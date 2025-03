Výročí iniciativy Bitget Blockchain4Her's: roční rekapitulace

VICTORIA, Seychely, March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, bilancuje úžasný rok plný úspěchů své iniciativy Blockchain4Her . Od svého vzniku v lednu 2024 podnikla iniciativa Blockchain4Her významné kroky k překlenutí genderové propasti ve Web3 tím, že dala ženám více možností skrze vzdělání, mentoring, finanční podporu a možnosti networkingu, aby zvýšila jejich sebevědomí v prostředí Web3.

Gracy Chen, CEO společnosti Bitget a iniciátorka Blockchain4Her, dostala v březnu 2024 možnost věnovat se iniciativám zaměřeným na genderovou rovnost v komisi OSN pro postavení žen (UNCSW). Tato inkluzivní aktivita podtrhuje dopad společnosti Bitget na světovou scénu a její význam pro otázky diverzity, inkluze a rovných příležitostí v oboru blockchainu.

Ve snaze posunout tuto misi dál společnost Bitget představila svůj Blockchain4Her Ambassador Program a výrazné ženské postavy kryptosvěta vyzvala, aby se staly jeho oficiálními tvářemi a pohonem změn. Našimi tvářemi jsou: Tess Hau, zakladatelka firmy Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, spoluzakladatelka firmy Hacken a Cecilia Hsueh, CEO ekosystému Layer 2 projektu Morph. Ambasadorský program se opírá o jejich profesní znalosti a zkušenosti a bere si za cíl podpořit i další ženy, aby se připojily k budování bezpečného prostoru pro ženy, které chtějí poznat blockchain.

V září 2024 se společnost Bitget účastnila summitu SheFi v Singapuru, kde se sešly stovky účastníků z celého světa. V rámci této události se udělovaly ceny Blockchain4Her Awards, které ocenily pětici významných žen za jejich přínos pro obor blockchainu. Společnost Bitget se zaměřila na jihovýchodní Asii a rozdala i ceny Southeast Asia Blockchain4Her Awards, které ocenily úspěchy vůdčích ženských osobností v tomto regionu. Podnikatelky Jenny Nguyen (Nguyen Ngoc Son Quynh), Bea Llana, Theresa Tjandrawinata a Cheryl Law byly oceněné za inovativní řešení a přispění kryptoscéně, Tascha Punyaneramitdee pak dostala ocenění „Innovative Web3 Female Entrepreneur Award – SEA edition“.

„Ve společnosti Bitget věříme, že se daří inovacím, které vznikají díky diverzitě. Blockchain4Her je víc než jen program, je to hnutí. Zavázali jsme se poskytovat ženám vzdělání, mentoring a příležitosti, které potřebují, aby se mohly účastnit revoluce Web3 a stát se vůdčími postavami. Budoucnost blockchainu se opírá o inkluzivitu a společně utváříme její podobu,“ vysvětluje Gracy Chen, CEO společnosti Bitget.

Společnost Bitget také zahájila program „Pitch n Slay“, který má za cíl poskytování finanční podpory, profesionálního vedení a příležitostí pro ženy podnikatelky. Poslední událost se konala v thajském Bangkoku v listopadu 2024, kde měly vybrané projekty vedené ženami možnost soutěžit o 100 000 USD počátečního financování prostřednictvím Foresight Ventures. Anne Beh, zakladatelka Art3mis, předvídacího systému z tarotových karet na bázi AI, získala třetí místo, Doris Hernandez, spoluzakladatelka Functor Network, což je automatická vrstva pro AI agenty, obsadila druhé místo. První cenu vyhrála Julija Bainiaksina, zakladatelka MiniMe, tedy projekt AI agenta jako služby.

Iniciativa Blockchain4Her v posledním roce udělala významné kroky směrem k podpoře žen v oboru blockchainu. V rámci programu bylo rozděleno 50 000 USD na podporu slibných projektů vedených ženami. Devět žen za svůj inspirativní přínos získalo cenu Blockchain4Her. Program Blockchain4Her navíc po celém světě pořádal více než 10 schůzek, jejichž výsledkem byly plodné diskuse a spolupráce v rámci komunity. Tyto akce přilákaly více než 1000 žen, které se zúčastnily networkingu, výuky a podpory inovací v rámci blockchainového světa. Iniciativa si také získala pozornost celosvětových médií, čímž se zvýšil její globální dopad i povědomí o jejím poslání.

V budoucnu bude společnost Bitget i nadále bojovat za příležitosti pro ženy v oblasti blockchainu. Prostřednictvím partnerství a investic do vzdělání a mentoringu bude společnost Bitget i nadále hnací silou při vytváření ekosystému Web3, který má dát ženám možnosti společnými silami vést, inovovat a utvářet budoucnost blockchainu.

