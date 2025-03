Falcon מוסיפה מטוסי אמבראר ובומברדייה פרטיים לצי שלה

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Falcon (פלקון) חשפה היום כי תוסיף מטוסיEmbraer Legacy 650 ו- Bombardier Challenger 850 לצי ההולך וגדל שלה.

סולטן ראשיט עבדאללה ראשיט אל שיין (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene), מייסד ויו"ר Alex Group Investments, חברת האם של Falcon, אמר: "אנו משלימים את ההשקעה שלנו בסך מיליוני דולרים בצי המטוסים הפרטיים של Falcon במטרה להציג מוצרי תא נוסעים חדשניים ביותר מהמטוסים שלנו, תוך הפגנת מחויבות ברורה לשיפור חוויית הלקוח עם חבילת המוצרים הטובה מסוגה בכל סוגי המטוסים. התוספת של מטוסים נוספים המצוידים במושבי הדור החדש שלנו, גימורי תא הנוסעים המעודכנים ופלטת הצבעים העכשווית מסמנת גם היא צעד משמעותי בהבטחה שיותר לקוחות יוכלו לחוות באופן עקבי את מוצרי התעופה הפרטיים המובחרים שלנו בצי מודרני ונוח יותר".

ה- Legacy 650 של אמבראר הוא סוס העבודה של תעופת מנהלים, המציע נוחות ל-14 נוסעים הפזורים על פני שלושה אזורי תאים וטיסות עד 7,200 ק"מ.

צ' Challenger 850 של בומברדייה הוא מטוס המנהלים הגדול ביותר בגודל בינוני שנבנה על ידי Bombardier Aerospace. המטוס הפרטי בנוי לנוחות ומהירות מרביות, וכולל נפח תא נוסעים מעולה, המשפר את נוחות המנהלים ואת הפרודוקטיביות. הוא יכול לשאת עד 14 נוסעים בנוחות מעולה של עד 5,200 ק"מ.

Falcon, שעתידה להפוך למפעילת המטוסים הפרטיים המובילה במזרח התיכון, שואפת להחזיק בצי של יותר מ-50 מטוסים פרטיים מודרניים עד סוף 2026.

אודות Falcon

Falcon היא ספקית שירותי תעופה מובילה, המחויבת לספק יוקרה, בטיחות ונוחות ללא תחרות בכל היבטי התעופה הפרטית. היא כוללת ארבעה מותגים: Falcon Luxe הוא צי של מטוסים פרטיים מודרניים הזמינים להשכרה עולמית; Falcon Elite היא רשת בינלאומית של מסופים פרטיים מפוארים (FBO), Falcon Technic מציעה חבילה מלאה של שירותי MRO; תמיכת Falcon Flight מבטיחה שכל טיסה תהיה נוחה. מטכנולוגיה אינטואיטיבית ועד שירות דיסקרטי וצפוי, אנחנו אובססיביים לגבי הפרטים, כך שאתם לא צריכים לחשוש מהנוחות והקידמה. גלו עוד ב-flyfalcon.com, אינסטגרם ולינקדאין.

