Falcon 為其機隊新增 Embraer 和 Bombardier 私人飛機

杜拜,阿聯酋, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon 今日宣布,為其不斷壯大的機隊新增 Embraer Legacy 650 和 Bombardier Challenger 850 私人飛機。

Falcon 母公司 Alex Group Investments 創辦人兼主席 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示:「我們正在對 Falcon 私人飛機機隊追加數以百萬美元計投資,目的在於為更多飛機配備尖端的客艙產品,彰顯我們致力為每種飛機配備一流產品套件的決心,以提升客戶體驗。 為更多飛機配備最新式的座椅、新穎的客艙裝飾及採用時尚色調設計,亦標誌著我們邁出了重要一步,確保更多客戶受惠於更現代化和靈活的機隊,始終如一地體驗我們首屈一指的私人飛機產品。」

Embraer 的 Legacy 650 是商務航空的主力機型,設有三個客艙區域,可為 14 名乘客提供舒適的飛行體驗,飛行距離可達 7,200 公里。

Bombardier Challenger 850 是 Bombardier Aerospace 製造的最大超中型商務機。 這架私人飛機經過精心設計,極為舒適,速度一流,客艙容量超大,可為高級管理人員帶來舒適體驗,有助他們提升工作效率。 該飛機最多可搭載 14 名乘客,十分舒適,飛行距離可達 5,200 公里。

Falcon 致力成為中東地區頂尖的私人飛機營運商,其目標是到 2026 年底機隊可擁有超過 50 架現代化的私人飛機。

關於 Falcon

Falcon 是一間頂級航空服務提供商,致力在私人航空的各個層面提供無出其右的奢華、安全和便利體驗。 Falcon 擁有四個品牌:Falcon Luxe 提供現代化私人飛機的全球包機服務;Falcon Elite 是一個奢華私人航站大樓 (FBOs) 的國際網絡;Falcon Technic 提供全面的維修、保養和檢修服務;而 Falcon Flight Support 確保每次飛行無縫暢順。 我們專注於細節,從直觀的技術到低調且具前瞻性的服務,讓您無需費心。 請前往 flyfalcon.com、Instagram 及 LinkedIn 了解詳情。

傳媒查詢

Oleg Kafarov

品牌營銷集團總監

Alex Group Investment

office@alexinvestmentgroup.com

