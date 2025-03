Bitget מינתה את אינטה סונג למנהל מכירות ראשי כדי להניע הזדמנויות צמיחה חדשות

ויקטוריה, סיישל, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, מינתה את אינטה סונג (Intae Song ) כמנהל מכירות ראשי, מינוי שמהווה נקודת מפנה מרכזית בכהונתו בחברה. כאחד העובדים הראשונים ב-Bitget, לסונג היה תפקיד מפתח בעיצוב הגישה של הבורסה וכעת הוא שותף עסקי במשרד. מינויו למנהל מכירות ראשי מגיע בזמן שבו Bitget היא ה-CEX שמציגה את הצמיחה הגדולה ביותר.

סונג השתלב בתחום המטבעות הקריפטוגרפים ב-2017 כמשקיע אישי, כשהוא ממנף את הרקע שלו בהשקעות כדי לנווט בנוף הנכסים הדיגיטליים המתפתח. בשנת 2020 הוא הצטרף ל-Bitget בתפקיד מכירות, שבו מומחיות השוק והחזון האסטרטגי שלו תרמו להתרחבות החברה. במהלך השנים, הוא לקח על עצמו תפקידי ניהול מרובים, ושימש כמנהל מכירות ב-2021 לפני שהפך לשותף עסקי ב-2023. מינויו ב-2025 מסמן דחיפה מחודשת לחיזוק הנוכחות הגלובלית של Bitget, חידוד היתרון התחרותי שלה בשוק החוזים העתידיים ולהרחיב את טווח ההגעה שלה למגזרים מתפתחים של מסחר קריפטוגרפי.

"לאורך השנים, אינטה מילא תפקיד עצום בעיצוב האסטרטגיה ובהנעת ההתרחבות שלנו. הוא תמיד היה האדם אליו פונים בכל הנוגע לצמיחה, והעבודה הקשה והמסירות העקבית שלו לחברה באמת מייחדים אותו. אנחנו שמחים לראות אותו לוקח על עצמו את התפקיד החדש הזה כמנהל מכירות ראשי, ואני בטוחה שהוא יעזור ל-Bitget להמשיך ולהגיע למקומות גבוהים יותר", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

אחד התפקידים המרכזיים שלו יהיה להעלות את המסחר בחוזים עתידיים לרמה של השקעה אסטרטגית מרכזית ב-Bitget. הבורסה בנתה מוניטין חזק בתחום זה, וסונג שואף לבסס אותה יותר, ולמצב אותה ככוח הדומיננטי בתעשייה. מעבר לחוזים עתידיים, הוא מתכוון לבחון הזדמנויות צמיחה חדשות בפתרונות מסחר ברמה המוסדית, לבדוק כלים מתקדמים, וכן לקדם ניהול סיכונים וחוויות מסחר חכמות המותאמות למשתמשים מקצועיים וקמעונאיים כאחד. המיקוד שלו יכלול גם העמקת הנוכחות של Bitget בשווקים גלובליים מרכזיים, תוך הבטחה שהבורסה תישאר מתאימה לנופים רגולטוריים משתנים ולדרישות המתפתחות של המשתמשים.

"כשהצטרפתי לראשונה ל-Bitget זו הייתה פלטפורמה עולה עם פוטנציאל עצום. כיום, היא מהווה כוח מרכזי בתעשייה עם למעלה מ-100 מיליון משתמשים, והשלב הבא של הצמיחה ידרוש חדשנות, דיוק ודחף בלתי פוסק לפרוץ גבולות", אמר אינטה סונג, מנהל מכירות ראשי ב-Bitget . "שוק החוזים העתידיים נשאר התחום החזק ביותר שלנו, והמטרה שלי היא להפוך אותו למוביל הבלתי מעורער. במקביל, יש פוטנציאל עצום בהרחבת ההיצע שלנו לסוחרים מוסדיים, מיטוב פתרונות נזילות ויצירת סביבת מסחר דינמית יותר. לא מדובר רק בצמיחה - אלא בהגדרה מחדש של מה שאפשר להשיג במסחר קריפטוגרפי".

כשסונג בראש אסטרטגיית המכירות שלה, Bitget עומדת בפני שלב נוסף של התרחבות, חיזוק מעמדה כשחקנית מרכזית בנוף בורסות הקריפטו תוך כניסה לגבולות חדשים של מסחר בנכסים דיגיטליים.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

