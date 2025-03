Royalty Financing avec HCRx : GENFIT annonce l’approbation de la modification des modalités de ses OCEANEs 2025

Approbation de toutes les résolutions par les porteurs d’OCEANEs 2025

Closing du Royalty Financing et réception de la première tranche de 130 millions d’euros attendus prochainement

À la suite du closing du Royalty Financing, GENFIT procédera au Rachat des OCEANEs 2025 puis règlera la Contrepartie Financière





Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 10 mars 2025 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui les résultats du vote de l’assemblée générale des porteurs d’OCEANEs 2025 qui s’est tenue ce lundi 10 mars 2025 à 14h30 (heure de Paris) : toutes les résolutions proposées par la Société ont été approuvées.

Assemblée Générale des porteurs d’OCEANEs 2025

Les modalités (terms and conditions) des OCEANES 2025 contenaient un engagement de maintien de l'emprunt à son rang (negative pledge) qui limitait notamment la capacité de la Société à consentir des sûretés à ses créanciers sur ses actifs ou revenus présents ou futurs. Le closing du royalty financing avec HCRx (le « Royalty Financing »), qui a été signé et annoncé par GENFIT le 30 janvier 2025, était par conséquent conditionné à l'approbation par les porteurs des OCEANEs 2025 d'une modification de ladite clause d'engagement de maintien de l'emprunt à son rang, aux fins de permettre l’octroi de la sûreté prévue par la documentation du Royalty Financing, ainsi qu’à d’autres conditions de closing usuelles.

Toutes les résolutions proposées par la Société ont été approuvées à l’unanimité des suffrages exprimés et avec un quorum de 95,79%.

La Société peut maintenant procéder à la préparation du closing du Royalty Financing, qui sera annoncé dans un communiqué de presse ultérieur.

Le résultat du scrutin résolution par résolution est disponible sur le site internet de la Société (https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale).

Mise en œuvre du Rachat

Comme annoncé les 10 et 14 février 2025, la Société a proposé à tous les porteurs d’OCEANEs 2025 de conclure un Accord d’Option de Vente, aux termes duquel la Société s’est engagée, sans condition et irrévocablement, à racheter les OCEANEs 2025 du porteur concerné à un prix de 32.75 euros par obligation, sous réserve de l'approbation de la modification des modalités des OCEANEs 2025 par l'assemblée générale des porteurs d’OCEANEs 2025 et du closing du Royalty Financing (le « Rachat »). Les porteurs ont jusqu’au 19 mars 2025 pour exercer cette option.

Le règlement livraison du Rachat devrait avoir lieu le 26 mars 2025. Les OCEANEs 2025 rachetées seront annulées par la Société.

Règlement de la Contrepartie Financière

La Société s’est également engagée, sous condition de l’approbation de la modification des modalités des OCEANEs 2025 et du closing du Royalty Financing, à payer une contrepartie financière (la « Contrepartie Financière ») de 0.90 euro aux porteurs d’OCEANEs 2025 encore en circulation après l’annulation des OCEANEs 2025 rachetées. La Contrepartie Financière sera réglée seulement après la réalisation du Rachat. Par conséquent, elle ne sera pas payée au titre des OCEANEs 2025 qui auront été rachetées par GENFIT dans le cadre du Rachat (ou qui auront été converties avant 17h00 (heure de Paris) le deuxième jour ouvré précédant la date de paiement de la Contrepartie Financière).

Le paiement de la Contrepartie Financière devrait avoir lieu le 14 avril 2025.

Calendrier indicatif

19 mars 2025 Date limite d'exercice par les porteurs d’OCEANEs 2025 concernés de leur option de vente au titre des Accords d’Option de Vente





26 mars 2025 Date de règlement-livraison du Rachat





14 avril 2025 Paiement de la Contrepartie Financière





A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et le développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT s’est construit un portefeuille de R&D diversifié et en pleine expansion composé de programmes aux stades de développement variés. La Société se focalise sur l’Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF). Sa franchise ACLF inclut cinq actifs en cours de développement : VS-01, NTZ, SRT-015, CLM-022 et VS-02-HE, basés sur des mécanismes d’action complémentaires s’appuyant sur des voies d’administration différentes. D’autres actifs ciblent d’autres maladies graves, telles que le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (OA). L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés et dans la pré-commercialisation, a été démontrée par l'approbation accélérée d'Iqirvo® (elafibranor1) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency au Royaume-Uni (MHRA) pour la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d'une franchise diagnostique incluant NIS2+® dans la Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, autrefois connue sous le nom de stéatohépatite non-alcoolique (NASH)) et TS-01 qui cible les niveaux d’ammoniac dans le sang. GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives au closing du Royalty Financing et à sa mise en œuvre, et à la mise en œuvre et au calendrier du Rachat des OCEANEs 2025. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées à la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l'approbation et le succès commercial d'elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de la Société déposé le 5 avril 2024 (n° D.24-0246) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC incluant le Rapport Semestriel d’Activité et Financier du 19 septembre 2024 ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

1 Elafibranor est mis sur le marché et commercialisé aux Etats-Unis par Ipsen sous la marque Iqirvo®.

