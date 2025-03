La Fédération de la police nationale félicite Mark Carney et se réjouit des améliorations apportées par le gouvernement en matière de sécurité publique

OTTAWA, Ontario, 09 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Voici une déclaration du président et directeur général de la Fédération de la police nationale, Brian Sauvé, sur l'élection de Mark Carney comme chef du Parti libéral du Canada et sur les progrès réalisés en matière de sécurité publique sous le leadership du premier ministre Justin Trudeau:

« Nous félicitons Mark Carney d'être devenu aujourd'hui le chef du Parti libéral du Canada et le Premier ministre élu aujourd’hui. Nous avons hâte de travailler avec vous et tout futur gouvernement pour soutenir un plan de sécurité publique pour les Canadiens en ces temps incertains, en s'appuyant sur le travail exceptionnel de nos membres de la GRC et de tous les services de police à travers le pays. Il s'agit notamment d'assurer la sécurité des frontières, de rendre nos communautés plus sûres et plus résilientes, de les protéger contre les nouvelles menaces, de lutter contre le crime organisé et la crise du fentanyl, d'éliminer la traite des êtres humains et d'être prêt à faire face à des situations d'urgence telles que les incendies de forêt et les inondations.

Nous félicitons également le premier ministre sortant Justin Trudeau et ses ministres de la Sécurité publique pour leur leadership dans l'obtention des améliorations suivantes en matière de sécurité publique :

Adoption du projet de loi C-7 (2017) qui a permis aux membres de la GRC de se syndiquer afin d'améliorer la sécurité publique pour tous les Canadiens.

Négociation de deux conventions collectives avec la FPN, rétablissant des salaires et des conditions de travail compétitifs pour environ 20 000 membres GRC à travers le Canada et à l'étranger.

Investissement et déploiement de caméras corporelles pour tous les membres de la GRC en première ligne.

Engagement continu envers le programme de services de police contractuels de la GRC au-delà de 2032, à la suite de l'engagement réussi avec les partenaires contractuels, qui, conformément à notre propre recherche sur l'opinion publique (en anglais seulement), confirmant leur satisfaction à l'égard des services de police de et leur la GRC désir de poursuivre le partenariat.

Examen continu du programme de police fédérale de la GRC afin de trouver des moyens de le moderniser et d'assurer la stabilité de ses ressources.

Un investissement de 1,3 milliard de dollars dans le système d'immigration du Canada et le renforcement de la sécurité à la frontière canado-américaine.

Nous sommes impatients de poursuivre ce travail important à un moment où tous les Canadiens veulent la stabilité économique et la confiance dans leurs institutions, la sécurité publique étant la pierre angulaire. »

À propos de la Fédération de la police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la GRC en poste au Canada et à l'étranger. Nous sommes le plus grand syndicat de police au Canada. La FPN se concentre sur l'amélioration de la sécurité publique pour tous les Canadiens, y compris nos membres, en préconisant des investissements indispensables dans le continuum de la sécurité publique. Cela comprend des investissements dans les ressources policières et l'équipement moderne, ainsi que dans les programmes sociaux, y compris la santé, la toxicomanie et l'aide au logement, afin d'améliorer la sécurité et l'habitabilité dans les nombreuses communautés que nous servons, grandes et petites, à travers le Canada.

Pour plus d'informations sur la Fédération de la police nationale, consultez le site www.npf-fpn.com.

Contact pour les médias :

Sarah Kavanagh

Conseillère, Relations avec les médias

Media@npf-fpn.com

604-842-6864

