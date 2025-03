VIVUS تطلق عقار QSYMIA® في الإمارات العربية المتحدة

- علاج جديد في مجال التحكم بالوزن أصبح متاحاً الآن

- دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى التي تطرح دواء QSYMIA في منطقة الشرق الأوسط

- ارتفاع معدلات السمنة يكلّف الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 12 مليار دولار سنويًا

كامبيل، كاليفورنيا, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت VIVUS LLC، وهي شركة متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية والملتزمة بتطوير وتسويق العلاجات المبتكرة التي تركز على علاج المرضى الذين يعانون من احتياجات طبية حرجة غير ملباة، عن حصول عقار QSYMIA® (وهو عبارة عن كبسولات أدوية فينتيرمين وتوبيرامات ممتدة المفعول) CIV على موافقة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاج الوزن الزائد والسمنة لدى البالغين والمرضى الأطفال من سن 12 عامًا فما فوق. وتعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي توافق على عقار QSYMIA وتطرحه في الأسواق. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً هاماً للمرضى الذين يعانون من السمنة والأطباء الذين يقومون بعلاجهم.

هذا وتعتزم شركة VIVUS التعاون مع شركة PharmaAccess، شريكها التسويقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتزويد مقدمي الرعاية الصحية بالمزيد من الخيارات لمعالجة هذا الوباء، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة المعنية بمكافحة السمنة. تجدر الإشارة إلى أنّ Alphamed Drug Store هو الموزع الحصري لعقار QSYMIA في الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال John Amos، الرئيس التنفيذي لشركة VIVUS LLC: "تلتزم VIVUS تحقيق مهمتها المتمثلة في معالجة أزمة السمنة بشكل فوري". وأضاف: "بالتزامن مع طرح علاج QSYMIA في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تقتصر مهمتنا على توسيع نطاق وصول المرضى إلى العلاج فحسب، بل نؤكد التزامنا برعايتهم وتطوير العلاجات في جميع أنحاء العالم. كما نعرب عن حماسنا إزاء قدرتنا على إحراز تقدم ملموس لمكافحة هذه المشكلة الصحية العامة الملحة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

هذا وتشير تقديرات الاتحاد العالمي للسمنة World Obesity Federation إلى أنه بحلول العام 2035، سيعاني ما يقرب من 7.5 مليون شخص من البالغين والأطفال والمراهقين في الإمارات العربية المتحدة من زيادة الوزن أو من السمنة. وتؤكد هذه الإحصائية على مدى خطورة أزمة السمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكشف عن الآثار الضارة المحتملة لهذه الآفة على صحة الأفراد المصابين واقتصاد الدولة، في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور.

ومن جهته، قال الطبيب Santosh T. Varghese، رئيس قسم VIVUS للتطوير الدوائي العالمي والرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في VIVUS LLC: "بفضل تزويد المرضى بإمكانية الوصول إلى دواء QSYMIA، ستتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من إحداث فرق في حياة مرضى السمنة، ومعالجة تحديات هذه الحالة متعددة الأوجه والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية". وأضاف: "تتمثل مهمتنا في شركة VIVUS في تزويد المرضى من جميع أنحاء العالم بعلاج مستدام يخوّلهم التحكم الدائم في وزنهم. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسار تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة مرض السمنة".

هذا ومن المتوقع أن تؤثر السمنة على مليار شخص على مستوى العالم بحلول العام 2030، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجّل في عام 2020. وللتخفيف من الأعباء الصحية والاقتصادية الهائلة لوباء السمنة، تعمل شركة VIVUS على توسيع نطاق وصول المرضى في العديد من البلدان الأوروبية إلى دواء QSYMIA، والذي سيتم بيعه تحت الاسم التجاري QSIVA® (فينتيرمين وتوبيراميت معدل المفعول). كما تعتزم VIVUS تزويد أكثر من مليار شخص في العالم بعقار QSYMIA بحلول أواخر العام 2025.

وقد ثبت أن تناول دواء QSYMIA، بالاقتران مع إتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة، يساعد البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا على إنقاص وزنهم والحفاظ على وزن مستدام. تجدر الإشارة إلى أن عقار QSYMIA موصى للاستخدام على المدى الطويل.

لمحة عن VIVUS

VIVUS هي شركة لتصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية تلتزم بتطوير وتسويق العلاجات المبتكرة التي تركز على علاج المرضى الذين يعانون من احتياجات طبية حرجة غير ملباة. للمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.vivus.com.

لمحة عن PharmaAccess

تتعاون PharmaAccess مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية التي تتطلع إلى دخول سوق دول مجلس التعاون الخليجي لتستحوذ على مكانة مرموقة بين الشركات الأفضل أداءً في المنطقة. وتعمل شركة PharmaAccess على تزويد شركائها بحلول متكاملة من خلال تنفيذ مجموعة من الوظائف التجارية.

لمحة عن QSYMIA

يوصى دواء QSYMIA بالاقتران مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة للرياضة للمرضى البالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر ويعانون من السمنة المفرطة، ما يتيح لهم إنقاص وزنهم الزائد والحفاظ على وزن مستدام على المدى الطويل، ومعالجة البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن بسبب حالة مرضية مصاحبة واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن.

لم يتم حتى الآن إثبات تأثير دواء QSYMIA على ارتفاع حالات اعتلال القلب والأوعية الدموية ونسبة الوفيات. كما أنه لم يتم إثبات سلامة وفعالية استخدام QSYMIA إلى جانب المنتجات الأخرى المخصصة لإنقاص الوزن، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بموجب وصفة طبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمستحضرات العشبية.

للمزيد من المعلومات عن دواء QSYMIA، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://QSYMIA.com/.

لمحة عن QSIVA

حصل عقار QSIVA (الاسم التجاري الأوروبي لعقار QSYMIA) على الموافقة للاستخدام في السويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج وبولندا. ويوصى QSIVA للمرضى البالغين الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم الأولي لديهم 30 كيلوغرام/م2 أو أكثر (مرضى السمنة) أو 27 كيلوغرام/م2 أو أكثر (يعانون من زيادة الوزن) أو في حال وجود حالة طبية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني أو ارتفاع الكوليسترول. ويعمل هذا العقار، بالاقتران مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة، على التحكم بارتفاع الوزن المزمن. حتى الآن، لم يتم إثبات تأثير QSIVA على ارتفاع حالات اعتلال القلب والأوعية الدموية ونسبة الوفيات. كما أنه لم يتم إثبات سلامة وفعالية استخدام QSYMIA مع المنتجات الأخرى المخصصة لإنقاص الوزن، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بموجب وصفة طبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمستحضرات العشبية. للمزيد من المعلومات عن QSIVA، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.QSIVA.eu.

معلومات مهمة تتعلق بسلامة دواء QSYMIA

لا تتناولي QSYMIA إذا كنتِ حاملاً أو تخططين للحمل أو إذا أصبحتِ حاملاً أثناء تناول علاج QSYMIA؛ أو إذا كنت مصاباً بالجلوكوما؛ أو بمشاكل في الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)؛ أو إذا كنت تتناول أدوية معينة تُعرف بمثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) أو إذا تناولت مثبطات الأوكسيداز أحادي الأمين خلال الـ 14 يوماً الماضية؛ أو إذا كنت مصاباً بحساسية تجاه دواء توبيرامات، أو الأمينات المحاكية للأعصاب الوديّة مثل فينتيرمين أو أي من مكونات QSYMIA.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة لدواء QSYMIA لدى البالغين الخدر (التنميل) أو الوخز في اليدين أو الذراعين أو القدمين أو الوجه (الخدران)، والدوخة، وتغيرات في مذاق الطعام أو فقدان حاسة التذوّق (خلل التذوق)، ومشاكل النوم (الأرق)، والإمساك، وجفاف الفم. وتشمل الآثار الجانبية الشائعة لدواء QSYMIA لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر الاكتئاب والدوار وآلام المفاصل والحمى والإنفلونزا والتواء الكاحل.

كما يمكن أن ينتج عن دواء QSYMIA آثارًا جانبية خطيرة، بما في ذلك العيوب الخلقية (الشفة المشقوقة/الحنك المشقوق)، وزيادة معدل ضربات القلب، ومشاكل في الرؤية (تختلف عن ارتفاع ضغط العين)، والأفكار أو الأفعال الانتحارية، ومشاكل خطيرة في العين، وطفح جلدي شديد مع ظهور بثور وتقشير الجلد. وقد يؤدي QSYMIA إلى إبطاء زيادة الطول لدى الأطفال بعمر 12 عاماً فأكثر.

معلومات مهمة تتعلق بسلامة دواء QSIVA

يمنع استخدام كبسولات QSIVA الصلبة (فينتيرمين وتوبيرامات معدلة المفعول) من قبل النساء الحوامل والنساء القادرات على الإنجاب اللاتي لا يستخدمن وسائل فعالة لمنع الحمل، أو المرضى الذين يعانون من الجلوكوما، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، أو المرضى الذين يتلقون العلاج بمثبطات أوكسيداز أحادي الأمين أو بعد 14 يوماً من تلقي العلاج، أو المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية تجاه المحاكيات الوديّة أو التوبيرامات أو أي من مكونات QSIVA غير النشطة.

كذلك، قد يسبب تناول دواء QSIVA ضررًا للجنين. ويُستحسن أن تخضع المريضة التي من المحتمل أن تصبح حاملاً لاختبار يثبت أنها غير حامل قبل بدء العلاج بعقار QSIVA، وإجراء اختبار الحمل شهرياً، واستخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء تناول دواء QSIVA. إذا أصبحت المريضة حاملاً أثناء تناول عقار QSIVA، يجب عليها إيقاف العلاج فوراً، كما ينبغي إبلاغها بالخطر المحتمل على الجنين.

وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لدى البالغين الخدران والدوار وتغير أو ضعف حاسة التذوق والأرق والإمساك وجفاف الفم.

البيانات التطلعية

معلومات مهمة وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

إن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، بصيغته المعدلة، و/أو المشمولة بمبدأ ”التحذير من مخاطر توقعات الأداء“ الذي تطبقه المحاكم بموجب أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وغيرها من الأحكام المعمول بها في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وتستند مثل هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية والمعتقدات وبعض الافتراضات التي وضعتها إدارة الشركة. ويمكن تحديد هذه البيانات من خلال استخدام كلمات تطلعية مثل، ”سوف“، ”يجب“، ”قد“، ”نعتقد“، ”نتوقع“، ”نتنبأ“، ”نعتزم“، ”نستبق“، ”نترقب“، ”ينبغي“، ”نخطط“، ”من المحتمل“، ”فرصة“، ”مقدّرة“، ”محتملة“، و/أو الاستخدام السلبي لهذه الكلمات أو كلمات أخرى مشابهة. تستند جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند إلى توقعاتنا الحالية، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون.

تنطوي المعلومات التطلعية حول عقار QSYMIA، بما في ذلك فوائده المحتملة، والموافقات التي حصل عليها في الأسواق المحتملة خارج الولايات المتحدة والتوافر المتوقع للمنتج، على مخاطر وشكوك كبيرة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في هذا البيان الصحفي. وتشمل المخاطر والشكوك، من بين أمور أخرى، الشكوك الكامنة في نتائج البحث والتطوير، بما في ذلك القدرة على تلبية نقاط النهاية السريرية المتوقعة، وتواريخ بدء و/أو استكمال تجاربنا السريرية، وتواريخ تقديم طلبات الدواء التنظيمية، وتواريخ الموافقة التنظيمية على المنتج و/أو تواريخ إطلاقه، بالإضافة إلى إمكانية وجود بيانات سريرية جديدة غير مواتية وتحليلات أخرى للبيانات السريرية الحالية؛ ومخاطر من خضوع بيانات التجارب السريرية لتفسيرات وتقييمات مختلفة من قبل السلطات التنظيمية; وما إذا كانت السلطات التنظيمية ستكون راضية عن تصميم دراساتنا السريرية ونتائجها؛ وما إذا كان سيتم تقديم طلبات الأدوية في أي أسواق أخرى أو الموافقة عليها ومتى سيتم ذلك، وما إذا كان دواء QSYMIA سينجح تجاريًا؛ والقرارات التي تتخذها السلطات التنظيمية والتي تؤثر على عملية وضع الملصقات على المنتج وعمليات التصنيع والسلامة و/أو غيرها من المسائل التي يمكن أن تؤثر على توافر دواء QSYMIA أو إمكاناته التجارية؛ والشكوك المتعلقة بتأثير جائحة كوفيد-19 على أعمالنا وعملياتنا ونتائجنا المالية؛ والتطورات التي تشهدها المنافسة في هذا المجال.

من الصعب التنبؤ بالعوامل والمخاطر والشكوك المذكورة أعلاه، وهي تنطوي على شكوك قد تؤثر بشكل جوهري على النتائج الفعلية وقد تكون خارجة عن سيطرة الشركة. تظهر عوامل ومخاطر وشكوك جديدة من وقت لآخر، ولا يمكن للإدارة التنبؤ بجميع هذه العوامل والمخاطر والشكوك. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن الافتراضات التي تستند إليها البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة معقولة، إلا أن أياً من الافتراضات قد تكون غير دقيقة، وبالتالي قد يثبت أن أياً من هذه البيانات غير دقيقة أيضاً. في ضوء الشكوك العديدة الكامنة في البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة، لا ينبغي اعتبار إدراج مثل هذه المعلومات بمثابة إقرار أو ضمان من الشركة أو أي شخص آخر بأن أهداف الشركة وخططها سوف تتحقق. لا تعتبر هذه البيانات التطلعية صالحة إلا اعتبارًا من تاريخ إصدار هذه البيانات أو في أي تاريخ سابق مشار إليه، ولا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الافتراضات الأساسية أو غير ذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

جهات الاتصال:

VIVUS LLC

T: +1 (650) 934-5200



Media – FINN Partners

Glenn Silver

glenn.silver@finnpartners.com

T: +1 973-818-8198

