Bitget nomme Intae Song directeur des ventes afin de développer de nouvelles opportunités de croissance

VICTORIA, Seychelles, 11 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de cryptomonnaies et entreprise Web3, a nommé Intae Song au poste de directeur des ventes, marquant ainsi un tournant décisif dans sa carrière au sein de la société. En tant que l’un des premiers employés de Bitget, M. Song a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de l’approche de la bourse et est désormais partenaire commercial de l’entreprise. Sa nomination intervient alors que Bitget est la CEX à la croissance la plus rapide.

M. Song est entré dans le secteur des cryptomonnaies en 2017 en tant qu’investisseur personnel, tirant parti de son expérience en matière d’investissement pour s’orienter dans le paysage émergent des actifs numériques. En 2020, il a rejoint Bitget en tant que responsable des ventes. Son expertise du marché et sa vision stratégique ont contribué à l’expansion de l’entreprise. Au fil des ans, il a assumé plusieurs fonctions de direction, occupant le poste de chef des ventes en 2021 avant de devenir partenaire commercial en 2023. Sa nomination en 2025 marque une nouvelle étape dans l’expansion mondiale de Bitget, le renforcement de son avantage concurrentiel sur le marché des contrats à terme et son développement dans les secteurs émergents du trading de cryptomonnaies.

« Au fil des ans, Intae a su jouer un rôle déterminant dans l’élaboration de notre stratégie et la stimulation de notre croissance. Il a toujours été un acteur clé de notre croissance. Son travail acharné et constant, ainsi que son dévouement envers l’entreprise, lui ont véritablement permis de se démarquer. Nous sommes ravis de le voir assumer ce nouveau rôle de directeur des ventes. Je suis convaincu qu’il continuera à contribuer au développement de Bitget, pour la faire évoluer vers de nouveaux sommets », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

L’une des priorités de son nouveau poste consiste à élever la négociation de contrats à terme au rang de stratégie d’investissement clé sur Bitget. La bourse a su se forger une solide réputation dans ce segment, et M. Song a l’intention d’en faire la force dominante du secteur. Au-delà des contrats à terme, il souhaite explorer de nouvelles opportunités de croissance dans les solutions de trading institutionnel, les outils avancés de gestion des risques et les expériences de trading intelligentes adaptées aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Il s’efforcera également de renforcer la présence de Bitget sur les principaux marchés mondiaux, en veillant à ce que la bourse reste adaptable à l’évolution des réglementations et des demandes des utilisateurs.

« Lorsque j’ai rejoint Bitget pour la première fois, il s’agissait d’une plateforme en plein essor dotée d’un immense potentiel. Aujourd’hui, elle rassemble plus de 100 millions d’utilisateurs et constitue une force majeure du secteur. La prochaine étape en matière de croissance nécessitera de l’innovation, de la précision et une volonté inébranlable de repousser les limites », a déclaré Intae Song, directeur des ventes chez Bitget. « Le marché des contrats à terme est notre pilier principal, et mon objectif est d’en faire le leader absolu. En même temps, il existe un immense potentiel d’expansion de nos offres pour les traders institutionnels, d’optimisation des solutions de liquidité, et de création d’un environnement de trading plus dynamique. Il ne s’agit pas seulement de croissance, il s’agit de redéfinir les possibilités en matière de trading de cryptomonnaies », a-t-il ajouté.

Avec M. Song à la tête de sa stratégie de vente, Bitget entre dans une nouvelle phase d’expansion, consolidant sa position de leader des bourses de cryptomonnaies et explorant de nouvelles opportunités dans le trading d’actifs numériques.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

