Stefanini reconnu comme Fournisseur notable dans le rapport 2025 de Gartner, Contexte du marché intermédiaire en Europe : « Magic Quadrant pour les services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique »

Répondant à la demande croissante de fournisseurs qui accompagnent les entreprises de taille moyenne dans la gestion de leur infrastructure informatique de manière rentable et efficace sur le plan opérationnel, grâce à des solutions automatisées et basées sur l’IA

BRUXELLES, 10 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stefanini, un leader technologique mondial, a été nommé Fournisseur notable dans le rapport 2025 de Gartner®, Contexte du marché intermédiaire en Europe : « Magic Quadrant pour les services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique » (Midmarket Context for Europe: ‘Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services’). Nous estimons que cette reconnaissance renforce notre position en permettant aux entreprises de taille moyenne de gérer un environnement informatique de plus en plus complexe grâce à des solutions rentables et optimisées par l’IA.

La mention de Stefanini dans le rapport 2025 de Gartner®, Contexte du marché intermédiaire en Europe : « Magic Quadrant pour les services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique », reflète sa position parmi les prestataires évalués, car les entreprises de taille moyenne recherchent des solutions d’externalisation informatique qui concilient automatisation, rentabilité et efficacité opérationnelle.

Les entreprises de taille moyenne sont confrontées à une pression croissante pour trouver un équilibre entre l’efficacité et leur capacité à assumer les coûts de gestion informatique. La demande de services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services ou ODWS) continue d’augmenter alors que les entreprises sont confrontées à des contraintes budgétaires et à des ressources informatiques internes limitées.

En parallèle, l’automatisation basée sur l’IA, les plateformes de travail numériques et les services cloud deviennent essentiels pour stimuler la productivité et améliorer l’expérience utilisateur. De nombreuses entreprises n’ont pas l’expertise nécessaire pour déployer efficacement ces technologies, ce qui renforce le besoin de fournisseurs spécialisés comme Stefanini.

Avec plus de 85 clients européens faisant appel aux services ODWS, dont 70 % sont des entreprises de taille moyenne, l’entreprise s’est positionnée comme une alternative viable aux grands fournisseurs de services qui négligent souvent ce segment.

Alors que les entreprises s’adaptent à un environnement de travail de plus en plus numérique, l’automatisation basée sur l’IA, les services cloud et l’infrastructure axée sur la sécurité de Stefanini reflètent une évolution plus large dans la gestion informatique. Ses offres pour l’environnement de travail numérique, allant de la gestion unifiée des terminaux à la gestion des actifs informatiques, visent à aider les entreprises à trouver un équilibre entre le contrôle des coûts et l’efficacité opérationnelle. Ce faisant, l’accent mis sur la cyber-résilience et la gestion des accès (IAM) permet de faire face aux risques croissants en matière de sécurité, tandis que les solutions basées sur le cloud et l’intégration et la gestion des services (SIAM) offrent aux entreprises la possibilité de faire évoluer leur infrastructure informatique avec un minimum de perturbations.

Pour les entreprises de taille moyenne qui privilégient la flexibilité par rapport aux modèles d’externalisation rigides, Stefanini propose des solutions personnalisables adaptées à des besoins opérationnels spécifiques. Son approche basée sur l’IA et l’automatisation améliore l’efficacité, rationalise la gestion informatique et réduit les coûts, un avantage essentiel pour les entreprises confrontées à des contraintes budgétaires.

« Nous pensons que cette reconnaissance par Gartner valide notre approche visant à conjuguer l’automatisation basée sur l’IA et le support informatique humain, permettant ainsi aux entreprises de taille moyenne de rivaliser avec les grandes entreprises sans grever leur budget », a déclaré Farlei Kothe, PDG pour les régions Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique. « Alors que les entreprises réévaluent leurs stratégies informatiques, nous nous efforçons de fournir des solutions évolutives et adaptables qui suivent le rythme des changements technologiques rapides tout en assurant la fluidité des opérations quotidiennes. »

Comme l’indique Gartner dans son rapport, « Avec de multiples fournisseurs et des solutions présentant peu de fonctionnalités pertinentes, les DSI des entreprises de taille moyenne et les responsables des infrastructures et des opérations peuvent utiliser cette étude pour évaluer les fournisseurs les mieux adaptés et leurs solutions. » Nous pensons que l’inclusion de Stefanini reflète sa réputation croissante en tant que fournisseur de confiance de services ODWS, offrant des solutions d’externalisation informatique agiles, fiables et économiques pour les entreprises de taille moyenne.

Pour en savoir plus sur cette reconnaissance et les services de Stefanini, veuillez consulter notre site Internet.

Gartner, Midmarket Context for Europe: ‘Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services,’ William Maurer, Andrea Lanzavecchia, et al., 24 janvier 2025.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales, et sont utilisées ici avec leur autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos du groupe Stefanini

Leader technologique mondial aux racines brésiliennes, Stefanini accompagne la transformation numérique de ses clients depuis 37 ans. Portée par sa mission de « co-créer des solutions pour un avenir meilleur », Stefanini n’a cessé d’innover et d’obtenir des résultats significatifs dans tous les secteurs. La société est présente dans des domaines clés tels que le conseil (agilité technologique et commerciale), l’analyse et l’IA, les services bancaires et les paiements, la cybersécurité, la fabrication (Industrie 4.0) et le marketing. Implantée dans 41 pays et employant 38 000 collaborateurs, Stefanini est reconnue comme un acteur majeur de la création de valeur internationale, selon le classement de la Fondation Dom Cabral (FDC). Consultez notre site Internet pour en savoir plus.

Coordonnées des médias

Diana Iosu

Conseillère principale en communication d’entreprise, DiFine PR

diana.iosu@difinepr.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0b5f3ed-cd34-49bf-862b-cbef9bb4c3e0

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.