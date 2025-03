ExxonMobil Signature Polymers presenta soluciones innovadoras que pueden ofrecer beneficios de reciclaje en PLASTIMAGEN MÉXICO 2025

Las soluciones de la empresa que apoyan el reciclaje avanzado y mecánico estarán a la vanguardia con la tecnología Exxtend™ y los polímeros de alto desempeño Vistamaxx™

SPRING, Texas, March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ExxonMobil anunció hoy su participación en PLASTIMAGEN MÉXICO 2025 (stand #1529), que tendrá lugar del 11 al 14 de marzo en la Ciudad de México. Haciendo su debut en la feria comercial latinoamericana, la marca Signature Polymers de ExxonMobil presentará soluciones y tecnologías innovadoras que fomentan una economía más circular para los plásticos y ayudan a abordar las necesidades cambiantes de la industria en varios sectores, incluyendo empaques de consumo e industriales, productos de higiene y médicos, agricultura y aplicaciones automotrices.

PLASTIMAGEN MÉXICO, la mayor exposición internacional para el sector de procesamiento de plásticos en México y América Latina, ofrece una plataforma ideal para que ExxonMobil demuestre su compromiso con la innovación en este mercado en crecimiento bajo el lema general de "Bring your impossible". La empresa destacará sus soluciones de apoyo al reciclaje avanzado y mecánico. Los polímeros de alto desempeño Vistamaxx™ pueden facilitar la incorporación de contenido reciclado mecánicamente mientras se mantienen las propiedades de desempeño. Ejemplos incluyen baldosas de piso, cajas de alta calidad y tapas abatibles con la colaboración de empresas como Engel, Re Plano y KM Packaging. La tecnología Exxtend™ para el reciclaje avanzado puede ayudar a desviar los desechos plásticos de los vertederos y la incineración.

"El sector de procesamiento de plásticos se centra cada vez más en soluciones que apoyan una economía más circular para los plásticos que ofrecen un alto desempeño", dijo Sasha Schmitt, Gerente de Desarrollo de Mercado de Polipropileno, Vistamaxx™ y Exact™ para toda América. "Nuestra presencia en PLASTIMAGEN MÉXICO 2025 demuestra el compromiso de ExxonMobil de fortalecer las asociaciones de la cadena de valor y colaborar con los clientes para crear soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes del mercado".

La exposición brinda a ExxonMobil la oportunidad de mostrar sus recientes expansiones en polímeros de alto desempeño e interactuar con los clientes en el creciente mercado latinoamericano. Otros puntos destacados clave incluirán aplicaciones innovadoras en varios sectores a través del portafolio completo de Signature Polymers, así como oportunidades para la colaboración en la cadena de valor y el desarrollo de asociaciones con OEMs.

En octubre de 2024, ExxonMobil anunció el lanzamiento de Signature Polymers, una iniciativa transformadora que unificó los productos de poliolefina de ExxonMobil bajo una sola marca de portafolio. Este nuevo enfoque representa un compromiso más profundo con la asociación y el servicio al cliente, diseñado para ayudar a los clientes a superar los complejos desafíos de la industria a través de una colaboración mejorada y una selección de productos simplificada.

Para más información acerca de ExxonMobil Signature Polymers, visite: https://www.exxonmobilchemical.com/en/brands/signature-polymers .

Acerca de ExxonMobil

ExxonMobil, una de las mayores empresas internacionales de energía y petroquímica que cotiza en bolsa, crea soluciones que mejoran la calidad de vida y satisfacen las necesidades cambiantes de la sociedad. Los principales negocios de la corporación – Upstream, Product Solutions y Low Carbon Solutions – ofrecen productos que hacen posible la vida moderna, incluyendo energía, productos químicos, lubricantes y tecnologías de bajas emisiones. ExxonMobil posee un portafolio de recursos líder en el sector y es una de las mayores empresas integradas de combustibles, lubricantes y productos químicos en el mundo. Para más información, visite exxonmobil.com.

