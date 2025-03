Společnost Bitget jmenovala obchodním ředitelem Intae Songa, aby podpořila nové růstové příležitosti

VICTORIA, Seychely, March 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, jmenovala Intae Songa obchodním ředitelem, což znamená přelomový okamžik jeho kariéry v této společnosti. Intae Song jako jeden z nejdéle sloužících zaměstnanců společnosti Bitget sehrál klíčovou roli při formování její burzovní strategie a nyní je obchodním partnerem firmy. Jeho jmenování do role obchodního ředitele přichází v okamžiku, kdy je Bitget nejrychleji rostoucí CEX.

Intae Song vstoupil do oboru kryptoměn v roce 2017 jako osobní investor, který využívá své zkušenosti v oblasti investic k orientaci v nově vznikajícím prostředí digitálních aktiv. V roce 2020 začal pro společnost Bitget pracovat jako obchodník: svými odbornými znalostmi trhu a strategickou vizí přispěl k expanzi společnosti. V průběhu let zastával několik vedoucích pozic, v roce 2021 pracoval jako vedoucí prodeje a v roce 2023 se stal obchodním partnerem. Jeho jmenováním do funkce v roce 2025 společnost Bitget projevuje svou opětovnou snahu posílit svou globální přítomnost, zdokonalit svou konkurenční výhodu na trhu s futures a rozšířit svůj záběr do nově vznikajících odvětví obchodování s kryptoměnami.

„Po mnoho let hrál Intae Song významnou roli při utváření naší strategie a řízení naší expanze. Vždy se staral o růst a svou důslednou tvrdou prací a oddaností společnosti výrazně vyniká nad ostatními. Jsme nadšeni, že se ujal této nové role obchodního ředitelel, a jsem přesvědčena, že nám pomůže se ještě více rozšířit a posunout společnost Bitget k novým výšinám,“ řekla Gracy Chen, CEO společnosti Bitget.

Klíčovou prioritou v jeho nové funkci je transformovat obchodování s futures na klíčovou investiční strategii na platformě Bitget. Burza si v tomto segmentu vybudovala silnou pověst a Songovým cílem je zajistit jí dominantní postavení v oboru. Kromě futures plánuje zkoumat nové možnosti růstu v oboru institucionálních obchodních řešení, pokročilých nástrojů pro řízení rizik a inteligentních obchodních zkušeností přizpůsobených potřebám profesionálních i retailových uživatelů. Bude se také soustředit na prohlubování přítomnosti společnosti Bitget na klíčových globálních trzích, s cílem zajistit, aby se burza i nadále dokázala přizpůsobovat změnám regulačního rámce a vyvíjejícím se požadavkům uživatelů.

„Když jsem nastoupil do společnosti Bitget, byla to rostoucí platforma s obrovským potenciálem. Dnes už je významnou silou v odvětví s více než 100 miliony uživatelů a další etapa růstu bude vyžadovat inovace, preciznost i vytrvalou snahu posunovat hranice,“ řekl Intae Song, CSO společnosti Bitget. „Trh s futures zůstává naším nejsilnějším pilířem a mým cílem je, abychom se stali nesporným lídrem. Zároveň vidím ohromný potenciál v rozšiřování naší nabídky pro institucionální obchodníky, v optimalizaci řešení likvidity a tvorbě dynamičtějšího prostředí pro obchodování. Nejde jen o růst – jde o novou definici toho, co je při obchodování s kryptoměnami možné,“ dodal.

Se Intae Songem u kormidla prodejní strategie se společnost Bitget vydává do další fáze své expanze, chce posílit své postavení významného hráče v oboru kryptoměnových burz a vstoupit do nových oblastí obchodování s digitálními aktivy.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

