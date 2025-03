Trotz der Herausforderungen im Bausektor hält Etex seine starke Leistung im Jahr 2024 aufrecht und richtet dasUnternehmen gleichzeitig auf zukünftiges Wachstum aus

Die vollständige Ankündigung finden Sie hier (Englisch) : https://etex.team/Fullyearresults2024

Etex erzielte eine solide Leistung im Einklang mit der Unternehmensprognose, während der Bausektor, insbesondere in Europa, weiterhin unter einem drastischen Nachfragerückgang leidet.

Der Umsatz betrug 3,777 Mrd. Euro , was einem leichten Rückgang von 0,8 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Bei vergleichbaren Bedingungen entspricht dies einem Rückgang von 2,7 %.

, was einem leichten Rückgang von 0,8 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Bei vergleichbaren Bedingungen entspricht dies einem Rückgang von 2,7 %. Trotz des deutlichen Nachfragerückgangs erreichte das REBITDA dank eines proaktiven Managements der Produktionskapazitäten und Lagerbestände sowie einer Kostensenkung einen absoluten Wert von 695 Millionen Euro (-2,4 %) . Auf vergleichbarer Basis entspricht dies einem Rückgang von 5,1 %.

. Auf vergleichbarer Basis entspricht dies einem Rückgang von 5,1 %. Die REBITDA-Marge erreichte 18,4 % und lag damit auf dem Niveau von 2023 (18,7 %).

und lag damit auf dem Niveau von 2023 (18,7 %). Der wiederkehrende Nettogewinn belief sich auf 264 Millionen Euro (-2,9 %) und lag damit nah an den Ergebnissen von 2023.

(-2,9 %) und lag damit nah an den Ergebnissen von 2023. Die Finanzverschuldung blieb mit 1,109 Mrd. Euro stabil gegenüber 1,039 Mrd. Euro im Jahr 2023, unter Berücksichtigung der Übernahme des Gipskarton- und Faserzementgeschäfts von BGC in Australien und Neuseeland.

stabil gegenüber 1,039 Mrd. Euro im Jahr 2023, unter Berücksichtigung der Übernahme des Gipskarton- und Faserzementgeschäfts von BGC in Australien und Neuseeland. Starke Generierung von freiem Cashflow in Höhe von 185 Mio. Euro vor Dividenden, Akquisitionen und Veräußerungen.

in Höhe von vor Dividenden, Akquisitionen und Veräußerungen. Nachhaltigkeit: Bedeutende Fortschritte bei der Dekarbonisierung, beim Recycling, bei Abfall und Wasser .

. Im Jahr 2024 setzte Etex die Vorbereitungen für weiteres Wachstum fort, unter anderem mit der Inbetriebnahme seines neuen Gipsplattenwerks in Bristol - der bislang größten Kapitalinvestition in der Unternehmensgeschichte.

in der Unternehmensgeschichte. Bruttodividende : Vorschlag des Vorstands von 1,03 EUR pro Aktie, stabil gegenüber dem Vorjahr.

: Vorschlag des Vorstands von 1,03 EUR pro Aktie, stabil gegenüber dem Vorjahr. Ausblick für 2025 : Die Volatilität der Marktnachfrage wird voraussichtlich den größten Teil des Jahres anhalten. Etex strebt eine stabile Leistung in allen Geschäftsbereichen an, während das Unternehmen gleichzeitig in Produktionsanlagen investiert, Nachhaltigkeitsinitiativen vorantreibt und strategische Chancen aktiv nutzt.

: Die Volatilität der Marktnachfrage wird voraussichtlich den größten Teil des Jahres anhalten. Etex strebt eine stabile Leistung in allen Geschäftsbereichen an, während das Unternehmen gleichzeitig in Produktionsanlagen investiert, Nachhaltigkeitsinitiativen vorantreibt und strategische Chancen aktiv nutzt. Bernard Delvaux, CEO: "Wir haben das Jahr 2024 erfolgreich gemeistert und sind gestärkt in das Jahr 2025 gestartet. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wohn- und Lebensraum ist nach wie vor äußerst hoch – sowohl aus ökologischen als auch sozialen Gründen – und Etex ist in einer einzigartigen Position, mit unseren ergänzenden Produkten eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung nachhaltiger und innovativer Baulösungen zu spielen."

