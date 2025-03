Aniversário da Bitget Blockchain4Her: retrospectiva de um ano

VICTORIA, Seychelles, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, bolsa líder em criptomoedas e Web3, está refletindo sobre o notável ano de conquistas de sua iniciativa Blockchain4Her. Desde a sua criação em janeiro de 2024, a Blockchain4Her fez avanços impactantes para preencher a lacuna de gênero na Web3, capacitando as mulheres por meio de educação, orientação, financiamento e oportunidades de networking para prosperar no ecossistema Web3.

Em março de 2024, Gracy Chen, CEO da Bitget e iniciadora da Blockchain4Her, foi convidada a lançar luz sobre as iniciativas de igualdade de gênero na Comissão das Nações Unidas sobre o Status da Mulher (UNCSW). Essa inclusão ilumina o impacto da Bitget no cenário global e sua voz na formação de conversas sobre diversidade, inclusão e oportunidades equitativas no setor de blockchain.

Para promover sua missão, a Bitget revelou o Programa de Embaixadoras Blockchain4Her, recrutando líderes femininas de criptomoedas para serem embaixadoras e catalisadoras de mudanças. Nossas distintas embaixadoras são; Tess Hau, fundadora da Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, cofundadora da Hacken e Cecilia Hsueh, CEO do projeto de ecossistema Layer 2 Morph. Apoiando-se em seus conhecimentos e experiência, o programa de embaixadoras visa incentivar mais mulheres a ingressar no espaço, construindo um espaço seguro para as mulheres explorarem o blockchain.

Em setembro de 2024, a Bitget participou do SheFi Summit em Singapura, que contou com centenas de participantes de todo o mundo. O evento contou com o Blockchain4Her Awards inaugural, reconhecendo cinco mulheres de destaque por suas contribuições para o setor de blockchain. Olhando especificamente para o Sudeste Asiático, a Bitget também realizou o Blockchain4Her Awards do Sudeste Asiático para homenagear as conquistas de mulheres líderes na região. As empreendedoras Jenny Nguyen (Nguyen Ngoc Son Quynh), Bea Llana, Theresa Tjandrawinata e Cheryl Law foram premiadas por suas soluções inovadoras e contribuição para o cenário cripto, enquanto Tascha Punyaneramitdee ganhou o "Prêmio de Empreendedora Inovadora Web3 - edição SEA."

"Na Bitget, acreditamos que a inovação prospera quando a diversidade lidera o caminho. Blockchain4Her é mais do que apenas um programa; é um movimento. Estamos comprometidos em fornecer às mulheres a educação, a orientação e as oportunidades de que precisam para participar da revolução da Web3 e liderá-la. O futuro da blockchain é inclusivo e, juntos, estamos moldando-o", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A Bitget também lançou o programa "Pitch n Slay", com o objetivo de fornecer apoio financeiro, orientação profissional e exposição para mulheres empreendedoras. O evento final foi realizado em Bangkok, Tailândia, em novembro de 2024, onde projetos liderados por mulheres pré-selecionados tiveram a oportunidade de competir por uma parte de US$ 100.000 em financiamento inicial por meio da Foresight Ventures. Anne Beh, fundadora da Art3mis, uma adivinhação de cartas de tarô de IA da Oracle, alcançou o 3º lugar, enquanto Doris Hernandez, cofundadora da Functor Network, uma camada automática para agentes de IA, garantiu a 2ª posição. O primeiro prêmio foi ganho por Julija Bainiaksina, fundadora do MiniMe, um projeto de agente de IA como serviço.

No ano passado, a Blockchain4Her fez avanços significativos no apoio e empoderamento das mulheres no setor de blockchain. O programa distribuiu US$ 50.000 para apoiar projetos promissores liderados por mulheres e reconheceu nove mulheres excepcionais com o Blockchain4Her Awards por suas contribuições inspiradoras. Além disso, o Blockchain4Her organizou mais de 10 encontros em todo o mundo, promovendo conversas e colaborações significativas dentro da comunidade. Esses eventos atraíram mais de 1.000 mulheres que participaram de networking, aprendizado e impulsionaram a inovação no espaço blockchain. A iniciativa também atraiu atenção substancial da mídia global, ampliando sua missão e impacto em todo o mundo.

Olhando para o futuro, a Bitget continuará defendendo oportunidades para mulheres no blockchain. Por meio de parcerias e investimentos em educação e orientação, a Bitget continuará a ser uma força motriz na promoção de um ecossistema Web3 inclusivo, capacitando as mulheres a liderar, inovar e moldar o futuro do blockchain juntas.

