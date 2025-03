מצוינות ברכיבה על אופניים תופסת את מרכז הבמה בפרסי פדרציית האופניים של קפריסין 2024

ניקוסיה, קפריסין, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

פדרציית האופניים של קפריסין אירחה את טקס הפרסים השנתי היוקרתי שלה ב-7 בפברואר 2025, שחגג את הישגיהם של רוכבי האופניים, המועדונים ובתי הספר המובילים במדינה. פדרציית האופניים של קפריסין ערכה את האירוע לכבודו של אריסטידס קונסטנטינידיס (Aristides Konstantinidis), מדליסט הזהב האולימפי הראשון של קפריסין מאולימפיאדת אתונה 1896. האירוע גם הפגיש בין דמויות מרכזיות בקהילת רוכבי האופניים.

מארגני הטקס הכירו בביצועים יוצאי דופן בשנת 2024 והדגישו את מחויבות הפדרציה לקידום רכיבה על אופניים הן כספורט תחרותי והן כבחירת סגנון חיים. בין הדמויות המרכזיות שהשתתפו, היו שר האנרגיה, המסחר והתעשייה גיורגוס פפאנסטסיו (Giorgos Papanastasiou); מזכ"ל הוועד האולימפי הקפריסאי גיוטיס יואנידס (Giottis Ioannides); איגור מקרוב (Igor Makarov ), חבר בוועדת הניהול של איגוד האופניים הבינלאומי (UCI); ולדימיר פטסס (Vladimir Petsas) מאיגוד האופניים האירופי; וכריס פיליפידיס (Charis Filipidis ) מארגון הספורט הקפריסאי.

במהלך הטקס הוענק פרס אריסטידס קונסטנטינידיס היוקרתי לאנדרי כריסטופורו (Andri Christoforou), קונסטנטינה ג'ורג'יו (Konstantina Georgiou), איגור מקרוב (Igor Makarov) ועיריית לפקוניקו על תרומתם המשמעותית וארוכת השנים לספורט באזור. הפדרציה הכריזה על APOL (ΑΠΟΕΛ) כמועדון הטוב ביותר של השנה והכירה בבית הספר אגיוס מנסון כבית הספר הטוב ביותר של השנה.

הפדרציה הכתירה את אנדראס מילטיאדיס (Andreas Miltiadis) ואנדרי כריסטופורו (Andri Christoforou ) לספורטאים הטובים ביותר של השנה, בהתאמה. ועדת הפרסים ציינה גם הישגים בתחומים שונים, כולל מרוצי כביש, אופני הרים ורכיבה במורדות. הכרה זו משקפת שנה שהתאפיינה הן בהצלחות מקומיות והן בייצוג בינלאומי באירועים כמו אולימפיאדת פריז.

נשיא פדרציית האופניים של קפריסין, גיורגוס ג'ורג'יו (Giorgos Georgiou), הדגיש בנאומו את מסירותה של הפדרציה לטיפוח כישרונות ולהרחבת ההזדמנויות לספורטאים להתחרות על במות עולמיות.

שר האנרגיה, המסחר והתעשייה הקפריסאי, ג'ורג' פפנאסטסיו, בירך את הזוכים וציין כי "רכיבה על אופניים מקרבת בין אנשים ומקדמת אורח חיים בריא יותר. אני מאחל לאחרים ללכת בעקבות הדוגמה שלכם למען עולם טוב יותר ובר קיימא".

אורחים נוספים שבירכו את הזוכים היו כריס פיליפידס (Charis Philippides ) מארגון האתלטיקה הקפריסאי וג'יוטיס יואנידס (Giottis Ioannides), המזכיר הכללי של הוועד האולימפי הקפריסאי.

נוכחותו של איגור מקרוב (Igor Makarov), כזוכה ומגיש פרסים, היא גולת הכותרת הנוספת של האירוע. תומך ותיק של הספורט בקפריסין וחבר בוועדת הניהול של UCI, איגור מקרוב מילא תפקיד חשוב בקידום יוזמות רכיבה מקומיות ותמיכה בכישרונות מקומיים.

בעוד הספורטאים מתכוננים לאתגרים חדשים בשנת 2025, הפדרציה נשארת מחויבת לשמירה על הכללה ומצוינות ברכיבה על אופניים.

אנא בקרו באתר האינטרנט של התאחדות האופניים של קפריסין כדי לראות את רשימת הזוכים המלאה.

אודות התאחדות האופניים של קפריסין

פדרציית האופניים של קפריסין (Cyprus Cycling Federation ) מחויבת לקידום רכיבה על אופניים בכל הרמות - מהשתתפות עממית ועד לתחרות עילית. היא תומכת בספורטאים באמצעות תוכניות אימונים, פיתוח תשתיות וייצוג בינלאומי תוך תמיכה ברכיבה על אופניים כאמצעי תחבורה בר קיימא. באמצעות יוזמותיה, הפדרציה מעוררת השראה לתרבות של בריאות, שוויון ואחריות סביבתית.

למידע נוסף – מדיה:

Cyprus Cycling Federation

דוא"ל: ccf@cytanet.comc.cy

אתר אינטרנט: www.cypruscycling.com

כתובת: Olympic House, 21 Amfipoleos str., Office B220, 2025 Nicosia Cyprus

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a514cf2e-e848-436a-a429-d0babcec99b4

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.