Bitget ממשיכה לחזק יוזמות קהילתיות בפברואר - דגשים מדו"ח השקיפות

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, פרסמה את דו"ח השקיפות שלה לפברואר 2025, וזה עוד חודש נוסף שמהווה נקודת ציון של הכרה מצד התעשייה וצמיחת האקו סיסטם. הנעה של חדשנות, החלטות עסקיות אסטרטגיות ודרישה חזקה לפלטפורמות אמינות הובילו את ההתרחבות של האקו סיסטם אל מעבר לציפיות.

החל בפברואר, Bitget מדורגת במקום ה-8 ברשימה היוקרתית של Forbes המציגה את הבורסות הקריפטוגרפיות המהימנות המובילות, וזה מספק חיזוק נוסף למסירותה לאבטחה ושקיפות. הכרה זו היא תוצאה של המאמצים המתמשכים של Bitget לבנות פלטפורמה עמידה ומהימנה עבור המשתמשים. חיזוק נוסף לטביעת הרגל הגלובלית שלה היה ההצלחה של Bitget לקבל את רישיון ה-Virtual Asset Service Provider (VASP) בבולגריה, מה שמאפשר לה להרחיב את שירותיה תחת MiCA, המסגרת הרגולטורית של האיחוד האירופי.

כחגיגה של שנת 2024 המרשימה, Bitget חילקה לעובדיה בונוסים בסכום כולל של 70 מיליון דולר. בונוס שיא זה מדגיש את הצמיחה החזקה של Bitget ומהווה אישור למאמץ של הצוות להניע צמיחה. עם תמיכה וחדשנות שמונעת בידי הקהילה, Bitget הכריזה על השקת סבב חדש של Bitget Builders, בהובלת ווגאר יוסי זייד, מנהל התפעול הראשי של Bitget.

בפברואר התרחשה גם הפריצה הגדולה ביותר בתעשייה הקריפטוגרפית, כאשר Bybit עומדת לרשום הפסד של 1.5 מיליארד דולר. כסמל לסולידריות, Bitget הרחיבה את תמיכתה על ידי העברת כספים כי לספק תמיכה במשיכות כספים. Bitget, שמקנה עדיפות לאמצעי אבטחה ושיתוף פעולה, נחושה להמשיך ולחזק את האמון בתעשייה הקריפטוגרפית.

Bitget ממשיכה לחוות צמיחה מרשימה, עם למעלה מ-100 מיליון משתמשים ברחבי העולם. הפלטפורמה מתהדרת בנפח מסחר יומי של 20 מיליארד דולר וראתה מעורבות משמעותית בשוקי הספוט וגם בשווקי החוזים העתידיים. עם בסיס משתמשים הולך וגדל, Bitget נותנת עדיפות לאבטחה, וקרן ההגנה שלה שומרת על שווי של 600 מיליון דולר כדי לאפשר למשתמשים לסחור בביטחון.

כדי להרחיב את היצע הפתרונות שלה, Bitget השתלבה עם Callpay, ומאפשרת למשתמשים בדרום אפריקה לבצע הפקדות ZAR ישירות. Bitget Wallet הציגה את תוכנית ההימור של USDT שמאפשרת למשתמשים להרוויח הכנסה פסיבית, הציגה גם את ההימור בבלוקצ'יין של BGB וגם שילבה את Abstract Mainnet כדי לפשט את הגישה לרשת.

Bitget דורגה במקום גבוה בניהול נזילות במחקר שעוסק באופן בו עומק נזילות החליפין הריכוזית משפיע על חוויות המשתמש. Bitget גם פרסמה דו"ח על יוזמות הגיוס המועצמות בידי בינה מלאכותית, שמטרתן לשפר את שיטות הגיוס ואת איכות המועמדים.

Bitget עשתה צעדים ביוזמות האחריות החברתית התאגידית שלה, והשיקה את תוכנית בוגרי Bitget הראשונה שנועדה לגייס ולטפח את הדור הבא של כישרונות web3.

עם ההתקדמות האסטרטגית שלה, הרחבת הציות לרגולציה והתמקדות בחדשנות מונחית משתמשים, Bitget ממשיכה לתרום להאצת הקריפטו ברחבי העולם. ככל שהחברה מתקדמת, המשימה שלה נותרה לטפח מערכת אקו סיסטם מאובטחת, שקופה ומכילה של קריפטו עבור משתמשים ברחבי העולם.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

