球の大気中に熱を閉じ込める能力があるため、温室効果ガスとして知られています。大気中に低濃度で存在するにもかかわらず、炭素循環において重要な役割を果たしています。CO2 は、天然ガスの水蒸気改質による水素の生成や発酵によるエタノールの生成など、さまざまな産業でさまざまな用途に使用されています。Fortune Business Insights™ は、 「二酸化炭素市場、2024-2032」と題した調査レポートでこの情報を提供しています。詳細 は、https :// www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/carbon-dioxide-market-102866 ➡️レポート範囲:2024年の市場規模価値: 115億ドル2032年の市場規模価値: 152.1億ドル成長率: CAGR 3.6% (2024-2032)基準年: 2023履歴データ: 2019-2022調査対象期間: 2019-2032レポートページ数: 280➡️セグメンテーション:さまざまな業界で液体CO2を大量に利用し、セグメント拡大を促進形態別に見ると、市場はガス、固体、液体に分類されます。液体セグメントは、化学処理、ヘルスケア、食品・飲料など、さまざまな業界で液体二酸化炭素が幅広く使用され、2023年に最大のシェアを獲得しました。燃料源としてのエチルアルコールの利用がセグメントの成長を促進供給源に基づいて、市場はエチレンオキシド、代替天然ガス、水素、エチルアルコール、その他に分類されます。エチルアルコールセグメントは、燃焼エンジンの燃料源としてエチルアルコールが導入され、副産物としてCO2が生成されることで、2023年に最大の二酸化炭素市場シェアを記録しました。人口の急増が 食品・飲料部門の拡大を促進最終用途産業に関しては、市場は金属加工、消防、石油・ガス、食品・飲料、医療、その他に分類されます。食品・飲料部門は、人口の急増による食品・飲料製品の需要の急増により、大きなシェアを占めています。地域の観点から見ると、市場はラテンアメリカ、中東およびアフリカ、アジア太平洋、北米、ヨーロッパに分類されます。➡️レポートで言及されている主要プレーヤーのリスト:• リンデ社(アイルランド)• エアプロダクツ・アンド・ケミカルズ社(米国)• エア・リキード(フランス)• シギル・インディア・リミテッド(インド)• マセソン・トライガス社(米国)• ユニバーサル インダストリアル ガス社 (米国)• メッサーグループ GmbH (ドイツ)• SOL スパ(イタリア)• POET, LLC (米国)• リライアントガス(米国)• インディアグリコールズリミテッド(インド)➡️レポート対象範囲この調査レポートでは、市場の成長に影響を与える主要な推進要因と抑制要因を包括的に取り上げています。さらに、主要なセグメント、最新のトレンド、注目すべき業界の動向についても取り上げています。レポートのその他の側面には、大手企業がシェア拡大のために行っている戦略的取り組みが含まれています。カーボン・ダイオキシド市場に関する詳細なレポートは こちら :https :// www.fortunebusinessinsights.com/carbon-dioxide-market-102866 ➡️ドライバーと拘束具:食品・飲料および医療業界への導入が急増し 、市場の成長が加速二酸化炭素市場の成長を後押しする主な要因の 1 つは、医療および食品・飲料業界での利用の増加です。二酸化炭素は、呼吸刺激や低侵襲手術中の体腔の安定化など、医療業界でさまざまな用途に使用されています。さらに、食品・飲料業界では、飲料の炭酸化や鶏肉や肉の冷凍に使用されています。しかし、製品の輸送に関する懸念が市場拡大の妨げとなる可能性があります。➡️ 地域別洞察:医療業界からの需要の高まりによりアジア太平洋地域が市場をリードアジア太平洋地域の市場価値は、医療および食品・飲料業界からの膨大な需要を背景に、2023年に50億8000万米ドルに達しました。人口の増加と可処分所得の増加により飲料の消費量が増加し、この地域の成長につながります。北米では、石油回収アプリケーションの需要が高まり、二酸化炭素の使用が促進されるため、今後数年間で大幅な成長が見込まれます。➡️競争環境:主要企業は生産能力増強のため生産能力の拡大を重視競争シナリオの観点から見ると、市場は競争が激しく、統合された構造を描いています。さらに、グローバル企業は、製品の生産量を増やすために、より優れた技術の研究開発に多額の投資を行っています。いくつかの企業も、生産量を最大化するために、生産能力拡大戦略に重点を置いています。➡️主要産業の発展:2020年2月:リンデは、テキサス州フリーポートに新しい空気分離プラントを開始したことを発表しました。新しいプラントは、MEGlobal Oyster Creekに酸素と窒素を供給します。詳細は 、 https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/carbon-dioxide-market-102866 ➡️関連する洞察を読む: シリコンカーバイド繊維市場 規模、シェア、分析、2032年 玄武岩繊維市場 規模、シェア、世界成長レポート、2032年私たちについて:Fortune Business Insights™ は、正確なデータと革新的な企業分析を提供し、あらゆる規模の組織が適切な決定を下せるよう支援します。当社は、お客様に合わせて斬新なソリューションをカスタマイズし、お客様のビジネス特有のさまざまな課題に対処できるよう支援します。お問い合わせ:フォーチュンビジネスインサイト™アイコンタワー9階プネ411045、インド。電話:シラミ: +1 833 909 2966英国: +44 808 502 0280アジア太平洋: +91 744 740 1245メールアドレス: sales@fortunebusinessinsights.com

