Lehdistötiedote Honkarakenne Oyj 13.3.2025 klo 10.00

Honkarakenne ja Swegon yhteistyössä terveellisemmän sisäilman puolesta

Swegon ja Honkarakenne ovat yhdessä kehittäneet uusia ratkaisuja hirsitalon ja asukkaan hyväksi. Yhteistyön myötä Honka Healthy House™ -hirsitaloihin on nyt saatavana Swegonin sisäilman kosteuspitoisuutta optimoiva sorptiotekniikkaan perustuva ilmanvaihto. Kuivalla talvi-ilmalla se pystyy nostamaan sisäilman kosteuspitoisuutta noin 15-20% ja pitämään kosteuden terveyden optimialueella 30-55% (RH%) entistä paremmin.

Olemme Honkarakenteella tehneet jo usean vuosikymmenen ajan tutkimus- ja kehitystyötä talojemme sisäilman terveellisyyden parantamiseksi. Hyvinvointia edistävä sisäilma rakentuu useasta tekijästä: sisäilman kosteustasapainosta, puhtaista vähäemissioisista materiaaleista, rakenteiden ilmatiiviydestä ja tasaisesta lämpötilasta, kertoo Honkarakenteen tuotejohtaja Eino Hekali.

Sisäilman suhteellinen kosteus on merkittävä asumisviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Massiivipuiset hirsiseinät ”hengittävät” vesihöyryä sitomalla kosteutta ja luovuttamalla sitä takaisin sisäilmaan. Hirsitalojen hyvä sisäilma johtuu hirsirakenteiden kyvystä tasata sisäilman kosteutta ja pitää se terveyden optimialueella, mikä on myös osoitettu useissa tutkimuksissa.

Honka Hea l thy House™ -taloihin on valittu mahdollisimman paljon tutkittuja ja turvallisia rakennustuotteita ja -materiaaleja. Nyt tähän valikoimaan on lisätty Swegonin kosteustasapainoa optimoivat erittäin korkean hyötysuhteen ilmanvaihtokoneet.





Suomessa perinteisesti käytettävät levylämmönvaihtimella varustetut ilmanvaihtokoneet eivät optimoi huoneilman kosteutta. Erityisesti talvella kun ulkoilma on kuivaa, myös sisäolosuhteet kuivuvat liiaksi. Pahimmillaan liian kuiva ilma voi aiheuttaa mm. limakalvojen, silmien ja ihon kuivumista, lisätä hengitystiesairauksien riskiä ja jopa aiheuttaa halkeamia rakenteisiin, kertoo Swegonin Business Development Director Lars Norrdal.

Swegonin uusi sorptiolämmönvaihdin pystyy palauttamaan jopa 80% ilmankosteudesta tarpeen mukaisesti. Kosteudenpalautusta ohjaa älykäs Genius-automatiikka, joka nostaa ja laskee sisäilman kosteustasoa tarpeen mukaan ja mm. reagoi asukkaiden aiheuttamiin kosteuspiikkeihin poistamalla liiallisen kosteuden. Kosteudenpalautuksen ansiosta myös ilmanvaihdon energiatehokkuus paranee merkittävästi.

Mikäli asunnossa on viilennyslaite niin sorptiotekniikkaa voidaan kesällä hyödyntää myös sisäilman kuivattamiseen. Kosteudenhallinta tehostaa viilennyslaitteen toimintaa ja samalla laskee sen energiakulutusta.

Hyvään sisäilmaan tarvitaan sekä vähäpäästöiset puhtaat materiaalit, massiivipuuhirttä että hallittu ilmanvaihto. Swegonin uuden sukupolven kosteuspitoisuutta optimoiva sorptiotekniikkaan perustuva ilmanvaihto on saatavilla yksinoikeudella Honkarakenteen asiakkaille.





Lisää kosteudenoptimoinnista

Lisää Honka Healthy House – ominaisuuksista

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2024 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 29 %. www.honka.fi

