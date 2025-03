Tilray Medical lance Tilray Craft et introduit des variétés génétiques à forte teneur en THC et en terpènes sur le marché allemand du cannabis thérapeutique

NEUMÜNSTER, Allemagne, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, (« Tilray »), une division de Tilray Brands, Inc. (NASDAQ : TLRY et TSX : TLRY) et un leader mondial du cannabis thérapeutique qui permet aux patients et aux professionnels de santé de prendre ensemble des décisions de santé individualisées éclairées, a le plaisir d’annoncer le lancement de Tilray Craft, une nouvelle extension de la marque Tilray Medical au sein de son portefeuille de produits à base d’extraits de cannabis thérapeutique en Allemagne.

Le lancement de Tilray Craft vise à répondre à l’évolution des besoins des patients en Allemagne vers des produits de cannabis thérapeutique à base de fleurs. La marque vise à proposer des options uniques à base de fleurs qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché, en ciblant en particulier les patients qui ont besoin de fleurs de cannabis thérapeutique à teneur plus élevée en THC et en terpènes, issus de nouvelles lignées génétiques. Cannabisblüten THC 25 TAM est le tout dernier produit lancé sous la marque Tilray Craft.

Les informations sur le produit Cannabisblüten THC 25 TAM de Tilray Craft comprennent notamment les caractéristiques suivantes :

Souche : Triangle Mints

Teneur en terpène : 2,9 %

Type : hybride à dominance Sativa

Génétique : croisement de Triangle Kush et Animal Mints

Profil aromatique : notes herbacée, épicée et terreuse avec des nuances de Diesel



Denise Faltischek, directrice de la stratégie et responsable de la division internationale chez Tilray Brands, a déclaré : « Notre engagement en faveur de l’innovation dans le domaine du cannabis thérapeutique, ainsi que notre dévouement sans faille envers les patients, guident chacune de nos actions. Le lancement de Tilray Craft et de nos nouvelles variétés génétiques témoigne de nos efforts pour fournir aux patients et aux professionnels de santé des produits à base de cannabis thérapeutique de qualité, efficaces et sûrs. Nous évaluons constamment notre portefeuille en collaboration avec les prestataires de soins de santé afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos patients dans le monde entier. »

Les produits à base de cannabis thérapeutique proposés par Tilray Craft, y compris Cannabisblüten THC 25 TAM, sont aujourd’hui disponibles sur ordonnance dans toutes les pharmacies en Allemagne.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour objectif de transformer la vie et de favoriser la dignité des patients en difficulté grâce à un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de produits à base de cannabis thérapeutique, notamment Tilray Medical, Broken Coast, Redecan, Good Supply et Navcora. Après s’être hissée au rang des premières sociétés de production agréées de cannabis thérapeutique au Canada, Tilray a construit les premières usines de production de cannabis certifiées BPF au Portugal et en Allemagne. Aujourd’hui, Tilray Medical est l’un des principaux fournisseurs de cannabis thérapeutique avec un portefeuille de marques et de produits conçus pour répondre aux besoins de nos patients dans le monde entier.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe , Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australie et Nouvelle-Zélande .

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) est une société internationale de premier plan spécialisée dans les produits de consommation courante et de bien-être, présente au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine. Elle s’impose comme une puissance révolutionnaire avec ses produits qui associent cannabis, boissons, bien-être et divertissement, et améliore la qualité de vie grâce à des moments de partage. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments de connexion, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « les déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives de la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser de nouveaux produits innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement méconnus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Pour obtenir une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray sous formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponibles sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Pour plus d’informations :

Médias : news@tilray.com

Relations avec les investisseurs : investors@tilray.com

