VitrA Tiles fait un grand pas en avant pour un avenir durable

VitrA Tiles a officiellement ouvert sa centrale solaire à Aksaray, qui est désormais pleinement opérationnelle

İSTANBUL, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’une des entreprises du groupe Eczacıbaşı, VitrA Tiles, a réalisé un énième pas en avant dans le cadre de ses objectifs de développement durable. La centrale photovoltaïque achevée d'Aksaray est devenue opérationnelle comme un investissement symbolisant la détermination de l'entreprise à produire de l'énergie durable. Après la centrale photovoltaïque en toiture de 3,5 MW qui a été installée à Bozüyük en 2023, la centrale photovoltaïque d'une capacité de 30 MWe/36 MWp installée à Aksaray a été la deuxième étape importante de la transition de l'entreprise vers une énergie verte. Ce nouvel investissement permettra à plus de la moitié de l'électricité utilisée dans les exploitations turques cette année d'être alimentée par des ressources d'énergie renouvelables.

Un avenir durable avec l'énergie verte

La centrale, visant à satisfaire une part importante des besoins en énergie électrique de VitrA Tiles à partir de ressources renouvelables, prévoit de produire suffisamment d'électricité pour alimenter les besoins en électricité d'environ 19 700 foyers pendant un an, avec 65 520 modules photovoltaïques d'une puissance de 550 Wp, et de réduire les émissions de carbone de 37 190 tonnes par an.

Affirmant qu'ils visent à consommer la moitié de leur consommation d'électricité dans leurs propres installations de production d'énergie renouvelable d'ici 2025 et la totalité d'ici 2030, le PDG de VitrA Tiles, Mert Karasu, a déclaré : « Grâce à cet investissement, nous avons encore diminué notre empreinte carbone et nous nous rapprochons de plus en plus de nos objectifs mondiaux. À l'avenir, nous sommes déterminés à atteindre notre objectif de satisfaire tous nos besoins en électricité à partir de ressources renouvelables ».

Le projet de centrale photovoltaïque d'Aksaray, dont l'installation a commencé en avril 2024, a commencé à produire de l'électricité en février 2025 avec la réalisation de l'installation des modules photovoltaïques, du câble, de l'onduleur, du transformateur et de la ligne de transmission d'énergie après les installations d'aménagement du site. Ce projet, dont la capacité de production annuelle d'énergie est favorable à l'environnement et à l'économie, est à la tête du changement du secteur grâce à son approche innovante.

