طرح باقات الضيافة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

BEYOND BEYOND Hospitality BEYOND 25 BEYOND CWC

MIAMI, FL, UNITED STATES, March 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- • باقات الضيافة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي تشمل تذاكر مباريات البطولة متوفرة الآن عبر بوابة fifaclubworldcup.com/hospitality

• مستويات متنوعة ومختلفة الفخامة في الملاعب الـ 12 تشمل المباريات الـ 63 في البطولة، بما فيها المباراة النهائية على ملعب ميتلايف

• بطولة رائدة تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، وتشمل 32 من نخبة أندية العالم

بانتظار عشاق المستديرة الساحرة وأصدقائهم وعائلاتهم ممن يتطلعون لخوض تجارب استثنائية، والشركات التي ترغب بتكريم موظفيها وضيوفها، فرصة سانحة لحجز باقات الضيافة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ والتي تشمل تذاكر مباريات البطولة. وقد أصبحت هذه الخيارات الخاصة بمجموعة من أبرز ملاعب العالم متاحة إما عبر الموقع الإلكتروني fifaclubworldcup.com/hospitality أو من خلال وكلاء مبيعات معتمدين، وتشمل خيارات متنوعة بدءاً من صالات ضيافة مميزة، وصولاً إلى أجنحة حصرية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تعيين شركة Beyond Hospitality لتكون المزود الرسمي لخدمات الضيافة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحلّتها الجديدة، وهي المسابقة الأكثر شمولاً في تاريخ منافسات الأندية، التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة في 12 ملعباً خلال الفترة الممتدة بين يوم السبت 14 يونيو/حزيران والأحد 13 يوليو/تموز 2025. وتشهد هذه البطولة مشاركة 32 من نخبة أندية العالم، بحيث تنقل كرة قدم الأندية إلى الآفاق العالمية. وتدعو شركة BEYOND ضيوف اللعبة الجميلة وعشاقها إلى حجز باقات الضيافة الرسمية لهذه البطولة الاستثنائية.

وستتوافر تشكيلة متنوعة من الباقات بحسب الملاعب أو المباريات المختارة، تتراوح بين الباقات العادية وصولاً إلى تلك الفاخرة.

• صالة الريادة: هي الباقة الأكثر ترفاً، وتشمل فضاءات الضيافة الأكثر فخامة، بالإضافة إلى وجبة طعام فاخرة من ستة أطباق، وميزات أخرى.

• الأجنحة الخاصة الحصرية: تشمل الباقة على مقاعد متجاورة، ومنطقة استقبال، ووجبة طعام فاخرة من خمسة أطباق.

• الأجنحة المشتركة: تشمل الباقة إمكانية الوصول المباشرة إلى المقاعد وخيارات طعام راقية.

• جناح الامتياز: تشمل الباقة خدمات راحة مميزة، وإطلالة ممتازة على أرض الملعب، ووجبة طعام مكونة من أربعة أطباق.

• نادي الامتياز: تشمل الباقة صالة مشتركة في الملعب، ومواقع تفضيلية للمقاعد، وخيارات طعام جاهزة.

• مقعد النادي: تشمل الباقة مقاعد مميزة لمباريات من اختيارك، بالإضافة إلى خيارات قسائم مأكولات ومشروبات.

يُذكر أن كافة خيارات الضيافة تشمل تذاكر المباريات، بالإضافة إلى خدمات مأكولات ومشروبات، وميزات ضيافة متوافقة مع فئة الباقة. كما تتوافر باقات لحزم مباريات، مثل "حزم الملاعب" التي تسمح للجماهير بشراء تذاكر مباريات ملعب معين. للحجز ولمزيد من المعلومات عن ميزات كل باقة، ندعو الجمهور لزيارة الموقع الإلكتروني fifaclubworldcup.com/hospitality أو التواصل عبر البريد الإلكتروني FCWC25.Hospitality@beyond-hospitality.com .

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة BEYOND Hospitality، جيمي بايروم بأن: "ستكون بطولة كأس العالم للأندية 2025 من تنظيم الفيفا حدثًا استثنائيًا، واحتفالًا لائقًا بكرة القدم للأندية التي كانت دائمًا من أبرز الفعاليات. نحن متحمسون للترحيب بالضيوف والمشجعين القدامى والجدد وأولئك الذين يرغبون في مشاهدة هذا الحدث التاريخي عن قرب. تم تصميم مجموعة الضيافة الرسمية الخاصة بنا لإبهاركم، وللاستفادة القصوى من البنية التحتية الممتازة للدولة المضيفة التي تمتلك بعضًا من أفضل الملاعب ومرافق الضيافة في العالم."

لمعرفة المزيد من التفاصبل، يُرجى زيارة: fifaclubworldcup.com/hospitality أو التواصل مع BEYOND Hospitality على FCWC25.Hospitality@beyond-hospitality.com.

–النهاية–



بيانات الاتصال الإعلامي: Pete.connell@thewilful.com (+447513 721 611)؛ beyond@thewilful.com؛ أو media@beyond-hospitality.com.



نبذة عن مجموعة BEYOND Hospitality

نحن لا نكتفي بتقديم الضيافة؛ بل نعيد تعريفها.

تأسست مجموعة BEYOND Hospitality في عام 2023 من قبل أصحاب الرؤى والمحاربين القدامى في مجال الضيافة الرياضية، حيث جمعت سجلاً حافلاً وعقودًا من الخبرة لإعادة أحياء الفعاليات الرائعة. BEYOND ليست مجرد شريك تنفيذي؛ بل نقوم بالكامل بإنشاء وإدارة برامج الضيافة لأصحاب الفعاليات، بدءًا من وضع الاستراتيجية وصولًا إلى تطوير المنتجات والتسعير، وإدارة المخزون، والمبيعات، والتسويق، وغير ذلك. توفر المجموعة الواسعة من الخدمات التي نقدمها تجارب ضيافة رياضية استثنائية في جميع أنحاء العالم، لكلاً من للعملاء ومنظمي الفعاليات.

لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.beyond-hospitality.com

Instagram: @hospitality_beyond

TikTok: @beyondhospitality

YouTube: @BeyondHospitalityGroup

LinkedIn: مجموعة BEYOND Hospitality

تخضع جميع منتجات وسلاسل الضيافة للتوافر ويتم بيعها وفقًا لشروط لوائح مبيعات الضيافة لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ ومعايير مستوى الخدمة الخاصة بشركة BEYOND Hospitality

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.