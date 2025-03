2025年第11回ホーチミン市アオザイ祭り (Ho Chi Minh City Ao Dai Festival)：ベトナムの伝統と文化的誇りを祝う

ベトナム ホーチミン市発, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「ベトナムのアオザイ・ベトナムの誇り高き伝統 (Ao Dai – Rising Viet Nam)」をテーマとする第11回ホーチミン市アオザイ祭りは、2025年3月1日から3月9日まで開催され、成功をおさめて終了した。 ホーチミン市人民委員会 (Ho Chi Minh City People’s Committee) が主催し、ホーチミン市観光局 (Ho Chi Minh City Department of Tourism) とホーチミン市女性連合 (Ho Chi Minh City Women's Union) がリードし、さまざまな部局、地区、トゥードゥック市と協力して開催されたこのフェスティバルは、ベトナムの豊かな伝統と、時代を超越したアオザイの優雅さを祝う活気ある祭典となった。

ベトナムの文化的誇りにスポットライトを当てたこのフェスティバルには、主要な公人や著名人を含む30人以上のアオザイ大使が集まった。 さらに、53人の著名デザイナーが特別なコレクションを発表し、アオザイの進化を紹介するとともに、国際舞台におけるベトナムの文化的アイデンティティを主張した。

ホーチミン市観光局のレ・チュオン・ヒエン・ホア (Le Truong Hien Hoa) 副局長は次のように述べている。「アオザイ祭りは、ホーチミン市を代表するイベントとして、また当市の観光の特徴として確固たる地位を築いており、幅広い観光開発目標と国際的な文化的知名度に大きく貢献しています。」 同フェスティバルの主なハイライトは、グランドオープニングセレモニー (Grand Opening Ceremony)、アオザイ・アートショー (Ao Dai Art Show)、『ホーチミン市の魅力的なアオザイ (Charming Ao Dai of Ho Chi Minh City)』コンテスト、アオザイ絵画コンテスト、2025年オンライン美しいアオザイ写真コンテスト (2025 Online Ao Dai Beautiful Photo Contest)、アオザイ民族舞踊団 (The Ao Dai Folk Dance Ensemble)、女性連合会員と女性労働者へのアオザイ贈呈プログラムなどであった。

2025年第11回ホーチミン市アオザイ祭り

2025年3月7日に開催されたホーチミン市アオザイフェスティバルのグランドオープニングセレモニーには、在ホーチミン日本国総領事と、アオザイ祭り大使である著名な日本人キーオピニオンリーダーであるミユ・ミンティ (Mrs. Miyu Minty) が出席した。 両氏の参加は、ベトナムと日本の文化・観光協力の発展を強調するものである。

このパートナーシップをさらに強化するため、ホーチミン市は2025年11月に東京で第1回ホーチミン市 (ベトナム)-日本フェスティバル (Ho Chi Minh City (Vietnam) - Japan Festival) を開催する。 このフェスティバルは、ベトナムのユニークな特産品、本場の料理、観光名所を紹介し、両国の文化交流を深めることを目的としている。

報道関係者向けの問い合わせ先:

ホーチミン市観光振興局 (Ho Chi Minh City Tourism Promotion Center)

電話:+84 28 38 277 371

メール:info@visithcmc.vn

ウェブサイト:www.visithcmc.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66832dd4-fdcb-45a5-be3d-5f79a2f779ac

