TIS Expande Tecnología de Aislamiento Sísmico para Proteger Centros de Procesamiento de Datos en América Latina

La destacada empresa de ingeniería TIS lleva soluciones comprobadas de protección sísmica a la infraestructura de datos en Chile, ubicado en una de las zonas más sísmicamente activas.

SANTIAGO, Chile, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TIS, líder global en sistemas de aislamiento sísmico, está ampliando su presencia en América Latina al introducir su tecnología probada de resiliencia ante terremotos en centros de procesamiento de datos (CPD) Chilenos. Tras implementaciones exitosas en Turquía, donde las soluciones de TIS protegieron infraestructura crítica durante los devastadores terremotos de 2023, la compañía ahora proporciona aisladores sísmicos avanzados para tres nuevos proyectos de data centers en la Región Metropolitana de Santiago.

A medida que los riesgos sísmicos aumentan para los CPD a nivel mundial, regiones como Japón, Taiwán y la costa oeste de Estados Unidos están desarrollando soluciones estructurales innovadoras para salvaguardar la infraestructura digital. Chile, ubicado en una de las zonas más sísmicamente activas, está integrando tecnologías de TIS para alcanzar la continuidad operativa en caso de eventos sísmicos severos.

Protección de Infraestructura Crítica

Los aisladores sísmicos de péndulos de fricción de TIS, ampliamente utilizados en regiones propensas a terremotos en Turquía, ya han demostrado su efectividad al proteger instalaciones críticas como hospitales, infraestructura de transporte e instituciones financieras. Estos sistemas absorben los efectos sísmicos, reduciendo significativamente el movimiento estructural y previniendo daños catastróficos a los equipos alojados en estas instalaciones, convirtiéndose en una solución vital para mitigar riesgos en data centers.

“La implementación del aislamiento sísmico en estructuras livianas como los centros de procesamiento de datos presenta desafíos únicos, pero nuestra tecnología ha sido diseñada para satisfacer las necesidades específicas de estos proyectos en Chile”, afirmó Uğurcan Özçamur, Gerente General de TIS.

“Nuestros sistemas demostraron su eficacia en Turquía, permitiendo la continuidad de operación de hospitales durante uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente. Ahora estamos aplicando nuestra experiencia para proteger la creciente industria Chilena de centros de procesamiento de datos.”

América Latina Mitiga Riesgos Sísmicos para la Industria de Data Centers

La importancia de una infraestructura resistente a terremotos quedó destacada a principios de 2024 cuando terremotos con magnitud 7.6 y 7.2 sacudieron el este de Asia. Así como las fábricas de semiconductores en Japón y Taiwán —construidas con ingeniería sísmica avanzada— permanecieron mayormente intactas, los CPD en Chile ahora se benefician con protección similar gracias a las soluciones innovadoras de TIS.

La expansión de TIS hacia Chile sigue sus exitosos despliegues internacionales en Italia, Irak, Azerbaiyán y México, donde su tecnología ha sido utilizada en hospitales, universidades e instituciones financieras. Con tres centros de datos ya incorporando soluciones de aislamiento sísmico de TIS en Chile, y más proyectos planeados para 2025, la compañía se posiciona como un actor clave en la resiliencia sísmica para infraestructura crítica a nivel mundial.

Contacto:

Eng. Camila Coria, PhD

camila.coria@tis.com.tr

